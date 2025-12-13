> 旅遊 > 到兒童新樂園夜唱！出口音樂節免費入園辦法看，動力火車 香蕉哥哥嗨唱。

到兒童新樂園夜唱！出口音樂節免費入園辦法看，動力火車 香蕉哥哥嗨唱。

台北景點兒童新樂園士林免費入場
2025-12-13

編輯 鄭雅之

出口音樂節搬進兒童新樂園包場登場，夜唱、市集、免費入場一次滿足，還有動力火車與超強卡司陪你度過最嗨冬夜。

今年出口音樂節直接把冬夜玩到最高點，以全新主題「夜唱！童樂會」首次移師兒童新樂園舉辦包場活動，結合音樂演出與遊樂設施免費暢玩的雙重亮點，打造最適合大小朋友一起嗨翻的年末盛會。從優先入場券兌換、會員免費入場，到活動限定抽獎與闖關遊戲，全都圍繞著「玩好玩滿」的精神展開，只要是「台北捷運Go」App會員就能輕鬆參與，想度過一晚專屬捷運迷的童趣派對絕對不能錯過。

▲出口音樂節首次搬到台北兒童新樂園舉辦。
▲兒童新樂園「出口音樂節」 12/13一日快閃，搭捷運去免費入場。

兒童新樂園夜唱！出口音樂節動力火車壓軸演出

活動卡司集結跨世代人氣，特別邀請金曲天團動力火車帶來近一小時演出，以熟悉的經典歌聲陪伴大家迎接冬夜。兒童界偶像香蕉哥哥、《真珠美人魚》中文版原唱梁世韻、《我們的捷米》原唱梁舒涵與創作歌手163braces也將輪番登台，讓大小朋友都能在音樂中找回屬於自己的青春記憶。現場還會看到捷運人氣IP「捷米」登場與粉絲互動，一起隨著旋律擺動，讓這場夜唱派對更添歡樂氛圍。

▲兒童新樂園「出口音樂節」 將邀請動力火車、兒童界偶像香蕉哥哥、《真珠美人魚》中文版原唱梁世韻等獻唱。

餐車美食、闖關活動一起玩

活動當晚不僅能沉浸在音樂裡，現場還規劃一系列吃喝玩樂全包的亮點，包括餐車美食、趣味闖關與多項品牌抽獎活動，完整把兒童新樂園變身成超療癒的夜間遊樂場。園區遊樂設施同步免費開放，從雲霄飛車到旋轉遊具都能盡情暢玩。捷運會員只要登記扣點即可參加抽獎，有機會把ACER烘乾機、行李箱以及GE義式咖啡機帶回家；完成闖關任務還能獲得限定「捷米造型開瓶器」，為今年出口音樂節留下專屬紀念。

▲兒童新樂園「出口音樂節」 現場規劃餐車美食、趣味闖關與多項品牌抽獎活動。



出口音樂節 兒童新樂園

活動日期：2025/12/13 晚間19:00~21:30 (18:30開放入場)
地點：台北兒童新樂園

12月13日活動當天免費入場

台北捷運會員綁定電子票證搭捷運並出示當日搭乘紀錄即可入場
限額2,400名
另加開600名一般民眾名額

扣點抽大獎

ACER多功能烘乾機
ACER行李箱
GE全自動／半自動義式咖啡機

完成闖關任務可獲得

捷米造型開瓶器

