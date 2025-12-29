台中特色咖啡廳推薦！Flair視障咖啡 喝一杯咖啡點亮視障咖啡師的未來，最溫暖的南屯咖啡館。

台中南屯區咖啡館「Flair視障咖啡」，由視障朋友親自沖煮咖啡，提供最細膩的咖啡體驗。

台中特色咖啡廳推薦！藏在台中南屯區、坐擁溫馨氛圍的「Flair視障咖啡」，是近年備受關注的台中特色咖啡廳推薦名單之一，咖啡師都是視障朋友。該咖啡館由財團法人台中市愛之光教育基金會成立，不僅幫助視障朋友能培養一技製廠，並透過實際操作與服務流程，協助視障學員培養一技之長、面對人群，未來能順利銜接職場、實現自立生活。「Flair視障咖啡」不只是台中咖啡廳，更是一座讓大家能以行動支持公益、關懷視障教育的溫柔基地。



▲「Flair視障咖啡」的咖啡師手沖咖啡時，會透過機器聲音提示來輔助操作。（攝影：楊婷雅）



▲「Flair視障咖啡」空間小巧溫馨。（攝影：楊婷雅）





最溫馨的台中南屯咖啡廳「Flair視障咖啡」

「Flair視障咖啡」位於台中南屯區益豐路三段與龍富十一街路口，緊鄰愛之光基金會，交通便利、方便停放汽機車；店面店前設有寬敞庭院，店內空間則走小巧溫馨路線，多數時候由一位專業視障咖啡師獨立服務，有時也能見到感情深厚的林姓三兄妹一同現身吧檯，分工合作為來客沖煮每一杯咖啡，畫面溫暖動人。「我們兄妹三個人都是天生的視障，感情特別好，有什麼困難都能彼此分享、依靠，所以一人值班，另外兩個人也會陪同。」天性樂觀的林晉陞笑說：「買一送二。」



▲「Flair視障咖啡」的林姓兄妹咖啡師感情深厚，常互相協作。（攝影：楊婷雅）

「Flair視障咖啡」為每一杯咖啡注入溫暖

由於「Flair視障咖啡」的咖啡師皆為視障朋友，涵蓋從弱視到全盲的不同狀況，點餐時請清楚說明需求，讓咖啡師能專注製作每一杯咖啡以及小點心；咖啡製作流程需仰賴細膩的手感與感官判斷，並搭配機器的聲音提示輔助操作。林晉陞分享，初期在學習手沖咖啡時，會先以冷水反覆練習沖煮的動作與節奏，待手感與整體流程逐漸熟悉後，才正式改以熱水進行實際沖煮；而在製作義式咖啡時，則透過聆聽蒸氣與牛奶變化的聲音，判斷奶泡是否達到理想狀態，並盡力為每一杯咖啡拉花，給大家最有溫暖的咖啡體驗。



▲「Flair視障咖啡」的林姓兄妹用心為客人的拿鐵拉花。（攝影：楊婷雅）

走進「Flair視障咖啡」，讓善意持續流動

作為一間結合專業咖啡與公益理念的台中特色咖啡廳，「Flair視障咖啡」不只是培養視障朋友獨立生活的能力、提供大家溫暖細膩的咖啡服務，同時也期待能將這份感動延伸到更多場域。歡迎預約視障咖啡車進駐各式活動，由視障咖啡師親自為賓客沖煮咖啡，讓更多人能近距離認識視障者的專業與實力；如果想在台中南屯區尋找一間適合小歇片刻的咖啡廳，「Flair視障咖啡」會是值得一訪的選擇；在享受咖啡香氣的同時，也能以實際行動支持視障朋友的就業機會，讓一杯咖啡成為傳遞善意、持續流動的力量。



▲拿鐵上的愛心拉花，是林晉陞用心製作的成果。（攝影：楊婷雅）

▲荷蘭風味小鬆餅。（攝影：楊婷雅）





「Flair視障咖啡」店家資訊

營業時間：10:30～18:00（週日公休）

地址：台中市南屯區益豐路三段431號

電話：04 2380 7185

台中特色咖啡廳情報

推薦閱讀：賣牛肉麵的台中咖啡廳！青燕焙煎所 文心中清站附近自家烘焙咖啡館，商業午餐超優惠。

推薦閱讀：隱藏版台中咖啡廳！吧台席採全預約制「Mizukaffa」，喝手沖咖啡配法式甜點。

推薦閱讀：植物迷必衝！宛如植物園的台中咖啡廳、麵包店「芳奈」，毛小孩也能來。