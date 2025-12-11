江振誠操刀初心牛肉麵×噶瑪蘭威士忌聯名登場！法式燉煮五部位牛肉搭雪莉桶原酒風味，宜蘭限定開賣。

江振誠操刀凱渡廣場酒店「初心牛肉麵」，聯名噶瑪蘭威士忌，法式技法燉煮五種牛部位，滴入雪莉桶原酒昇華風味，宜蘭獨家販售。

在山與海交織的宜蘭，空氣中總瀰漫著一股獨特的閒適與豐饒，這裡是台灣威士忌的故鄉，也是頂級度假體驗的嶄新聚落，當在這片土地深耕多年的金車噶瑪蘭威士忌，遇上了以「陸上郵輪」為概念的凱渡廣場酒店，一場關於風味的對話就此展開，由凱渡廣場酒店創意總監江振誠親自操刀，將台灣人最熟悉的國民美食重新解構，推出了一款名為「初心牛肉麵」的跨界聯名禮盒，試圖在餐桌上重現宜蘭風土的深邃靈魂 。



▲「初心牛肉麵」禮盒內含初心牛肉麵冷凍調理包(1人份)及噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌(50ml)1瓶

江振誠以法式技法詮釋家鄉味 初心牛肉麵集結五種頂級部位

這一碗麵不只是充飢的糧食，更是江振誠主廚對於「初心」二字的極致演繹，他將對家鄉味道的記憶轉化為細膩的料理語言，並大膽運用法式料理的繁複技法來詮釋這道經典台味，這款調理包的最大亮點，在於它展現了從頭到尾的完整性，嚴選了頂級牛舌、口感紮實的炭燒腱子心、軟嫩的牛筋、富含膠質的牛尾以及吸滿湯汁的蜂巢肚，光是一碗麵中就豪邁集結了五種不同口感的精華部位，湯頭部分則是以炭烤牛骨為基底，搭配多種香料長時間熬製，呈現出濃厚卻不膩口的層次感，每一口都能感受到主廚對於食材的敬意與堅持 。

滴入噶瑪蘭Oloroso雪莉桶威士忌 喚醒沉睡的味覺靈魂

若說牛肉與湯頭是這道料理的骨架，那麼威士忌就是注入其中的靈魂，禮盒中隨附一瓶50ml的噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌，這正是這款牛肉麵能被稱為「大人系美食」的關鍵，建議饕客在品嚐時，依個人喜好將珍貴的酒液緩緩倒入熱湯中，Oloroso雪莉桶特有的穩重深沉色澤，伴隨著純淨的風味融入湯底，瞬間激發出乾果、堅果與辛香料的馥郁香氣，威士忌尾韻中隱約的咖啡香與牛肉釋放的油脂完美交融，在口中展延出一種宛如佛朗明哥舞般的熱情與滑順，讓原本熟悉的紅燒滋味瞬間昇華，增添了成熟與精緻的厚度 。



▲噶瑪蘭威士忌與凱渡廣場酒店聯名推出「初心牛肉麵」，建議售價 NT$980，即日起於凱渡廣場酒店獨家販售，數量有限，售完為止

凱渡廣場酒店獨家獻禮 將度假儀式感帶回日常餐桌

這次的合作不僅僅是兩個品牌的聯名，更是兩顆深耕台灣、懷抱初心的靈魂碰撞，金車噶瑪蘭自2005年建廠以來便屢獲國際大獎肯定，而凱渡廣場酒店則致力於創造獨特的款待文化，這款「初心牛肉麵」禮盒便是雙方對宜蘭土地情感的共同投射，無論是作為度假時的奢華慰藉，還是送給珍視之人的頂級禮物，甚至是忙碌日常中想好好款待自己的一餐，都能透過這碗麵感受到生活的美好儀式，目前這款極具話題的禮盒建議售價為新台幣980元，僅在凱渡廣場酒店獨家限量販售，想要一嚐名廚與名酒交織的風土滋味，得親自走訪一趟宜蘭才能將這份美味帶回家 。



▲由凱渡廣場酒店的創意總監江振誠親自操刀，打造一款跨界餐桌體驗「初心牛肉麵」調理包

噶瑪蘭威士忌 x 凱渡廣場酒店聯名「初心牛肉麵」禮盒

活動時間： 即日起獨家販售，數量有限，售完為止

活動內容： 禮盒內含：初心牛肉麵冷凍調理包（1人份）及噶瑪蘭經典獨奏 Oloroso 雪莉桶威士忌原酒（50ml）乙瓶 。

調理包特色：含頂級牛舌、炭燒腱子心、牛筋、牛尾與蜂巢肚五種部位 。

優惠價格：建議售價 NT980（原價NT1,280）。



凱渡廣場酒店 2F 好禮房 線上預訂：https://forms.gle/grrNkz6k4Abghp217

