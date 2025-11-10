高CP仙台住宿！Hotel GrandBach Sendai 以音樂主題優雅住宿，免費下午茶和宵夜。

CP值超高的仙台住宿推薦！「Hotel GrandBach Sendai」是不少旅人會考慮的仙台住宿選擇，飯店距離仙台車站步行僅七分鐘，地點便利，以「音樂」為主題設計，從踏入大廳起就能感受到優雅氛圍，且定時有現場演奏；酒店提供免費下午茶點心與飲品，夜間還有溫暖的宵夜服務，並設有可放鬆身心的大浴場，整體氛圍優雅舒適，是數一數二熱門的仙台酒店之一。

▲Hotel GrandBach Sendai是一間以音樂為主題的仙台酒店。（攝影：楊婷雅）

▲Hotel GrandBach Sendai房間優雅舒適。（攝影：楊婷雅）

音樂元素貫穿空間「Hotel GrandBach Sendai」展現典雅風格

來到「 Hotel GrandBach Sendai」 大廳，立刻能感受到一股獨特而優雅的氛圍。空氣中輕柔流淌著古典樂章，彷彿為旅人揭開一場溫柔的序曲。大廳內擺放著鋼琴與多件樂器，牆面點綴著音樂主題的藝術品，也不時可見巴哈的身影，整體氛圍細膩而富有藝術感，特別能打動熱愛音樂與藝術的旅人。

▲Hotel GrandBach Sendai大廳定時會有鋼琴演奏。（攝影：楊婷雅）

「Hotel GrandBach Sendai 」客房 延續音樂美學

「Hotel GrandBach Sendai 」的雙人房延續了飯店以音樂為核心的設計理念，房內配置音響設備，並可見「No Music, No Life」的標語，展現品牌的精神。空間以簡約溫潤的色調搭配柔和燈光，營造出舒適且放鬆的住宿氛圍；「Hotel GrandBach Sendai 」亦設有大浴場，讓旅人在旅途中得以徹底紓解疲憊。



▲Hotel GrandBach Sendai房間優雅舒適。（攝影：楊婷雅）

「 Hotel GrandBach Sendai 」 免費下午茶與宵夜

「Hotel GrandBach Sendai 」貼心提供免費下午茶服務，備有多款茶飲、咖啡與精緻點心，讓旅人能在舒適的休息區悠閒片刻。到了夜晚，酒店還會供應熱騰騰的免費宵夜，恰好成為一天旅程中最溫暖的收尾； 鄰近仙台車站的 「Hotel GrandBach Sendai」以新穎、優雅舒適空間和貼心服務滿足旅人各種需求，細節處處可見用心，讓住過的旅人皆給予高評價肯定。

▲Hotel GrandBach Sendai提供免費下午茶和點心。（攝影：楊婷雅）

▲入住Hotel GrandBach Sendai可享免費宵夜。（攝影：楊婷雅）





「Hotel GrandBach Sendai 」資訊

地址：983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目7番33号電話：+81 22-297-3131

仙台美食、旅遊情報

推薦閱讀：仙台早餐推薦！浜伸渡邊商店 現選現吃鮮美海鮮，親切老闆娘會說中文

推薦閱讀：陳綺貞歌迷必衝仙台古董咖啡廳！Antique & Cafe TiTi 殘缺的彩虹MV場景，重現昭和風情。

推薦閱讀：米其林推薦仙台拉麵！DASHIRO 蟬聯2年宮城縣拉麵冠軍，飛魚出汁醬油拉麵吃起來。