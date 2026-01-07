> 美食 > 銅板價台中冰店搬家！一起癮冰室空間升級，手工冰淇淋、黑糖剉冰、甜湯全年都能享受。

銅板價台中冰店搬家！一起癮冰室空間升級，手工冰淇淋、黑糖剉冰、甜湯全年都能享受。

tiger Walker 玩樂季一起癮冰室台中美食台中冰店
2026-01-07 14:10文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
台中冰店「一起癮冰室」搬至昇平街，空間更寬敞明亮，延續手工冰淇淋、黑糖剉冰與傳統甜湯風味，冬季豆花、燒仙草也深受歡迎，全年都能來享受清涼與暖心甜品。

人氣台中冰店「一起癮冰室」搬家啦！以手工冰品聞名的「一起癮冰室」，最近搬到距離原本美村路舊址不遠的昇平街，升級後的用餐空間更寬敞，內部設計簡約明亮，充滿舒適休憩感。店內除了招牌冰淇淋、黑糖剉冰與傳統甜湯外，亦提供豆花、湯圓及燒仙草，讓饕客在寒冷季節也能來享受暖心甜品帶來的溫暖與懷舊滋味。▲▲台中冰店「一起癮冰室」提供冰淇淋、豆花及甜湯等。（一起癮冰室提供）

▲台中冰店「一起癮冰室」提供冰淇淋、豆花及甜湯等。（一起癮冰室提供）
▲「一起癮冰室」二樓座位區。（攝影：楊婷雅）
▲「一起癮冰室」二樓座位區。（攝影：楊婷雅）

「一起癮冰室」銅板價吃用心冰品

「一起癮冰室」主打各式手工冰品，糖水濃度、配料比例以及冰品口感都經由老闆反覆調整，確保每一口都能帶給饕客滿足感。搬遷至昇平街後，空間升級，一樓設有吧檯座位，二樓提供座位區，使用餐體驗更加舒適；同時，「一起癮冰室」保留了原有特色擺設，如木質桌椅與綠色植栽，以及老闆大量的公仔收藏，讓熟悉的味道與氛圍得以延續。▲「一起癮冰室」檸檬、百香果、葡萄優格等冰淇淋口味深受歡迎。（攝影：楊婷雅）

▲「一起癮冰室」檸檬、百香果、葡萄優格等冰淇淋口味深受歡迎。（攝影：楊婷雅）

「一起癮冰室」甜湯也備受好評

「一起癮冰室」菜單包含冰淇淋、黑糖冰、豆花等品項，價格親民，且老闆用料實在，過去在原址已累積大量忠實粉絲，成為許多在地人夏季消暑首選。每日提供的冰淇淋口味略有變化，還會推出隱藏版，讓每次造訪都有驚喜。其中，檸檬、百香果、葡萄優格等冰淇淋口味深受歡迎；豆花、燒仙草及花生湯圓也備受好評，並可額外加購各式配料，滿足自身喜好。▲「ㄧ起癮冰室」豆花亦備受好評。（攝影：楊婷雅）

▲「ㄧ起癮冰室」豆花亦備受好評。（攝影：楊婷雅）

夏日清涼、冬日暖心「一起癮冰室」

搬遷至昇平街的「一起癮冰室」不僅延續了手工冰品的綿密與精緻風味，也提供了更舒適明亮的用餐空間。無論是夏日消暑的冰淇淋、黑糖剉冰，還是冬季暖心的豆花、燒仙草與花生湯圓，全年都是造訪「一起癮冰室」的好時機。
▲「一起癮冰室」冰品、豆花、湯圓皆可依喜好加購配料。（攝影：楊婷雅）

▲「一起癮冰室」冰品、豆花、湯圓皆可依喜好加購配料。（攝影：楊婷雅）
▲一年四季都能來「一起癮冰室」，享受手作冰品與甜品。（攝影：楊婷雅）
▲一年四季都能來「一起癮冰室」，享受手作冰品與甜品。（攝影：楊婷雅）


「一起癮冰室」店家資訊

營業時間： 15:00～21:00（不定休，請看FB或IG公告）
地址：台中市西區昇平街79號
電話： 04 2301 6112

台中西區美食情報

