宜蘭綠舞下殺2498元起！入住送擼貓下午茶、平日再加碼多送一餐，爽玩滑索再送露營車體驗。

寒假不想舟車勞頓排行程？宜蘭綠舞推出一站式懶人度假，住進日式園區擼貓、餵水豚，還能挑戰刺激的湖面滑索，從早玩到晚超Chill。

準備迎接寒假旅遊旺季，還在比價找便宜的旅客注意了。宜蘭綠舞國際觀光飯店祭出超殺優惠，即日起至2026年3月31日開放預訂「萌寵方城市PLUS」一泊二食住房專案，不僅能入住到4月底，更主打「一站式全包」的高CP值玩法 。每人最低只要2498元起，就能爽住一晚並享用自助早餐，還有現在最夯的療癒萌寵下午茶直接送，甚至連高空滑索體驗都包含在內，讓小資族與家庭客不用出國，也能在宜蘭享受被美食與動物包圍的奢華假期 。



▲綠舞飯店推出「綠舞萌寵方城市PLUS 一泊二食」住房專案，每人最低NT$2,498就能走進療癒萌寵世界，主打一站式度假，把吃喝玩樂拍一次打包 / 圖：綠舞提供 窩客島整理

走進療癒動物園，零距離互動水豚與梅花鹿

來到綠舞，彷彿踏入一座日式生態樂園，這裡最吸引人的莫過於能與各種人氣動物「零距離」接觸 。遊客漫步在充滿禪意的日式庭園中，轉角就能遇見呆萌的水豚君正在泡湯，或是看見充滿好奇心的狐獴探頭探腦 。園區內還有優雅的梅花鹿與表情豐富的羊駝，旅客可以親自餵食牧草，感受牠們毛茸茸的觸感，瞬間融化平日累積的壓力 。這種被小動物團團包圍的幸福感，是這趟旅程中最無價的療癒時刻，非常適合親子同樂或是情侶來此拍出各種可愛互動照 。



▲園區內可與水豚、狐獴、羊駝、梅花鹿等人氣萌寵互動 / 圖：綠舞提供 窩客島整理

擼貓或黑鼻羊下午茶二選一，甜點控必收

除了玩得開心，這次的專案在「吃」的方面也給得相當大方。旅客可以依照自己的喜好，從兩款截然不同的下午茶中自由二選一 。貓奴們絕對要衝「擼LALA Sweets」，這裡匯聚了曼赤肯、小步舞曲、英國長毛與短毛貓及米克斯等多位可愛的貓店長 。遊客可以一邊品嚐精緻的甜點與飲品，一邊享受貓咪在腳邊磨蹭的溫馨時光 。若喜歡戶外自然氛圍，則可選擇到「黑RURU CAFE」，一睹被譽為世界上最可愛羊種「瓦萊黑鼻羊」與「熊貓羊」的風采，在萌寵的陪伴下度過愜意的午後 。



▲貓奴可以選擇前往擼LALA Sweets，店內共有例曼赤肯、小步舞曲、英國長毛、英國短毛及米克斯等不同品種的可愛貓店長與客人互動 / 圖：綠舞提供 窩客島整理

▲入住也可選擇超人氣「黑RURU CAFE」享用下午茶，並觀賞瓦萊黑鼻羊與熊貓羊 / 圖：綠舞提供 窩客島整理

挑戰全台飯店首創湖面滑索，穿浴衣漫遊日式園區

想要追求刺激感的旅客，綠舞也準備了驚喜。飯店引進了宜蘭首家飯店滑索設施「卡比巴拉躍湖號」，全長85公尺的滑索橫跨湖面，讓體驗者能從高空俯瞰整座日式主題園區與波光粼粼的湖光山色，感受乘風飛行的快感 。在動靜皆宜的行程安排下，飯店還提供了經典浴衣或動漫Cosplay服飾體驗二擇一，旅客換上精美服裝後，穿梭在充滿和風氣息的庭園中拍照留念，彷彿瞬間置身京都 。若是在週一至週四平日入住，飯店更額外加碼贈送「SASA Play灑畫體驗」，讓遊客在專屬空間內盡情揮灑色彩，釋放創意與壓力 。



▲ 旅人可換穿日式經典浴衣或動漫Cosplay漫遊於5.7公頃的日式主題園區，欣賞庭園綠意盎然的景緻 / 圖：綠舞提供 窩客島整理

限時買一送一超狂回饋，住一晚最高送三餐

為了回饋提早規劃行程的旅客，綠舞這次真的殺紅眼。凡於2026年1月31日前預訂且於3月31日前入住者，週一至週四入住將享有「住一晚多送一餐」的超值優惠，可從療癒貓咖、笑笑羊下午茶或午餐中三選一 。這意味著加上原本的一泊二食與宵夜，旅客幾乎是一整天都在吃大餐。若選擇三天兩夜的旅客，更直接加贈日式味噌小火鍋午餐 。此外，本次也推出了全新的「露營車房型」，雙人入住只要5490元起，將野奢露營的氛圍搬進度假行程；針對大家庭則推薦40坪樓中樓設計的「漓」極景家庭套房，讓三代同堂也能住得寬敞舒適 。



▲ 多人出遊首推「漓」極景家庭套房，採樓中樓設計，規劃二房二衛、約40坪的大空間，適合三代同堂分區休息、或好友同行共享起居空間 / 圖：綠舞提供 窩客島整理

綠舞萌寵方城市PLUS 一泊二食住房專案

訂房日期：即日起至 2026/03/31

入住日期：即日起至 2026/04/30（2/16–2/20春節期間不適用）

專案價格：每人最低 NT$2,498 起 。

基本內容：

入住客房一晚，含蝶舞咖啡廳自助早餐 。

療癒萌寵下午茶二選一：擼LALA Sweets（貓咪）或 黑RURU CAFE（黑鼻羊）。



服飾體驗二選一：經典浴衣 或 動漫Cosplay 。



設施體驗：卡比巴拉躍湖號滑索體驗（宜蘭首家飯店引進）。



手作體驗：彩繪DIY 。



園區遊憩：免費暢遊日式主題園區（可互動水豚、狐獴、羊駝等）。



餐飲福利：住客專屬免費宵夜時光 。平日加碼：週一至週四入住，贈「SASA Play灑畫體驗」。

限時早鳥回饋（住一晚多送一餐）：條件：2026/01/31前預訂、03/31前入住 。

優惠：週一至週四入住加贈「療癒貓咖／笑笑羊下午茶／午餐」三擇一 。

續住優惠：選擇三天兩夜，加贈日式味噌小火鍋午餐 。

露營車專案：雙人入住 NT$5,490 起，含一泊二食 。

綠舞國際觀光飯店

電話：(02)-2568-3891

除了在飯店當個快樂的懶人，走出園區，周邊還有這些隱藏版療癒景點等你發掘

