那須鹽原夢幻時刻來臨，白天火紅楓葉、夜晚紅之吊橋點燈，彷彿走進畫中世界，自駕追楓就來這裡。

東京近郊超好玩！今年秋天可以選擇到栃木縣那須鹽原市的鹽原溫泉鄉欣賞美麗的紅葉，吊橋、纜車都可以好好體驗。

距東京兩小時車程的栃木縣那須鹽原市的鹽原溫泉鄉紅葉即將迎來最佳觀賞期。白天如火焰般燃燒的紅葉絕景令人屏息，夜晚「紅之吊橋」點燈後又展現出截然不同的夢幻姿態。從都心出發約兩小時車程，這個秋天在那須鹽原就能一天之內欣賞到兩種絕美景致，創造難忘的特別時光。

圍繞鹽原溫泉鄉的群山染上紅色和黃色，迎來一年中最美麗的季節。由於地形高低差的關係，鹽原溫泉鄉能夠在較長的期間內欣賞紅葉，這正是當地賞楓的一大魅力。

白天必訪三大賞楓景點

楓葉谷大吊橋

全長320公尺的超壯觀吊橋，站在橋上能欣賞360度震撼人心的紅葉全景。眼下展開的鹽原溪谷紅葉景觀堪稱絕景，在空中漫步的同時，盡情飽覽如火焰般燃燒的秋季絕景。這座橫跨峽谷的吊橋本身就是工程奇蹟，加上周圍層層疊疊的紅葉襯托，創造出令人難忘的視覺震撼。

▲橫跨峽谷的吊橋本身就是工程奇蹟，加上周圍層層疊疊的紅葉襯托美不勝收。





紅之吊橋

位於溫泉街中心地帶，是散步途中可以輕鬆造訪的觀景點。箒川清澈的溪流與名符其實染成「紅色」的楓樹形成絕妙對比，景色美不勝收。這座吊橋最大的特色是能夠同時欣賞白天和夜晚兩種截然不同的面貌。夜晚點燈後，呈現出與白天完全不同的夢幻氛圍，是必訪的雙重體驗景點。

▲箒川清澈的溪流與名符其實染成「紅色」的楓樹形成絕妙對比，景色美不勝收。





獵人紅葉纜車

搭乘纜車從海拔1,600公尺高空俯瞰那須和鹽原地區的紅葉全景，約10分鐘的空中散步讓人心曠神怡，且能夠遠眺日光連山和關東平原的360度大全景。山頂設有一圈約50分鐘的健行步道，可以漫步在落葉松、楓樹、櫟樹等色彩繽紛的紅葉林中。

▲約10分鐘的空中散步讓人心曠神怡，且能夠遠眺日光連山和關東平原的360度大全景。



鹽原溫泉鄉最特別之處在於白天和夜晚都能欣賞到不同韻味的紅葉美景。尤其是「紅之吊橋」的夜間點燈，將白天火紅的楓樹以燈光重新詮釋，在黑夜中浮現出如夢似幻的光影效果。 ▲白天和夜晚都能欣賞到不同韻味的紅葉美景。



這種一日雙重體驗的賞楓方式，讓旅程更加豐富多元。白天可以在陽光下欣賞紅葉的鮮豔色彩和立體層次，感受大自然的生命力。夜晚則在燈光營造的柔和氛圍中，品味紅葉另一種寧靜優雅的美感。







