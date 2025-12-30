台北101跨年煙火不用擠！2大煙火觀賞點推薦，士林 內湖人不想說的跨年秘境。

迎接2026年跨年夜，登高遠眺台北101煙火成新選擇！碧山露營場與圓山風景區以制高點視野，提供不同於市中心的人潮體驗。

不想人擠人看台北101煙火，那就到台北市府推薦的兩大觀景平台迎接2026年！不少人開始為跨年行程換個角度，想避開市中心人潮，又能看到完整的台北101煙火，登高賞景成為熱門選擇。台北市政府點名兩大制高點，包含位於內湖山區的碧山露營場，以及市中心北側丘陵的圓山風景區。兩處都擁有開闊視野與相對單純的動線，讓跨年不再只是擠人潮，而是用更舒服的方式，在高處迎接新年第一刻。



▲碧山露營場空中廊道S型設計，更顯特色。

▲碧山露營場空中廊道可以和台北101拍出絕美合影。





碧山露營場看台北101煙火推薦去！

位在內湖山區的碧山露營場，因地勢較高，被不少攝影大哥視為遠眺臺北101煙火的私房點。跨年夜時，城市燈海在遠方鋪展，101煙火於夜空中綻放，輪廓清晰又不刺眼。周邊被山林與星空包圍，氣氛相對安靜，很適合和親友一起倒數迎新，將露營與跨年結合，為新的一年留下更有溫度的記憶。



▲「碧山露營場」眺望整個台北夜景，是看台北101煙火觀賞地。





圓山風景區俯瞰台北夜景！看101跨年煙火也很剛好

圓山風景區則以多處觀景平台聞名，能俯瞰整個台北盆地與基隆河夜景。跨年時刻，當101煙火自城市核心升空，河岸燈光與高樓夜色同步點亮，層次感十足，視覺張力相當迷人。相比山區露營，圓山位置更貼近市區，適合想保留節慶熱鬧感，又不想深入人群的民眾，用不同高度感受跨年的城市風景。



▲圓山風景區森林方舟觀景平台亦能看見台北101。

台北101煙火 觀賞點推薦

碧山露營場、圓山風景區





台北跨年最新玩法！

