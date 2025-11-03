桃園華泰美食推薦！青花椒麻辣燙「賴山嶼」新開，半價券3大優惠看。

桃園華泰名品城美食再升級！主打青花椒麻辣燙的「賴山嶼」，以「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」為靈魂，打造出專屬台灣人的新派麻辣體驗。品牌二號店正式進駐華泰名品城，開幕期間推出超狂優惠，首週半價、滿額再送飲品，立冬與小雪還有節氣限定加料，讓人一碗吃到暖意滿滿。





青花椒麻辣燙「賴山嶼」插旗桃園！四大湯頭展現山野系靈魂風味

「賴山嶼」的湯頭選項各具巧思，共有青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯與山野濃香菌菇湯四款湯底。青花椒雞白湯以慢火熬煮雞骨湯融合花椒香氣，濃郁卻清爽；川香麻辣湯香麻溫辣、熱力十足；番茄湯酸甜爽口，湯色紅潤食慾滿分；菌菇湯則以多種野菇熬製，清潤香濃宛如喝下整片森林。另有紅油胡麻拌醬選擇，香辣與芝麻香交織，適合喜歡拌麵風味的饕客。





山林系空間設計！清新又療癒

除了湯底吸睛，「賴山嶼」在空間設計上也展現獨特氣質。店內以木質、竹藤與自然植栽為主調，搭配細膩石材紋理，營造清新又具溫度的用餐氛圍。簡潔的動線設計讓挑選食材更流暢，從取菜到點餐都充滿現代感卻不失人情味，彷彿在山野中享受一場暖心食旅。



3大開幕優惠！半價券先拿

為慶祝華泰名品城新店開幕，「賴山嶼」推出雙重好康。11/1至11/7，現場掃描QR Code即可領取「開幕限定半價券」乙張，每人限領一次；11/8至11/30，單筆滿288元再贈「飲品兌換券」乙張。立冬與小雪節氣期間加碼贈「麻糬燒」、「起司片」或「年糕條」三擇一，香氣與熱度雙重升級。









賴山嶼 桃園華泰店

地址：桃園市中壢區春德路159號三期1010

營業時間：週一-週四 11:00-21:00、週五-週日 營業時間 22:00



