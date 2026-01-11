> 美食 > 長輩吃到飽7折！鉑麗安吃到飽推出烤鴨、現沖牛肉湯，期間限定加碼送松葉蟹腳。

tiger Walker 玩樂季台北吃到飽飯店自助餐壽星優惠長輩優惠
2026-01-11 08:50文字：編輯 李維唐 圖片提供:JR東日本大飯店台北
農曆新年將至，還在苦惱聚餐地點嗎，JR東日本大飯店台北鉑麗安推出超澎湃中華料理季，從經典燒臘到暖心麻油雞，更祭出松葉蟹吃到飽，絕對是慰勞家人的首選。

隨著農曆春節的腳步逼近，台北街頭的年味逐漸濃厚，民眾對於聚餐的需求更是直線升溫 。位於台北南京復興商圈的「JR東日本大飯店台北」，旗下的Brilliant鉑麗安全日餐廳，為了迎接這波年節聚餐熱潮，即日起至3月4日特別推出了期間限定的「中華料理主題自助餐」 。這次不再只是單純的西式或日式選單，而是將鏡頭轉向大家最熟悉的東方美味，以經典燒臘、功夫熱炒、生猛海鮮與暖胃滋補湯品，打造出一場色香味俱全的豐盛饗宴，試圖用最道地的「年味」征服老饕的味蕾 。

▲JR東日本大飯店台北鉑麗安自助餐即日起至3月4日推「中華料理主題自助餐」。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
經典燒臘與功夫熱炒 廣式烤鴨與脆皮五花肉必吃

走進餐廳，目光很難不被餐檯上一字排開的燒臘區吸引 。主廚團隊端出外皮烤得金黃酥脆的「廣式烤鴨」，那油脂分佈均勻、皮脆肉嫩的口感，咬下瞬間油脂香氣在口中爆發 。旁邊的「秘製脆皮五花肉」更是經過長時間繁複處理，表皮酥化如餅乾，內裡肥瘦適中且柔潤，鹹香層次分明，是肉食主義者不能錯過的美味 。而在熱炒區，鑊氣十足的「左宗棠雞」以酸甜微辣的醬汁緊緊包裹住外酥內嫩的雞肉，每一口都讓人食慾大開 。此外，還有「法式燉牛舌」、「爐烤香料牛排」以及香氣四溢的「普羅旺斯香草烤羊排」等跨國界經典菜色，讓饕客能盡情大快朵頤 。

▲鉑麗安自助餐的「秘製脆皮五花肉」，外層酥化、內裡柔潤，鹹香層次分明。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
現煎牛排與現沖牛肉湯 鐵板料理區的極致鮮味

對於喜愛熱食的民眾來說，現做料理區絕對是兵家必爭之地 。鐵板台上滋滋作響的「美國牛小排佐黑胡椒醬」，利用高溫鐵板瞬間鎖住肉汁，讓牛肉的焦香與黑胡椒的辛辣在舌尖交織出迷人風味 。若想來點清爽的台式滋味，一旁的「現沖牛肉湯」展現了對食材新鮮度的自信，滾燙的高湯沖入碗中，鮮紅肉片瞬間熟成粉嫩色澤，湯頭甘甜鮮美，完美復刻了台南街頭的經典美味 。

▲鉑麗安自助餐鐵板燒台料理「美國牛小排佐黑胡椒醬」，肉香與胡椒辛香交織廣受歡迎。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
清蒸海魚與松葉蟹加碼 鮮甜海味無限供應

海鮮料理在這次的主題中，走的是清爽與層次並進的路線 。主廚堅持以最純粹的手法製作「清蒸海上鮮」，選用整尾鱸魚清蒸，完整保留了海魚的細緻肉質與鮮甜原味 。喜歡重口味的則有「五味中卷」，鮮彈口感搭配酸甜鹹辣交織的醬汁，開胃又解膩 。值得一提的是，為了回饋饕客，餐廳祭出重磅加碼，1月份的假日供應「香箱蟹」，而2月適逢農曆春節期間及假日，更升級推出「松葉蟹腳」吃到飽，讓鮮甜的海味成為聚餐桌上最閃亮的焦點 。

▲鉑麗安自助餐「清蒸海上鮮」以整尾鱸魚清蒸，呈現海魚鮮甜。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
鮑魚麻油雞湯暖心滋補 創意中式甜點完美收尾

冬日聚餐，少不了一碗暖身熱湯。本次壓軸的滋補湯品「鮑魚麻油雞湯」，其麻油香氣溫潤不燥，搭配Q彈鮑魚與鮮嫩雞肉，是年節時分替家人補氣的最佳選擇 。而在飽餐一頓後，甜點區同樣呼應了節慶氛圍，點心房團隊發揮巧思，推出了帶有酒香的「烏梅酒黑糖糕」、口感綿密的「紅玉茶芋泥生乳捲」，以及「桂花蜂蜜費南雪」、「黑糖麻糬蛋塔」等多款特色甜品，搭配哈根達斯冰淇淋，為這場中式饗宴畫下甜而不膩的完美句點 。

▲鉑麗安自助餐的「鮑魚麻油雞湯」麻油香氣溫潤不燥，特別適合年節時分。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
壽星免費與長輩優惠 聚餐高CP值攻略

為了讓民眾能更輕鬆地享受這場美食盛宴，JR東日本大飯店台北祭出了多項超值優惠 。針對平日午餐時段，只要是60歲以上的「壯世代」族群，皆可享有7折的專屬優惠 。而對於喜愛熱鬧的家庭或朋友聚會，飯店也推出了午、晚餐時段「四人同行，當月壽星免費」的回饋方案 。價格方面，平日午晚餐每位1480元，假日則為1680元，即日起至3月底都能搭配上述優惠，是精打細算的消費者不可錯過的聚餐良機 。

▲鉑麗安自助餐甜點區呼應節慶，特別推出烏梅酒黑糖糕、桂花蜂蜜費南雪等多款甜品。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
JR東日本大飯店台北 鉑麗安「中華料理主題自助餐」 

活動時間： 即日起至 3月4日 
主題菜色： 廣式烤鴨、秘製脆皮五花肉、左宗棠雞、爐烤香料牛排、普羅旺斯香草烤羊排、現沖牛肉湯、鮑魚麻油雞湯、清蒸海上鮮、五味中卷等中華與異國料理 。
海鮮加碼：

  • 1月份假日：加碼供應香箱蟹 。
  • 2月春節期間及假日：加碼推出松葉蟹腳吃到飽 。
  • 甜點： 烏梅酒黑糖糕、紅玉茶芋泥生乳捲、黑糖麻糬蛋塔等 。

優惠資訊：

  • 壯世代優惠： 即日起至3月底，週一至週五午餐時段，60歲以上享7折優惠 。
  • 壽星優惠： 午、晚餐時段四人（含）同行，當月壽星免費 。

價格：

  • 平日午餐（週一至週五）、平日晚餐（週一至週四）：每位 1,480元 。
  • 假日午晚餐（週五晚餐、週末六日）：每位 1,680元 。
  • 假日下午茶（週六至週日）：每位 980元 。
  • 需另加一成服務費 。

JR東日本大飯店台北 BRILLIANT 鉑麗安全日餐廳 

地址： 台北市中山區南京東路三段133號B1樓（南京復興站旁） 
電話： 02-7750-0934

