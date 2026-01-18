南投中興新村必吃！禾稼亞麻小米蔥餅 週末排隊美食，乾煎不加油、咬下酥到會響。

南投中興新村美食推薦必收！位於第三市場入口的「禾稼亞麻小米蔥餅」主打不加油乾煎、穀物香氣十足，週末限定開賣，成為中興新村必吃排隊小吃。

在節奏緩慢、綠蔭成行的南投中興新村，週末最醒目的風景，往往不是林蔭大道上的散步人潮，而是第三市場入口前那條靜靜延伸的排隊隊伍。沒有醒目的招牌，沒有浮誇裝潢，卻憑著一股純粹穀香，吸引無數饕客甘願久候，只為一口現煎出爐的「禾稼亞麻小米蔥餅」。這道主打不加油乾煎、融合多種雜糧的蔥餅，已成為 2026 年南投中興新村最具代表性的排隊美食之一。

▲南投中興新村第三市場入口，禾稼亞麻小米蔥餅週末一開攤即湧現排隊人潮（攝影：蕭芷琳）

▲中興新村美食推薦，禾稼亞麻小米蔥餅以穀物香氣成為在地人氣小吃（攝影：蕭芷琳）

南投中興新村美食推薦！週末必排隊的亞麻小米蔥餅

「禾稼亞麻小米蔥餅」位於中興新村第三市場入口，是許多在地居民與老眷戶口中的「隱藏版早餐」。攤位外觀樸實，僅靠煎台上不斷翻轉的圓餅與撲鼻穀香吸引目光。老闆每日親手備料，麵糰現桿、蔥花現切，所有製作流程幾乎都在攤位前完成，透明而純粹。由於堅持品質與手工節奏，禾稼僅在每週六、日營業，九點半開賣後便一路忙碌至完售。

▲南投眷村美食代表，禾稼蔥餅週末限定營業，常於傍晚前售罄（攝影：蕭芷琳）

▲禾稼亞麻小米蔥餅採用乾煎工法，不加油也能煎出金黃酥脆口感（攝影：蕭芷琳）



與一般蔥油餅最大不同之處，在於禾稼堅持「煎鍋不加油」。餅皮直接置於高溫煎台上，利用麵糰中雜糧本身的油脂與水分，慢慢煎出金黃色澤。入口第一口便能感受到清脆聲響，外層乾爽如薄餅，內層卻保有柔軟彈性，即使放涼也不顯油膩。無論是現場排隊現吃，或是帶回家慢慢品嚐，這份來自南投的穀香，都在提醒人們，美味不必複雜，時間與用心本身，就是最好的調味。



▲中興新村必吃蔥餅，亞麻籽與小米交織出獨特穀物香氣（攝影：蕭芷琳）

南投美食推薦 中興新村 禾稼亞麻小米蔥餅

地址：中興新村第三市場

營業時間：週六日 09:30–18:30

