【料理必備，一機萬用】美國百年調理機品牌Vitamix,美食饕客的最愛 不只果汁的異想：濃湯+綠拿鐵+醬料…加映2餅乾食譜.

幸福與滿足的調理機

Tin平時沒有工作的時候很喜歡待在家裡做料理，烹飪美食是一種藝術，飽餐美食是一種享受。

早上打杯豆漿、或是來杯蔬果汁，坐在陽台看著下面繁忙的人群發呆…

下午烤份餅乾或是蛋糕，讓全家充滿著奶油的幸福香氣…

晚上煮個濃湯，用升騰著熱氣的湯，暖暖胃，溫暖那孤寂冰冷的心，讓美食幫自己打打氣，迎接明天的挑戰。

有的時候，簡單的食材，可以帶來大大的幸福與滿足，因為在料理食物過程中，看著食材變成美食，就是一種療癒。

但是打果汁，要買果汁機；或是蔬果機；想喝杯冰沙，要買冰沙機；打豆漿要買豆漿機；烘培甜點在做麵團要買攪拌棒或是攪拌機……不同的料理要買不同的機器。家裡很小，卻有一堆機器，實在是太佔空間了，有沒有可以一機搞定呢？那就買「調理機」吧。

【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】，調理機跟果汁機長得很像，但可以將食材打得更細，絞碎得更專業。可以將食物切片、磨泥、濃湯、可以打發奶油、做果醬、抹醬、果汁、果泥、奶昔、冰沙、冰淇淋，不管是想要做綠拿鐵、豆漿、濃湯、醬料、或是冰沙和麵團，一機抵多機，在烹飪方面真的是料理的超級幫手。

美國Vitamix A3500i 超跑級調理機 → https://www.dietushop.com/SalePage/Index/6403633

AER Disc → https://www.dietushop.com/SalePage/Index/8781087

機器寄送到家裡，包裝得非常仔細。

輕鬆打出蔬果汁、美味帶著走

趕緊開箱，搬箱拆箱好累，試用機器就先簡單來杯飲料，現在是柳丁的季節，那就打個柳丁汁來喝吧。

以前我買過很多打柳丁汁的機器，有手壓榨汁器，一次用手壓一顆，榨完手好痠，感覺自己在練臂力。換買電動壓汁機，一次壓半顆，電動是輕鬆一點，但我手壓在上面，抖得感覺自己得了帕金森氏症。算了，買果汁機，但如果夏天想要喝個果汁冰砂，功率不夠，打冰塊時，我都怕刀片壞掉。現在有【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】就不用擔心了。

食材：準備四顆柳丁

有【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】，不用切小塊，簡單切四份，剝皮。

隨機器附贈食譜書

也可以上網看影片

A3500i食譜 → https://www.youtube.com/playlist?list=PL2KxlvTwWNut7osdu1iWq8NnVUWH7Qnz5

AER Disc圓盤杯食譜(英文) → https://www.vitamix.com/ca/en_us/recipes?refineby=Aer+Disc

把柳丁丟入【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】裡。

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加一點水。

加一點冰塊。

輕輕碰觸螢幕，設定好轉速、時間，啟動，就開始打柳丁汁囉，有19段變速，從0轉到19不到一秒鐘，果汁打一分鐘，就好了，超快、超方便，組裝方便，操作又簡單，非常適合不愛看說明書，又看不懂複雜電器操作螢幕的我。

採用高轉速馬達搭配日本高碳鋼刀，能夠有效擊碎食物纖維，不用濾渣也能有綿密口感，保留食材完整的營養成分。智慧料理模式不論做濃湯、果汁還是豆漿，一指搞定。(網路介紹)

中途如果覺得食材切得太大塊，可以從上方洞口攪拌一下。

柳丁的籽都打碎融入其中，完全喝不出有籽的感覺，不用像之前使用的果汁機，打完後還要過濾渣渣、或是邊喝果汁邊吐籽，【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】打好後、水果的纖維也融合在果汁裡，一口喝下，綿密細緻，口感極佳，很符合現在推行的全食飲食，食物的營養全吃進去。

把柳丁汁裝到罐子裡帶出門上班、郊遊，出門不用在買手搖飲。

輕鬆做出手工餅乾，大人小孩都喜歡

做餅乾超療育，但是打發奶油、做麵團好辛苦喔。

沒關係，我有【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】，不管是做簡單的杏仁瓦片餅乾、草莓手工餅乾、或是造型餅乾，都超快速簡單。

杏仁瓦片餅乾/杏仁薄片餅乾食譜

食材：奶油、蛋白、糖粉、低筋麵粉、中筋麵粉、高筋麵粉、杏仁片。

A3500i → https://www.dietushop.com/SalePage/Index/6403633

Vitamix 超跑級調理機 極速登場

A3500i

科技x智能x食尚 調理機

渦流科技 有如超跑

智能程式 智慧調理

食尚品味 揮灑自如

全機10年保固 大侑代理安心有保障

附調理機專用食譜

杏仁瓦片/杏仁薄餅

步驟：

奶油100g、糖粉100g

分別加入【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】裡

蛋白2顆加入【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】按1打10秒，讓蛋白跟奶油、糖粉融合。

如果容杯與杯蓋沒有蓋緊，就無法啟動，像上面螢幕顯示，🚫的圖示。

因為【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】有台灣獨家的”InterLock”功能，如果調理中途開啟杯蓋，就會自動停止運轉，安全有保障。

再加入低筋麵粉50g、中筋麵粉50g，攪拌如照片光滑狀態，再也不用像要擺脫蝴蝶袖一般瘋狂打發奶油了，輕鬆一指搞定，讓人不自覺愛上做烘培。

看到奶油會不會很害怕清洗呢，不用擔心【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】內建自動清洗模式，調理完後加入清水、清潔劑，按自清模是，機器就會自己清潔調理機，這功能真的是太貼心了。

這時候可以在麵糊中依個人喜好加入5g的草莓粉、巧克力粉、抹茶粉、芋頭粉…等。照片上從左到右是阿薩姆茶粉、原味、草莓口味。

然後把調好味的麵糰裝入擠花袋中。

左邊用擠花袋擠出的薄餅。

右邊是麵團壓平後，用造型壓出喜歡的樣子。

放入烤箱上火180度下火160度烤約10分鐘，完成。

還有更多美味料理，等你來發掘。

【美國Vitamix A3500i 超跑級調理機】

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A3500i食譜➜ https://www.youtube.com/playlist?list=PL2KxlvTwWNut7osdu1iWq8NnVUWH7Qnz5

AER Disc圓盤杯食譜(英文) ➜ https://www.vitamix.com/ca/en_us/recipes?refineby=Aer+Disc

AER Disc介紹影片 ➜ https://www.youtube.com/watch?v=lpnvCgeVni4

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