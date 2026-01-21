西門町3層樓擼貓天堂！NUKU NUKU貓咪中途咖啡廳，飲料暢飲還能抱命定貓回家。

西門町隱藏版 3 層樓擼貓天堂！NUKU NUKU 採計時制 55 元起，550 元即享不限時且 21 種飲料暢飲，更提供暖心中途認養，讓你與命定貓咪預約幸福。





在西門町鬧區的巷弄裡，藏著一處讓貓奴們流連忘返的祕密基地，這裡是從信義區遷址而來的「NUKU NUKU」貓咪中途咖啡廳，空間變得更寬敞舒適，這間店的成立起源於老闆夫妻與流浪貓「馬嬌嬌」的一段深刻緣分，為了延續對嬌嬌的愛，他們決定打造這個媒合浪貓送養的空間，店內規劃 2 到 4 樓的活動區域，讓貓咪能依照個性自在生活，這裡不只能喝咖啡、吃輕食，更提供一個溫馨的互動平台，讓大家在放鬆之餘也能考慮領養，若在店裡遇見命中註定的貓主子，透過正式程序諮詢，把這份溫暖的緣分帶回家。



▲NUKU NUKU貓咪中途咖啡廳飲料無限暢飲。(攝影：鄭雅之)

▲NUKU NUKU貓咪中途咖啡廳以大面窗戶設計，讓貓咪可以曬到陽光。(攝影：鄭雅之)





開中途貓咪咖啡廳契機

當初老闆為了照顧從馬祖來台北就醫的「馬嬌嬌」，從此開啟了這條中途之路，為了紀念這位最初的毛家人，店內各處特別藏了 6 個嬌嬌圖樣的吸鐵，代表著她陪伴家人的 6 個月時光，讓這份溫暖以另一種方式延續，來到這裡的客人可以一邊尋找吸鐵身影，一邊與貓咪互動，店主非常貼心地根據貓咪個性分配在不同樓層，讓膽小或活潑的孩子都能找到舒服的位置，大家進出樓層時也要特別留意，別讓好奇心太強的小貓偷偷溜到其他樓層串門子了。



▲不定期也能餵食小零食，瞬間成為貓咪眼中的人氣王。(攝影：鄭雅之)

550元不限時飲料喝到飽

這裡的消費方式非常彈性，最適合想隨時補充貓能量的都市人，採取 10 分鐘 55 元的計時模式，最佛心的是只要待滿 100 分鐘，也就是 550 元之後就能直接享有不限時的優惠，入場 30 分鐘內提供奶茶與蜂蜜檸檬暢飲，而第 40 分鐘起則會解鎖 21 種豐富飲品，包括拿鐵咖啡、可可瑪奇朵及蔓越莓氣泡飲等，現場還有現烤披薩、配方偷來的濃湯、施媽媽雞肉燴飯、炒泡麵以及甜點烤布朗尼，豐富的餐飲選擇讓人能在充滿貓氣息的環境下，享受最有家常溫度的美味時光。



▲不僅貼心準備杯架以防貓咪打翻，飲料杯蓋也會畫上不同圖案，讓貓迷不怕拿錯杯。(攝影：鄭雅之)

日更生存日記與認養貓咪新契機

為了幫這群等待家的貓咪們尋找幸福，老闆更在社群媒體發起「日更貓咖生存日記」的短影音企畫，幽默地表示會持續更新到 20 隻中途貓咪都畢業找到新家為止，透過真實的影像記錄，讓大家能遠距離觀察每隻貓咪的獨特魅力，如果來到現場互動後發現磁場對了，非常歡迎進一步詢問認養細節，讓原本在街頭流浪的孩子，能因為你的出現而擁有溫馨的避風港，大家不妨挑選 12 點 30 分或 18 點 30 分的餵飯時間過來，近距離感受貓主子們集體放飯的壯觀魅力。



▲NUKU NUKU中途貓咪咖啡廳於每天12點半、18點半放飯。(攝影：鄭雅之)

▲店內的貓咪每隻個性皆不同，歡迎貓奴到現場和貓咪互動。(攝影：鄭雅之)

西門町中途貓咪咖啡廳NUKU NUKU CatCafe 店家資訊

地址：台北市萬華區漢口街二段 20 巷 5 號 2 樓

電話：02-2388-1955

營業時間：12:00–20:00

兒童規範：週日至週五開放兒童入場，週六不收兒童。





西門町中途貓咪咖啡廳 NUKU NUKU CatCafe收費規範

採取計時模式，每 10 分鐘 55 元，滿 100 分鐘後 550 元不限時。

暢飲方案：

入場 30 分鐘內：原味奶茶、蜂蜜檸檬無限續杯。

入場 40 分鐘起：解鎖 21 種全品項暢飲（包含美式咖啡、拿鐵、可可瑪奇朵、黑糖奶茶、厚烏龍奶茶、蕎麥茶、洋甘菊茶、冬瓜檸檬、蔓越莓氣泡飲、黑糖水等）。





NUKU NUKU CatCafe貓咪放飯時間

每日 12:30 與 18:30 為放飯時間。





NUKU NUKU CatCafe貓咪領養辦法

支持領養代替購買，店內貓咪開放認養諮詢，詳情請洽現場人員。









▲NUKU NUKU貓咪中途咖啡廳採取 10 分鐘 55 元的計時模式。(攝影：鄭雅之)

▲有時候貓咪也會在樓梯上堵人，大家進出各樓層時要注意別讓貓咪偷溜。(攝影：鄭雅之)

▲現場也能加購輕食，有配方偷來的濃湯、施媽媽雞肉燴飯、現烤披薩等選擇。(攝影：鄭雅之)

▲NUKU NUKU貓咪中途咖啡廳提供各種逗貓棒，讓大家和貓咪互動。(攝影：鄭雅之)

▲位於西門町巷弄的NUKU NUKU貓咪中途咖啡廳，三層樓空間設計都不同。(攝影：鄭雅之)

▲四樓用餐空間還有漫畫可以看。(攝影：鄭雅之)

▲歡迎大家到現場和貓咪互動，找到命定貓咪認養回家。(攝影：鄭雅之)