毛小孩睡到不起床！六福萬怡導入喵豆腐記憶棉床組，毛爸毛媽一起升級旅宿體驗。

想帶貓咪出門又怕牠睡不好嗎。台北六福萬怡這次真的太貼心，聯手眠豆腐把頂級記憶棉床搬進飯店，連貓抓板都備妥，讓主子比在家還享受。

隨著將毛小孩視為家庭核心成員的觀念普及，帶著寵物去旅行已成為現代生活的顯學，然而在尋找高品質旅宿的過程中，飼主往往面臨著舒適度與便利性難以兼顧的挑戰。位在南港交通樞紐的台北六福萬怡酒店，長期以來便是備受推崇的台北寵物友善飯店指標，為了進一步提升毛孩在旅途中的睡眠品質，酒店宣佈將於2026年1月1日起，攜手台灣知名床墊品牌「眠豆腐」進行跨界合作，將原本就已頗受好評的寵物主題房進行全方位升級，特別是針對貓咪旅客，引進了市價高達5990元的「喵豆腐寵物床」，讓這趟城市度假不僅是主人的享受，更是愛貓的一場奢華睡眠體驗。



▲貓咪主題房全新導入「喵豆腐寵物床」，這款床組結合了記憶棉與曲木工藝，貓咪在開箱後立刻好奇地探索這款頂級睡眠設備





導入頂級眠豆腐工藝，為貓咪打造極致舒適的貓咪主題房

本次合作的最大亮點，在於六福萬怡將「眠豆腐」深厚的製床工藝帶入了寵物房型之中。過往寵物友善飯店的備品多半以實用為主，但此次升級特別選用了專為貓體工學設計的「喵豆腐寵物床」。這款床組核心採用了眠豆腐標誌性的記憶棉材質，能夠完美包覆貓咪柔軟的身軀，提供絕佳的支撐性與釋壓感。對於生性敏感、在陌生環境容易緊張的貓咪而言，一張舒適且包覆性強的床，能有效增加安全感。此外，床體設計細節更是考究，運用了6mm樺木曲木工藝框架搭配3mm懸浮底座，不僅造型優雅融入飯店的高質感裝潢，更兼具了透氣性，讓貓主子在欣賞南港城市窗景的同時，也能享受如臥雲端的頂級睡眠。



▲房內大面落地窗前配置了「喵豆腐專屬貓抓板」與床組，讓貓咪能一邊享受抓磨樂趣，一邊眺望南港戶外風景，舒緩旅途壓力





採用母嬰級安全檢驗材質，確保寵物友善飯店的高規格防護

對於視寵物如命的飼主來說，材質的安全性絕對是挑選住宿的首要考量。六福萬怡深知這點，因此在選品上嚴格把關。全新的喵豆腐寵物床全系列產品皆通過了母嬰等級的嚴格檢驗，確保貓咪在接觸、磨蹭甚至舔舐時都安全無虞。床墊表布採用了耐磨防潑水布料與100%回收PP紗線，既環保又耐用，而另一面則為韓國製的毛毯材質，可隨季節或貓咪喜好翻面使用。除了睡眠區的升級，房內同步配置了「喵豆腐專屬貓抓板」，這款抓板選用不掉屑材質，既能滿足貓咪磨爪的天性與舒緩情緒，又能維持客房內的整潔，讓飼主不必擔心漫天紙屑的困擾，真正實現人寵共好的住宿品質。

升級五星迎賓禮包與專屬備品，完善帶著寵物去旅行的細節

為了讓每一位入住的毛孩都能感受到賓至如歸的尊榮感，台北六福萬怡酒店在備品的準備上可謂面面俱到。除了上述的硬體升級，飯店更貼心準備了「毛孩五星迎賓禮包」，內容物涵蓋了鮮食、主食罐、點心、玩具以及天然草本乾洗噴霧等實用小物，從飲食到清潔護理一應俱全，大大減輕了飼主打包行李的負擔。針對不同物種的需求，房內設施也做了細緻區分，貓咪主題房備有貓砂盆、貓砂與貓跳台，而狗狗主題房則提供環保撿便袋及尿布墊。每房允許攜帶一隻30公斤以下的寵物，若有第二隻毛孩同行，僅需加收清潔費即可入住，展現了飯店對於多寵家庭的友善包容。



▲六福萬怡是南港唯一的寵物友善酒店，不僅規劃了專屬樓層，更提供完善的check-in服務與備品，長期以來深受飼主好評





鎖定2026跨年旅遊商機，南港住宿結合交通優勢成首選

此波全新的寵物住房專案鎖定2026年全年度的旅遊市場，自1月1日起正式開放入住。對於居住在台北市或是搭乘高鐵北上的旅客而言，位於南港車站上方的六福萬怡酒店擁有絕佳的地利之便，四鐵共構的優勢讓帶著寵物移動變得不再艱難。入住卓越客房每晚僅需加價1733元，即可升等至配備頂級寵物設施的主題房型，且該專案還可累計萬豪旅享家房晚點數。透過與眠豆腐的強強聯手，六福萬怡不僅強化了其作為頂級寵物友善飯店的品牌形象，更期望透過這些細膩的升級服務，讓每一段與毛孩共度的旅程，都成為記憶中最溫暖的篇章。



▲由知名品牌眠豆腐設計的全新寵物床組，包含不掉屑貓抓板與符合貓體工學的記憶棉床，全方位提升了六福萬怡的寵物住宿質





台北六福萬怡酒店「毛孩Fun風趣住房專案」

活動時間： 2026年1月1日至2026年12月30日

房型升級： 貓咪入住喵喵主題房，即可體驗價值5990元的「喵豆腐寵物床」乙組（含記憶棉床墊、樺木框架）及專屬貓抓板 。

入住價格： 雙人入住卓越客房，每房每晚加價1733元即可攜帶寵物入住 。

寵物規範： 每房可攜帶一隻30公斤以下毛孩，第二隻需加收清潔費（每房最多兩隻） 。

專屬禮遇： 贈送「毛孩五星迎賓禮包」（含鮮食、主食罐、玩具、乾洗噴霧等），房內備有貓砂盆、貓砂、貓跳台、餐碗等設備 。

早餐： 包含翌日客房早餐2客 。

台北六福萬怡酒店

地址： 台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

訂房專線： 02-6615-6560

