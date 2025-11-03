石二鍋、12mini快煮鍋冬季限定！台酒花雕雞、麻油雞暖胃上市，消費再碼送限量聯名杯。

隨著時序逐漸轉涼，人們對於溫暖滋補鍋物的需求也隨之提升，正是溫補暖胃的絕佳時節。看準這波「冬令進補」的市場需求，王品集團旗下的兩大個人鍋物品牌「石二鍋」與「12mini快煮鍋」宣布攜手在地的台灣酒品龍頭「台酒」推出聯名暖鍋系列。此次合作結合了台酒在市場上的人氣與王品集團在火鍋領域的專業研發優勢，以「台灣味x經典酒香」為核心，打造出全新的風味體驗，滿足廣大的火鍋消費族群。



耗時一年打造的在地風味：石二鍋台酒麻油飄香鍋

石二鍋、12mini快煮鍋與台酒此次聯名並非倉促之作，據了解，三方耗時將近一年研發酒香湯底。王品集團深入觀察台灣人偏好在地風味湯頭的飲食習慣。此次特別聯手台酒研發出順口不厚重，符合在地口味的全新鍋物。其中石二鍋主打的「台酒麻油飄香鍋」，成功融合了台酒麻油的溫潤香氣，讓湯頭入口時麻油香氣飽滿卻不會過於厚重，口感溫潤順口，具有暖身卻不燥熱的特性。



經典花雕雞重現12mini快煮鍋台酒花雕雞鍋

最特別的是，這款聯名鍋物隨餐還附上米酒，消費者可依個人喜好自行提味，讓湯底伴隨著淡淡酒香，瞬間帶來療癒、暖胃的感受。這款湯底僅需加價49元即可享有。此外，石二鍋也同步推出了副餐「台酒麻油雞肉飯」，以石二鍋特選的留胚米淋上麻油雞肉醬，再撒上油蔥酥與細嫩雞絲，香氣與鍋底完美呼應，口感層次豐富，單點價為35元，加購價為25元。

另一人氣品牌12mini快煮鍋則推出了廣受台灣人喜愛的「台酒花雕雞鍋」。這款鍋物以品牌招牌雞湯為基底，搭配台酒花雕酒獨特的香氣，創造出溫潤不嗆、濃郁而順口的風味。細緻的酒香與滑嫩的雞肉完美結合，整體風味層次豐富，消費者能以199元的價格，即刻享受一份幸福滿滿的個人快煮小火鍋，彷彿一場迷你的台式饗宴。 同時，12mini快煮鍋也同步推出兩款加購配餐，延續台式經典風味。



第一款是「台酒麻油香雞飯」，將台酒限定的麻油雞醬拌入白飯中，搭配細緻雞肉絲，入口溫暖醇厚暖胃，香而不膩。第二款是「台酒麻油香麵線」，嚴選Q彈麵線吸附台酒特製麻油雞醬，每一口都香氣十足且滑順。這兩款配餐的加購價皆為20元，單點價為35元。



期間限定贈禮與社群活動暖胃更暖心

為了讓消費者完整體驗此次聯名氛圍，王品集團同步推出多項限時活動。內用點購石二鍋「台酒麻油飄香鍋」的顧客，即可獲得限量版「台酒x石二鍋」聯名玻璃杯與杯墊一組，數量有限，送完為止，讓消費者暖胃的同時也暖心。



而12mini快煮鍋則推出社群挑戰活動，凡在12mini快煮鍋門市內用「台酒花雕雞鍋」，並拍照上傳至個人的Instagram限時動態，輸入指定文字「台酒花雕雞鍋」並標註（Tag）@12minipot，再到指定貼文留言，就有機會免費再享用一鍋花雕雞鍋。這項活動為冬日吃鍋增添了趣味氛圍，詳情請依12mini快煮鍋官網公告為主。



石二鍋、12mini快煮鍋 × 台酒 冬季限定暖鍋

活動時間：即日起至限時結束（2025年11月3日起全台門市開賣）

活動內容：

石二鍋推出「台酒麻油飄香鍋」，加價49元即可升級湯底。

內用點聯名鍋即贈限量「台酒聯名玻璃杯＋杯墊」（數量有限送完為止）。

推出副餐「台酒麻油雞肉飯」加購價25元、單點35元。



12mini快煮鍋推出「台酒花雕雞鍋」售價199元。

加購副餐「台酒麻油香雞飯」與「台酒麻油香麵線」各加購價20元、單點35元。

內用「台酒花雕雞鍋」並完成IG打卡挑戰可免費再吃一鍋。

訂位（店家）資訊：

石二鍋 官網：https://www.12hotpot.com.tw/

12mini快煮鍋 官網：https://www.12mini.com.tw/



