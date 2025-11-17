ATM領1萬失敗怎麼辦！金管會提醒這4種失敗狀況要小心，操作步驟、代領條件、注意陷阱一次整理。

全民普發現金正式開跑，11月17日起全台16家指定銀行ATM可直接領取1萬元，過程快速簡單，免登錄、免手續費，還能代領孩童現金。

全民期待的普發1萬元現金終於來了，今（17日）零時起，ATM領取服務將正式啟動。這意味著民眾可以利用最方便的時段，就近到全台指定的ATM機台領取這份大紅包。財政部表示，全台共有超過2萬800多台ATM支援本次服務，並且貼有「普發1萬」的識別標示，民眾只要看清楚標示，攜帶必要證件就能操作，領取時間將持續到明年（115年）4月30日，時間相當充裕。

▲普發1萬現金ATM領取服務啟動，民眾可認明機台上的「普發1萬」識別貼紙。

普發1萬領取要帶什麼，關鍵證件一次看

這次ATM領取普發1萬元的重點在於核對身分，因此民眾出門前務必檢查證件是否帶齊。如果是本人要領取，需要準備「本人任一金融機構提款卡」，「身分證號碼或居留證號」，以及「健保卡號」。財政部提醒，提款卡不限於指定銀行，任何一家銀行的提款卡都可以，且跨行提款免收手續費，非常便民。

普發1萬幫小孩代領，年齡限制大不同

許多家長關心未滿13歲孩童的1萬元該如何領取。政府規定，只有未滿13歲的孩童可由父母或監護人其中一人代領，但持居留證者不適用此代領服務。代領人需攜帶「父母或監護人的提款卡」，輸入「代領人的身分證號」，以及「孩童的健保卡號」。要特別注意的是，7歲以下（107年11月6日後出生）的孩童，規定必須由父母或監護人代領。若是7歲至未滿13歲（101年11月6日至107年11月5日出生）的孩童，則可以由父母代領，或者孩童本人使用自己的提款卡領取。

ATM操作4步驟，「全民＋1」選項看清楚

實際操作ATM領取普發1萬的流程也相當簡單。財政部說明，民眾插入提款卡後，請先選擇「全民＋1政府相挺」的專屬選項，接著輸入提款卡密碼。下一步是關鍵的身份驗證，本人領取者需輸入本人的身分證號與健保卡號，代領者則輸入代領人身分證號與孩童健保卡號。最後確認資料無誤，交易成功後ATM就會吐出現金1萬元。

金管會提醒4大狀況，避免領取1萬失敗

雖然流程簡易，但金管會主秘林志吉特別提醒，有4種狀況可能會導致領取失敗，民眾要特別留意。第一是「未使用指定的16家金融機構ATM」，民眾務必認明貼有「普發1萬」標示的機台。第二是「個人資料輸入不一致」，例如健保卡號或身分證號打錯。第三是「帳戶狀態異常」，例如該提款卡對應的帳戶是「結清帳戶」，「警示帳戶」或「管控帳戶」。第四則是「ATM機台故障」，如離線或維修中。

16家指定銀行ATM，全台據點超方便

至於哪些ATM才支援普發1萬服務，財政部也公布了16家指定金融機構名單。包含「台灣銀行」，「土地銀行」，「合庫銀行」，「第一銀行」，「華南銀行」，「彰化銀行」，「兆豐銀行」，「中小企銀」，「國泰世華銀行」，「台新銀行」，「中信銀行」，「玉山銀行」，「元大銀行」，「永豐銀行」，「台北富邦銀行」及「中華郵政公司」。民眾可就近選擇上述機構的ATM領取。

領取異常免驚慌，聯繫客服即時處理

財政部補充，因各家銀行ATM流程略有差異，請民眾依ATM實際畫面指示操作。若在領取過程中遇到ATM顯示暫停服務或未吐鈔等異常情形，請不要慌張，可以立即撥打ATM旁的客服電話，或聯繫該行24小時服務專線，金融機構人員將會提供即時協助，確保民眾都能順利領到普發1萬現金。

▲民眾插入提款卡選擇「全民＋1政府相挺」，即可快速領取1萬元。

全民普發現金1萬元ATM領取

活動時間： 2024年11月17日00:00起至2025年4月30日止

活動內容： 民眾可於全台16家指定金融機構（含郵局）設置並貼有「普發1萬」標示的ATM領取現金1萬元。只需插入金融卡、輸入身分證或居留證號與健保卡號即可領取，跨行提款免手續費。未滿13歲孩童可由父母或監護人代領。





