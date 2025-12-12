終結選箱焦慮症！滑雪首選Victorinox、女孩最愛CASETiFY與萬國通路療癒袋鼠，盤點2025冬季旅遊必備三大風格行李箱。

旅行的序幕往往是從打包開始的，無論是追求極致機能的滑雪行，還是展現粉色時尚的都會漫遊，選對了行李箱，這趟旅程就已經完美了一半。

隨著2025年冬季旅遊熱潮的來臨，無論是規劃前往北海道與韓國滑雪、飛往熱帶島嶼避寒，或是來一場都會時尚漫遊，一只合適的行李箱往往是決定旅途品質的關鍵。然而面對市面上琳瑯滿目的選擇，「選箱障礙」成為現代旅人普遍的煩惱。如果裝不下厚重的冬衣、推不動卡在歐洲石板路上的輪子，甚至擔心託運過程造成箱體破裂，這些焦慮足以毀掉期待已久的假期。其實選對行李箱就如同選對旅伴，首要之務在於釐清旅遊目的與個人風格。若你重視滑雪裝備收納與極致耐用，硬殼且具擴充功能的箱款是首選。若你是重視機場時尚的都會女孩，具備個人化設計的輕量箱則能為造型加分。而對於尋求心靈放鬆的療癒系旅人，一款擁有可愛IP聯名的行李箱，更能從打包那一刻起就開啟愉悅心情。本季Victorinox、CASETiFY與萬國通路Eminent分別針對不同需求的旅人，推出了兼具機能與美學的全新系列，為2025年的旅遊裝備設下全新標準。



▲甜美少女感滿分！劉芳芸示範 Airox Advanced 輕巧又俐落的旅行法

Victorinox Spectra 3.0：紅點設計獎加持，冬季長途旅遊的專業擴充首選

對於熱愛極限運動或長途旅行的專業旅人而言，行李箱的「堅韌度」與「裝載量」是絕對無法妥協的指標。瑞士百年品牌Victorinox本季推出的Spectra 3.0系列，正是為了解決冬季厚重衣物與滑雪裝備收納難題而生。這款榮獲Red Dot紅點設計大獎肯定的行李箱，採用了Sony SORPLAST高效能再生聚碳酸酯打造箱體，不僅符合永續環保趨勢，更具備極佳的耐衝擊與耐刮性。即便在嚴酷的低溫環境下託運，也能確保箱體結構完整，有效保護內部的貴重器材，徹底消除旅人對於行李損壞的恐懼。



除了強悍的防護力，Spectra 3.0系列的空間機能更是其亮點所在。其創新的自動擴展結構最高可提升40％的收納容量，這意味著旅人在回程時，能輕鬆裝入旅途中臨時添購的伴手禮或蓬鬆的羽絨外套，完全無需顧慮件數限制。針對滑雪愛好者，Victorinox更推出了Trunk胖胖箱款式，其深長的箱體設計能輕易容納雪板、潛水腳蹼等長型特殊裝備。搭配內裝的雙層網布隔層與X型束帶，能讓繁雜的冬季裝備井然有序。此外，搭載1比9的前開式設計，即使在日本或歐洲空間較為狹窄的飯店房內，也不必完全攤平即可直立開箱快速取物，展現了品牌對於細節的極致考究。



▲Spectra 3.0 系列—經典不敗頂規時尚 超越行李箱的神級旅行配備





Victorinox Airox Advanced：2.9公斤極致輕量，都會避寒旅行的零負擔美學

若你的旅行計畫是逃離寒冬前往熱帶島嶼，或是進行一場輕鬆的城市快閃，那麼Victorinox的Airox Advanced系列將是輕盈旅行的最佳解答。這款行李箱以僅2.9公斤的超輕量設計，打破了硬殼行李箱厚重的刻板印象。箱體採用原生聚碳酸酯打造，在保持極致輕巧的同時，依然維持了堅固耐用的特性。外觀上以霧面啞光搭配俐落線條，延續了品牌高辨識度的羅紋殼設計，散發出一種低調而奢華的都會美學，非常適合商務出差或週末度假使用。



為了提供最優雅的推行體驗，Airox Advanced搭載了品牌專利VST雙桿穩定系統，能有效減少50％的拉桿晃動。配合知名的Hinomoto靜音輪，無論是在機場的平滑地面或是城市街道的粗糙路面，都能保持滑行順暢且靜音優雅。內裝部分採用了蝴蝶對開結構，讓收納物品一目了然，並提供了4公分的擴充空間，保留了購物後的彈性。值得一提的是，內襯特別使用了SILVADUR抗菌材質，兼具衛生與質感。對於追求「零負擔」的旅人來說，Airox Advanced無疑是讓旅途更加從容俐落的完美夥伴。



▲Cyrus Sun 以俐落造型詮釋 Airox Advanced，展現時尚旅程的無重感美學





CASETiFY Bounce系列：太妍同款亮面粉登場，Y2K風格與客製化引領機場時尚

將視角轉向Z世代與時尚愛好者，國際時尚配件品牌CASETiFY再次展現了其引領潮流的能力。繼先前推出的霧面黑與鈷藍色大受歡迎後，今年冬季CASETiFY Travel系列推出了全球首款「亮面粉色」Bounce行李箱。這款夢幻配色一經推出便成為話題焦點，更是韓星太妍與Karina在節目中介紹的同款機場時尚單品。這款亮面粉色不僅充滿了Y2K的復古浪漫氛圍，更讓行李箱不再只是收納工具，而是成為展現個人風格的時尚配件，讓你在機場行李轉盤上絕對不會發生拿錯箱子的尷尬，成為最亮眼的焦點。



CASETiFY最強大的優勢在於其「全表面客製化」服務。配合新款粉色箱體，品牌同步推出了包括優雅蝴蝶結、可愛櫻桃以及火辣動物紋等多款全新背景圖案。消費者可以自由搭配三大獨家字體，將自己的名字或專屬語句印在行李箱上，打造全球獨一無二的專屬款式。除了外觀吸睛，Bounce行李箱在耐用度上也不馬虎，採用了進口拜耳Makrolon聚碳酸酯外殼與專利Bounce保護角設計，確保耐摔防撞。此外，品牌更同步推出了「隨行收納包」，具備伸縮口袋與防潑水外殼，能將充電線、美妝小物完美收納，甚至可掛上背帶化身為時尚隨身小包，實現了從大箱到小包的整體時尚穿搭。



▲CASETiFY 讓行李箱和配件成為旅行的完美搭檔，化身行動衣櫃隨時都能漂漂亮亮出發

▲Bounce 行李箱特別推出優雅蝴蝶結、可愛櫻桃、及火辣動物紋等多款全新背景圖案，提供全表面客製化的設計服務





萬國通路 x DINOTAENG：超人氣短尾矮袋鼠來襲，打造最療癒的秋日旅行回憶

旅行的意義除了探索世界，更在於療癒身心。台灣行李箱龍頭萬國通路Eminent本季攜手韓國超人氣插畫IP「DINOTAENG」，為旅人帶來了最溫暖的驚喜。這次合作以「最佳療癒夥伴」為核心，將插畫中性格古靈精怪的短尾矮袋鼠QUOKKA與可愛的白色軟糖熊BOBO化身為旅行裝備。聯名系列推出了20吋登機箱與28吋行李箱，採用了最新KK83圓潤外型設計，色調上選用溫柔的奶茶色系，搭配角色們生動逗趣的表情圖案，光是看著就讓人感到心情放鬆。這不僅是一個行李箱，更像是陪伴你走遍天涯海角的好朋友。



▲萬國通路eminent攜手超人氣IP「DINOTAENG」療癒商品來了



除了行李箱本體，萬國通路更推出了一系列令人愛不釋手的周邊配件。包含QUOKKA造型的兩用抱枕毯，既是搭機時的舒適靠枕，展開後又是保暖毛毯。還有立體絨毛刺繡貼紙與專屬行李束帶，讓旅人能將現有的裝備也變身為DINOTAENG風格。為了讓粉絲能更深入體驗這份可愛魅力，萬國通路特別在台南的觀光創意工廠內打造了《DINOTAENG 主題打卡區》。這個沉浸式快閃展區結合了投影互動與角色場景，讓遊客彷彿置身於QUOKKA的棉花糖村落中。展區免費開放至12月31日，建議旅人在選購行李箱的同時，也能到現場與這些超人氣角色合影，留下一段充滿童趣與溫馨的秋日回憶。



▲內部配置雙面網布與固定帶，搭配隨箱附贈的絨毛防塵套與MARSH束口袋，兼顧保護與收納需求









Victorinox：瑞士精工與極致機能

Spectra 3.0 系列（冬季長途／滑雪首選）：

材質環保堅韌： 採用 Sony SORPLAST™ 高效能再生聚碳酸酯打造，耐衝擊且耐刮 。

超大擴充容量： 具備自動擴展結構，最高可提升 40% 收納容量，適合裝載厚重冬衣與戰利品 。

特殊規格設計： 推出 TRUNK 胖胖箱款式，深長箱體可容納滑雪板等長型裝備；1:9 前開式設計，在狹小空間也能輕鬆開箱 。

Airox Advanced 系列（輕量都會／避寒首選）：

極致輕量： 採用原生聚碳酸酯，箱體僅重 2.9kg（PC 材質），減輕旅行負擔 。

穩定靜音： 搭載 VST™ 雙桿穩定系統（減少 50% 晃動）與 Hinomoto 靜音輪 。

質感內裝： 霧面啞光羅紋外觀，內部採用蝴蝶對開結構與 SILVADUR™ 抗菌內襯 。

購買與定價資訊

Spectra 3.0：登機箱 NT21,300至Trunk款NT28,000 。

Airox Advanced：登機箱 NT17,500至L號NT22,500 。

提供個性化刻字服務（Spectra 3.0）與可客製化刀殼設計（Airox Advanced）。

CASETiFY：Y2K 時尚客製與粉色浪漫

Bounce 行李箱全新配色： 全球首推「亮面粉色」，為太妍、Karina 愛用同款 。

全表面客製化： 提供優雅蝴蝶結、可愛櫻桃、火辣動物紋等全新背景，搭配三種獨家字體（Dot, Skyline, Milano）打造專屬設計 。

頂級防護材質： 採用輕量化德國拜耳 Makrolon® 聚碳酸酯外殼，搭配專利 Bounce 保護角與 Hinomoto 360° 靜音輪 。

智慧收納配件： 同步推出「隨行收納包」，具防潑水外殼與伸縮口袋，可掛吊飾或背帶 。

購買與定價資訊

Bounce 行李箱：21 吋登機箱 NT16,800、29吋行李箱NT23,500 。

販售通路：CASETiFY 台灣官方網站及全台 CASETiFY STUDiO 品牌概念店 。

保固：提供有限終身產品保固 。

萬國通路 (eminent) 攜手韓國超人氣 IP「DINOTAENG」，打造充滿秋日溫暖氛圍的旅行體驗

DINOTAENG 聯名設計： 結合短尾矮袋鼠 QUOKKA 與 BOBO 角色，以溫和奶茶色系搭配圓潤 KK83 箱型 。

細緻收納配件： 行李箱隨箱附贈「絨毛防塵套」與「MARSH 束口袋」，兼顧保護與收納 。

豐富周邊商品： 推出 QUOKKA 造型兩用抱枕毯、行李束帶及立體絨毛刺繡貼紙 。

購買與定價資訊

聯名行李箱：20 吋 NT9,080、28吋NT11,580 。

周邊商品：束口袋（NT490−690）、行李束帶（NT690）、抱枕毯（NT1,390）、刺繡貼紙（NT459-499）。

萬國通路 《DINOTAENG 主題打卡區》

活動內容： 結合投影互動、角色場景與商品展示，可與 IP 角色拍照打卡 。

活動時間： 即日起至 12 月 31 日 。

地點： 萬國通路創意觀光工廠 2F 立體投影互動區（免費開放）。



