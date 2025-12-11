雙月X台酒紹興剝皮辣椒雞湯！雙月X全家開賣雙月蛤蜊燉雞腿湯領軍5大新品。

米其林必比登推薦的雙月食品社，聯名台酒推出冬季限定甕藏紹興剝皮辣椒雞湯，同時在全家便利商店推出雙月經典蛤蜊燉雞腿湯、香菇油飯、愛恨椒芝麵。

甕藏紹興剝皮辣椒雞湯

」全新品項，並且在全家開賣經典雙月必吃

愛恨椒芝麵、

香菇油飯，還有喝得到帶殼蛤蜊、帶骨雞腿的「

蛤蜊燉雞腿湯

」，打造最療癒、最溫暖的秋冬美味。



▲雙月食品社攜手台酒與全家，將米其林必比登推薦的美味延伸到更多生活場景。（攝影：張人尹）



▲粉絲期待已久，雙月與兩大國民品牌合作，讓經典美味隨時都能輕鬆享用（攝影：張人尹）。





雙月X台酒 強強聯手推冬季限定雞湯

雙月聯名台酒、全家便利商店！為了讓粉絲們秋冬吃得暖心療癒，這次雙月食品社分別聯名台酒與全家，推出台酒限定「

雙月這個冬天雙月特別找來超過120年歷史的台酒，共同研發了新品「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，使用台酒遵循古法的紹興酒為湯底，將陳年酒香、雞腿肉的飽滿口感，結合剝皮辣椒的微辣鮮甜風味，以及文火慢燉雞腿。這次新品「甕藏紹興剝皮辣椒雞」即日起在雙月門市限量開賣，並加碼在12/15-12/17這三天內用，就送一片台酒的VINATA酒粕面膜。



▲台酒X雙月推出冬季限定「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，嚴選紹興酒香氣十足，溫暖粉絲的胃（攝影：張人尹）。





雙月X全家 經典熟食暖胃又方便

不只台酒聯名，雙月這次與全家便利商店再度合作，把店裡多款熱銷的經典料理，變成了便利商店就能買到的熟食系列。包括粉絲最愛的「蛤蜊燉雞腿湯」，在超商就能喝到帶殼蛤蜊、帶骨雞腿肉超療癒。此外還有雙月必吃香菇油飯、愛恨椒芝麵、阿甘剝皮辣椒蒸蛋，以及雞汁油蔥手工麵線，五款商品從12月10日開始，全台的全家都能買到，而且會員在12月23日前購買指定品項，還能享有88折優惠。



▲雙月與全家便利商店聯名，將蛤蜊燉雞腿湯等經典熟食復刻，讓粉絲隨時享用家的味道（攝影：張人尹）。

雙月X全家 周邊甜品與零食系列超誘人

除了超方便的熟食主餐外，雙月跟全家這次也推出了周邊的甜品跟零食系列，讓粉絲能把雙月的味道帶進更多生活時刻。像是嫩仙草凍、檸檬愛玉凍這兩種冷藏甜品，還有單包裝的愛恨椒芝麵、愛恨椒芝風味洋芋片、愛恨椒芝花生點心麵，以及蔥蔥花生點心麵等常溫零食，真的讓粉絲隨時隨地都能品嚐雙月的經典美味。



▲雙月X全家推出嫩仙草凍與檸檬愛玉凍等冷藏甜品，讓粉絲也能在飯後享受清爽滋味（攝影：張人尹）。



▲全家會員購買雙月系列指定品項可享88折優惠，輕鬆將雙月經典好味帶回家（攝影：張人尹）。





雙月X台酒聯名 甕藏紹興剝皮辣椒雞

售價：

甕藏紹興剝皮辣椒雞 (含酒精)：內用250元

上市優惠：

12/15–12/17期間，內用台酒 × 雙月「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，即可獲得 台酒 「VINATA 酒粕水嫩保濕面膜」乙片（每日數量有限，送完為止）。





雙月X全家 熟食新品推薦

蛤蜊燉雞腿湯（79元）

香菇油飯（60元）

愛恨椒芝麵（69元）

阿甘剝皮辣椒蒸蛋（55元）

雞汁油蔥手工麵線（49元）







看更多雙月X全家 熟食新品推薦

▲全家會員購買雙月系列指定品項可享88折優惠，輕鬆將雙月經典好味帶回家（攝影：張人尹）。



▲雙月與全家便利商店聯名，復刻雙月香菇油飯，讓粉絲隨時隨地開吃（攝影：張人尹）。



▲雙月經典蛤蜊燉雞腿湯、香菇油飯、愛恨椒芝麵，在全家便利商店開賣（攝影：張人尹）。

