誰說吃蔬食很無料！信義區韓式蔬食Yache3道韓式起司新品，浮誇熔岩炒飯領軍。

Yache信義店推出三款冬季韓式蔬食新品，用濃郁起司、蛋香與韓味層次打造暖心組合，起司控完全能被撫慰。

誰說蔬食很無聊！以韓式蔬食為核心的「Yache信義店」迎來冬季新品，推出三款主打濃郁風味的限定料理，包括「漢拏山熔岩炒飯」、「流心松露炸醬麵」與「雪花玉蜀黍」，讓炒飯、麵食與小菜一次升級成療癒系暖胃組合。主廚延伸韓國冬天常見的起司料理靈感，將半熟蛋、起司與韓式調味重新組合，希望讓每位走進店裡的客人，都能以一份熱騰騰的蔬食韓味短暫抽離日常壓力。若喜歡濃厚奶香或牽絲口感，這季的新品絕對值得列入韓式蔬食必吃名單。



▲韓式蔬食Yache台北信義店推出三款起司系列新菜。

▲韓式蔬食Yache「漢拏山熔岩炒飯」淋上濃厚起司蛋，像熔岩般覆蓋在上超浮誇。





韓式蔬食 Yache推起司新菜 ！3款爆濃起司新上桌

三款新品以韓式蔬食為基底，濃郁程度在冬季特別迷人。「雪花玉蜀黍」以玉米搭配大量起司粉，可選兩款起司或椒鹽口味，脆甜與奶香交織出耐吃的小菜。「漢拏山熔岩炒飯」加入韓國辛奇與青龍椒，熱炒出鍋氣後淋上濃厚起司蛋，像熔岩般覆蓋在上，牽絲畫面超療癒。「流心松露炸醬麵」在經典蔬食炸醬中加入松露香氣，拌入半熟蛋與植物魚板，讓醬汁緊貼麵條，一口接一口停不下來。三道餐點從味道到呈現都滿足起司控與濃郁派的需求。



▲韓式蔬食Yache「雪花玉蜀黍」以玉米搭配大量起司粉，可選兩款起司或椒鹽口味。





信義區午餐也能吃到儀式感滿滿的韓式蔬食

除了新品外，店內也推薦「爆漿起司魚蛋」與「經典麻藥蛋」作為蔬食加點小物，讓整桌更有韓式特色。12月起，信義店同步松江店推出平日商業午餐，以「一個人也能吃好的韓式蔬食」為概念，提供雪濃燉豆腐蔬菜鍋、辛辛起司部隊鍋、馬鈴薯排骨湯與KIMCHI豆腐鍋等多款湯鍋選擇。每份皆附主食、小菜、炸物與甜點，320元起即可享受熱騰騰的蔬食韓味組合。無論午休想暖胃或想給自己一點儀式感，都相當適合。



▲韓式蔬食Yache「流心松露炸醬麵」在經典蔬食炸醬中加入松露香氣。

韓式蔬食Yache 信義店限定新品

冬季韓式蔬食新品：雪花玉蜀黍228、漢拏山熔岩炒飯328、流心松露炸醬麵328。

推薦加點：爆漿起司魚蛋、經典麻藥蛋。

商業午餐：320元起，附主食、小菜、炸物、甜點。







Yache 信義店 店家資訊

地址：臺北市信義區松高路11號4樓（DREAM PLAZA）

電話：02 2722 6315





