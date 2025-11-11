士林官邸菊展只有17天！台北免費賞花衝士林，15個菊花展區美翻。

台北人免費賞花的日子又來了！一年一度的「2025士林官邸菊展」確定將在11月28日至12月14日正式登場，以「藝菊圓夢」為主題，邀請台北人走入花與藝術交織的夢想國度。今年共打造15個展區，從花卉大道、童話花園到和傘花徑，每一步都像漫遊夢境。展期週末限定「菊藝五感體驗」，透過視覺、嗅覺、觸覺、聽覺與心靈五感沉浸花藝之美，成為秋冬最療癒的賞花活動，無論是情侶約會、親子出遊都非常適合。





▲2025士林官邸菊展15展區、12場五感體驗邀台北人前去賞花。





台北花季壓軸！士林官邸菊展特邀 藝術家跨界創作

作為「花IN台北」壓軸活動，今年士林官邸菊展集結園藝職人與跨界藝術家，結合自然媒材與菊科花卉，創造層次豐富的花藝場景。展出包含大菊、中菊、懸崖菊、造型菊等多種技法，象徵夢想與堅持的力量。現場更邀請三位藝術家以永續素材打造裝置藝術，讓當代藝術與花卉設計對話，成為最受矚目的焦點之一，也讓士林官邸花展成為今年台北賞花拍照新熱點。



▲一年一度的「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日限定登場。





夢幻賞花路線公開 從童話花園到熱氣球主題一次看

今年主視覺設計巧妙融入展場動線，從士林官邸花卉大道出發，穿越夢花園、和傘花徑、蝴蝶意象到幸福家園，最後以熱氣球造景作結，象徵築夢旅程的終點。沿途綻放的菊花如同人生階段的縮影，從蛻變到綻放，都能感受花藝帶來的生命能量。每個展區不只適合拍照打卡，更是親子假日散步、情侶約會的賞花路線首選。



菊藝五感體驗課程開放報名 親子同樂動手玩花藝

為讓賞花民眾可以更深入體驗，今年推出共12場「菊藝五感體驗」課程，包含「菊花香氛蠟燭」、「菊花茶品茗與香包手作」、「造型菊花體驗」、「菊科花藝創作」等主題。課程即日起至11月9日開放報名，錄取者將以通知信方式參加。親子家庭與手作愛好者都能邊賞花邊創作，帶走屬於自己的花藝回憶。













2025士林官邸菊展「藝菊圓夢」

展期：2025年11月28日至12月14日

地點：士林官邸公園（台北市士林區福林路60號）

開放時間：戶外08:00–19:00／室內08:30–17:00

交通方式：捷運士林站2號出口步行約10分鐘

五感體驗課程：12場限定，報名至11月9日止

課程內容：香氛蠟燭、茶品茗、造型花藝、香包手作等





2025士林官邸菊展 活動亮點一次看

1、15大展區夢幻登場：從「夢花園」、「和傘花徑」到「幸福家園」及「熱氣球造景」，打造宛如夢境的賞花路線。

2、主題「藝菊圓夢」：以追夢為概念，結合藝術與花卉，象徵人生歷程與希望綻放。

3、三位藝術家跨界創作：以永續自然媒材打造裝置藝術，融合當代藝術與菊花之美。

4、多元菊花技法展示：展出大菊、中菊、懸崖菊、造型菊等，呈現豐富層次的花藝風格。

5、五感體驗課程12場限定：週末假日舉辦「菊花香氛蠟燭」、「菊花茶品茗」、「造型菊花體驗」等活動，親子共學超熱門。

6、結合「花IN台北」壓軸登場：為全年度花季系列最終章，融合園藝職人創意與藝術家巧思。

7、交通便利賞花無負擔：捷運士林站步行10分鐘即可抵達，輕鬆安排秋冬週末賞花行程。

8、打卡美景遍佈園區：從童話風拱門到熱氣球花藝，每個角落都能拍出浪漫秋日氛圍。

9、寓教於樂親子活動：不僅適合情侶與遊客，也是親子手作與自然教育的絕佳去處。

10、限定展期僅17天：一年僅此一檔的士林官邸菊展，錯過就要再等明年。







