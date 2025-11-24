日本拉麵名店台灣就有！雞湯桑Ｘ八咫鳥奶油拉麵、炙燒明太子飯一次享有。

拉麵控冬天必衝雞湯桑！與日本拉麵名店「八咫鳥」居山師傅合作，推出奶油培根拉麵明太子雞肉飯串燒盛合，一次吃到濃郁與飽足。

對拉麵控來說冬天最幸福的事莫過於來一碗熱騰騰的濃郁湯頭，雞湯桑今年直接把這份儀式感升級到滿點。店內以輕奢日常為主軸，再結合冬季限定的新菜單，讓喜歡濃厚系的饕客走進店裡就有被溫暖包住的感覺。這次與日本拉麵名店「八咫鳥」居山師傅合作推出洋風奶油培根拉麵，把湯頭的滑順濃香，再搭上升級版炙燒明太子雞肉飯，以及新登場的燒鳥盛合與蔬菜盛合，整份菜單從拉麵到串燒一次補滿。想吃濃郁、想吃直火香氣、想吃飽足系通通不用選擇障礙一口氣都能滿足。



▲雞湯桑新菜「洋風奶油培根拉麵」、「炙燒明太子雞肉飯」濃醇奶香與微酥培根打造出香氣層層堆疊的口感。

▲雞湯桑攜手日本拉麵名店「八咫鳥」創作系拉麵鬼才居山師傅，以經典洋風技巧重新詮釋日式拉麵。





雞湯桑Ｘ 八咫鳥 居山師傅聯手！ 奶油培根拉麵、 明太子雞肉飯整套吃

冬季新品中最搶眼的就是洋風奶油培根拉麵，濃醇奶香與微酥培根打造出香氣層層堆疊的口感，麵條吸滿湯底後滑順又厚實，是拉麵控冬天絕對不能錯過的限定組合。若想吃得更扎實，炙燒明太子雞肉飯就是整碗吃完會心滿意足的那種，雞腿肉以直火炙到焦香四溢，與明太子醬混合後呈現更濃郁的鹹香厚度，再搭上溏心蛋雞肉丸與爽脆蔬菜，整體層次相當飽滿。兩款主餐都是冬天很容易一吃就愛上的品項，是濃度派與飽足派都會點頭的雙主角。



▲雞湯桑攜手居山師傅推出「八咫鳥奶油培根拉麵」，以濃醇奶油湯頭打造創意拉麵。





燒鳥盛合與蔬菜盛合！直火香氣讓冬季更有滿足感

除了拉麵與飯類之外，雞湯桑這次也新推出的燒鳥盛合一次包含雞腿肉雞胗雞肉丸三種人氣組合，每一串都用大火鎖住肉汁，再搭配主廚特調醬汁反覆炙烤，咬下去的第一口就是香氣大爆發。若想換個不那麼厚重的口味，蔬菜盛合以櫛瓜玉米筍豆皮打造爽口系風味，炭烤後仍保留蔬菜本身甜度與脆度，搭配韓式泡菜更是剛剛好。兩款盛合吃起來不會有負擔卻非常滿足，是冬天想吃炭烤香氣又不想太油膩的完美選擇。



▲新推出的燒鳥盛合一次包含雞腿肉雞胗雞肉丸三種人氣組合。

雞湯桑Ｘ八咫鳥居山師傅聯手新餐點

奶油培根拉麵售價298 元

炙燒明太子雞肉飯售價258 元

燒鳥盛合售價99 元

蔬菜盛合售價89 元





雞湯桑優惠

即日起至12 月31 日會員到店消費可抽台拉祭二週年紀念衣

同步推出雙人套餐依店內公告體驗





