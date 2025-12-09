MEANDER最新力作「Oani 綠洲」進駐西門町！結合醫療級空氣、台味儀式的城市旅宿。

Oani 綠洲以城市中的綠洲為構想，將光線、香氣、空氣與節奏細緻重組，打造旅人在西門町能真正放慢呼吸的安靜場域，開啟全新的休息方式。

2025年12月8日，台北西門町那繁華喧囂的街廓中迎來了一處截然不同的寧靜角落，距離捷運出口僅需1分鐘的步行時間，全新高端旅宿品牌「Oani 綠洲」正式揭幕。這座旅宿以英文Oasis與拉丁文Ani靈性為名，試圖在快速流動的城市節奏裡，為旅人開闢一方得以深呼吸的淨土。這裡不只是一間飯店，更像是一場關於感官修復的實驗，當人們穿越西門町的人潮推門而入，隨即被轉化為舒緩的步調，正如其核心理念所述，這是一座讓人在城市中恢復節奏的現代棲所。



▲隱身西門町的現代綠洲 Oani 正式開幕 以五感打造旅人在城市中的恢復節奏

▲從街頭沉浸式開幕行動到室內的靜謐體驗，Oani 以具情境感的方式呈現「在城市中恢復節奏」的品牌核心





本事設計操刀「Oani 綠洲」，在台北西門町住宿中構築靜謐光影

踏入「Oani 綠洲」的空間，首先映入眼簾的是由知名設計團隊「本事設計」所打造的視覺語彙，他們擅長透過空間說故事，這次選擇以自然材質為基底，運用大量的柔和光線與彷彿水波流動的節奏感，構築出極具包覆性的靜謐氛圍。在這個被稱為城市綠洲的場域裡，設計師巧妙地過濾了窗外西門町的嘈雜，卻又保留了窗景視角，讓旅人得以在安靜的室內空間中，以一種抽離卻又親密的距離，觀看著街道上車流與人潮的日常流動，這種內外反差的張力，正是這間台北設計旅店最迷人的空間敘事。



▲五感開啟旅程醫療級空氣、專屬香氛打造放鬆基底

▲套房包含雙人房、雙床房與四人房，皆保留城市窗景並強調空氣、聲音與光線的精準掌控





導入醫療級空氣清淨與專屬香氛，打造極致純淨的西門町飯店推薦

為了實踐真正的休息，「Oani 綠洲」將體驗的層次拉高至看不見的空氣之中，全棟建築採用了醫療級空氣清淨系統「克立淨 CS101 Max」，利用專利電漿技術深層淨化每一口呼吸，確保旅人在睡眠時能享有最純淨的環境。此外，嗅覺的記憶也是修復身心的關鍵，飯店特別邀請台灣香氛品牌「P.Seven」調製專屬香氣，以木質與草本調性層層堆疊，這種沈穩的氣息貫穿了整個大廳與廊道，讓旅客在每一次呼吸之間，都能找回久違的平靜，這般細膩的五感規劃，使其成為西門町飯店推薦名單中備受矚目的新星。



▲「香域」可體驗不同的香氣並把它帶回家．透過空氣、香氛、光線與夜間儀式，Oani 期望旅人在城市裡也能聽見自己的節奏





從林果良品拖鞋到深夜甜湯，以細膩選物重新定義台北設計旅店

生活風格的展現往往藏在細節裡，「Oani 綠洲」在客房選物上堅持純淨與節奏的標準，將質感生活的想像具體化。房內配置了來自日本的「HARIO 琥珀玻璃壺與半影玻璃杯」，讓沖煮一杯熱茶成為靜心的儀式，腳下踩的是台灣手工製作的「林果良品牛皮拖鞋」，溫潤的觸感取代了拋棄式備品的廉價感，沐浴用品則選用來自英國倫敦的「Miller Harris」，讓洗沐時光成為一場細緻的感官重組。不僅如此，這裡的日夜有著不同節奏，白天以光線與音樂陪伴，入夜後則提供當日限定的台味深夜甜湯，像是仙草，愛玉搭配台灣啤酒，將在地文化與歸屬感交織成獨有的夜間儀式，溫暖了每一位異鄉旅人的胃與心。



▲ 來自日本的「HARIO 琥珀玻璃壺與半影玻璃杯」，讓沖煮一杯熱茶成為靜心的儀式

▲套房提供台灣手工品牌林果良品的牛皮拖鞋





打破高端旅宿界線，融合質感青旅與獨立套房的多元空間

「Oani 綠洲」雖定位為高端旅宿，卻打破了傳統飯店的單一框架，選擇保留床位房與套房並行的設計，回應多元的旅行需求。套房房型涵蓋雙人，雙床與四人房，滿足家庭或情侶的隱私需求，而在背包客房方面，這裡被視為台北質感青旅的進化版，提供女性專屬與男女混合兩種選擇。床位房的空間設計經過精密計算，不僅樓層內設有女性專用淋浴空間，更在備品與動線上展現對使用者的尊重，這種混合型的居住型態，打破了高品質休息僅屬於特定族群的迷思，讓獨自旅行者或背包客也能在精緻的環境中，找到屬於自己的停靠方式。



▲Oani 提供背包房，認識來自不同國家旅人的平台

▲Oani 提供套房與床位房並存的配置，打破高端旅宿僅服務單一族群的想像。





MEANDER集團全新城市綠洲，邀請旅人找回生活的節奏

作為台灣旅宿MEANDER集團旗下的全新高端品牌，「Oani 綠洲」延續了集團長期以來強調城市串聯的精神，但將焦點轉向更內在的感官體驗。從空氣品質，香氛設計到夜間的在地滋味，每一個環節都試圖將在地文化與旅人休憩緊密交織。這座位於西門町的現代綠洲，不僅僅是一個過夜的地方，更是一個能讓人重新校準身心時鐘的場域，無論你是來自何方的旅人，都能在此刻放下行囊，在喧囂的城市中心，找到一段真正屬於自己的平靜時光。



▲Oani 為 MEANDER 集團打造的全新高端品牌，延續集團的「城市串聯」精神，卻將重點從交流轉向內在。





Oani 綠洲開幕

開幕日期： 2025 年 12 月 08 日起

Oani 綠洲特色：

．以沉浸式開幕演出呈現品牌「在城市中恢復節奏」理念

．提供旅客五感體驗服務，包括空氣淨化、專屬香氛、日夜節奏儀式

．夜間限定供應台味深夜甜湯，如仙草、愛玉與台灣啤酒

．套房與床位房並存，提供多元旅宿選擇

飯店地點：台北市中正區寶慶路 69 號

訂房網址：https://oani.staymeander.com/landingPage.html



