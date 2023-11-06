



每到除夕，家家戶戶洋溢著喜慶氣氛，吃年夜飯享受家人團聚時光與天倫之樂，讓人倍感幸福～

農曆春節即將到來，有人和我一樣開始在規劃2024年夜飯的菜色了嗎？

以往我都在家自己下廚料理．花了整個下午時間為家人烹煮一整桌. 感覺好累人～後來我們改成找年夜飯餐廳／過年餐廳到外面用餐. 但發現過年期間外面餐廳都是人擠人的，不僅不能好好聊. 吃的也好不自在．．．．

觀察網路上「過年年菜」的相關話題討論，看到許多人都改為「外帶年菜」～紛紛表示再也不用忙著備料及烹煮了，在家就能輕鬆品嚐到難得的珍饈佳餚，享受濃厚的年節氣氛. 感覺很棒！

今年我和老公討論了一下．決定也要改成外帶年菜．在找尋時發現我們全家人一直在補充的淬魚精品牌－日芳珍饌有在年菜預購開賣．一向對這個品牌印象很好的我. 二話不說也下了一組來吃吃看⊂⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠⊂⁠)





日芳珍饌 五福臨門鍋是品牌精心配置的2024年年菜．使用最頂級新鮮食材製作．共有五道菜色，約可６～８個人享用．適合小家庭的年菜外帶組合

必備項目有全雞湯品／烏魚子／鮑魚／干貝／雞捲這些都是團圓餐必上桌的美食．家庭／朋友聚餐或是請客都可以拿出來加熱招待. 絕對很有面子୧⁠(⁠＾⁠ ⁠⁠ ⁠＾⁠)⁠୨廚藝立刻大大提升！



五福臨門鍋的包裝設計挺用心的．外盒及外袋帶有滿滿的年味氣氛．上面也有清楚標示上內容物及詳細資訊．讓人吃得很安心！

記得收到後要立刻保存在-18度以下．想要吃的時候只要提前一個晚上退冰. 再簡單加熱就能享用了！





關於日芳珍饌：

日芳珍饌位於台南科學工業園區內．是全國唯一設計台南科學工業園區的水產加工廠！

所推出的系列產品起源於台南米街（現今的新美街）．剛開始日芳珍饌經營的產是各式罐頭／乾貨及南北雜貨．後來開發了新的冷凍技術．主要是天然的半加工成品．專精於冷凍水產食品加工及貿易．從各國引進嚴選野生海鮮食材，讓大家只需要簡單解凍或隔水加熱就能輕鬆上桌．符合現代忙碌上班族的需求

所推出的冷凍食品料理都是主打健康美味．無添加任何防腐劑．保有一定的鮮度及美味．備受許多老饕們的喜愛

已成為飯店／宴會廳／連鎖餐廳／連鎖體系餐廳以及外燴等食品指定的首選品牌．更是廚師界的指定愛用品牌．除了在國內市場佔有一席之地．目前仍持續積極往國外市場推廣！





過年就是不能虧待家人，要吃澎派的也要好料！

日芳珍饌 五福臨門鍋簡單料理後的菜色不僅豐富．而且份量大且真材實料．味道上也很有水準．讓人吃過後印象深刻！









鮑魚米雞 約2700公克（雞湯1000ml）

這是一道台灣米街傳統美食（米街是台灣最古老的商店街）．將糯米塞入烏骨雞肚子中再下去進行熬燉．接著再加入已熬煮好的頂級海鮮湯底. 增加鮮甜口感（先熬湯再燉雞兩道程序熬煮．２４小時鮮雞高湯細火慢熬）

我們全家人都很喜歡熬煮過的烏骨雞. 雞肉鮮嫩不乾柴，吃一口就讓人大讚好吃．每勺一口都有滿滿的料．美食饕客們必吃這道！





簡單說一下這道料理的食材．裡面的台灣烏骨雞是由日芳珍饌嚴選外銷日本規格的．而智利大鮑魚則是來自天然無汙染的智利祕魯沿海野生捕撈．打撈上岸後立即去殼活鮮凍．主推新鮮產地直送，每一口都是原始的鮮美滋味．營養價值極高！



一起來開箱吧！

拆開紙盒後. 裡面的糯米雞是以鋁箔袋包裝，智利生鮑魚則是真空包裝．乾淨又衛生．很是細心！

這樣一來食品才能在最新鮮的狀態下配送到消費者手上！

保存方式：-18度以下冷凍(3年)．要食用的前一個晚上再拿出來常溫退冰．或是泡水解凍６小時









加熱方式有兩種

電鍋加熱：外鍋放一杯水．連同鋁箔袋加熱或是倒入容器中都可以．蒸約３０分鐘

直火加熱：直接開袋道入容器中．待高湯煮開後以中小火加熱約３０分鐘









一整隻雞隻下去燉煮．肉質整個顯得格外軟嫩好吃．湯頭更加香醇！

這道料理大概6~10人份，非常適合家庭聚餐時加熱一起享用．可以在開飯前先喝一碗熱呼呼的雞湯暖胃！





雞湯口感溫潤甘醇．相當的溫補．剛好最近天氣變冷，這兩天晚上我們都熱來補補身體！

烏骨雞湯裡面含有滿滿的天然精華，喝不完的湯頭別浪費．可以分裝成一包包冷凍保存成雞湯塊，在料理時可出來搭配使用．非常方便喔！









市面上大多的鮑魚都是經過發藥膨脹的，但日芳嚴選的鮑魚都是天然無添加的．而且已先替大家將鮑魚熬煮好．接著才進行真空包裝冷凍宅配．可以縮短大家的烹煮時間．讓人吃的很放心！





鍋內的智利祕魯沿海野生大鮑魚，大口咬下可以吃得出海洋的原始風味．口感軟嫩卻很彈牙而且肉質挺飽滿的．每一口都有自然的鮮甜味！





不同於土雞的肉質口感，烏骨雞較為鮮嫩但仍保有肉絲口感，並兼具甘甜味，熬煮的真的很入味，吃的好過癮啊！









塞在烏骨雞裡面的糯米飯Ｑ彈軟糯，每粒糯米都吸飽了清甜的雞肉精華香氣，以及鮑魚的海味．還沒嚐過糯米雞的朋友一定要試試這道！









一口吃烏魚子 75g/包 （約8~10片）

由金獎八連霸的烏金達人專業手工技術監製的厚切烏魚子. 無添加防腐劑，少鹽少納低負擔．品質上很有保證！

野生的烏魚子是特別嚴選日本長崎海域的. 撈捕上後立刻急速冷凍處理．日芳珍饌結合傳統與現代科技工法．採冷風乾燥劑數恆溫控制來保持鮮度．最後再以傳統日曬加溫控熟成技術．使口感及風味更加細緻．層層多道工序挺費工的！









直接冷凍退冰後就能拆開食用．隨時隨時都可以當健康零食吃！









口感綿密彈牙．濃郁香醇，完全不死鹹無腥味．吃得出每一個用心環節．深受行家饕客一致好評推薦！





和市面上不同的是．一般外面都是挑選小片的．而日芳珍饌是選用５兩以上規格的頂級烏魚子．以專業火烤技術和刀工厚切．口感濃郁帶焦香味．好咀嚼不黏牙，鹹香夠味．讓人一口接著一口停不下來！





我必須說它和我以前吃過的烏魚子口感完全不同．少了重的鹹香味及油耗味．蠻涮嘴的！

建議可以搭配蒜苗或白蘿蔔片／蘋果片一起吃．更能品嚐出那細緻風味！









鮮蝦海鮮卷 280g/12條入

看似平凡的鮮蝦海鮮卷．大口咬下卻是讓人很驚訝．這道是府城經典酒家菜．完整呈現出台南古都的古早味！

食材中的鮮蝦是挑選不經發藥的，再混合新鮮花枝肉混合手打花枝漿和荸薺，外層再以非基改豆皮包捲起，整體口感不油膩．超好吃！





料理方式很多種．像是用煎／烤／焗烤或是油炸都很好吃．也可以搭配三明治／淺挺堡或是焗烤料理都很讚！

玉媽咪通常都是用氣炸鍋噴點油．訂180度20分鐘就可以享用囉！

由於每個人的烤箱品牌及大小不同．溫度和時間僅供參考！









每條海鮮卷內都帶有嫩甜的鮮蝦．Q彈的花枝、新鮮的魚漿，新鮮用料吃起來完全無腥味！









烤好的鮮蝦海鮮卷腐皮香香脆脆．內餡飽滿豐富又鮮嫩多汁．濃厚的口感很是明顯！

搭配生菜一起吃來增加清脆爽口度．滿足我們一家人挑剔的味蕾！





有了海蝦仁和花枝的鮮甜風味. 再搭配荸薺的脆爽口感，層次變得更加豐富. 真是美味！





醬煮鮑魚 420公克(約14~16顆)

這道料理也是解凍厚直接拆袋就可以直接食用的，適合做為餐前開胃小菜，可以拌飯拌麵一起吃．輕鬆就能享受到美味奢侈的一餐．相當方便！





醬煮鮑魚外袋是以軟袋輕便包裝，裡面有滿滿的好料．倒出時香味撲鼻而來．很是迷人～





主廚使用上等整顆活鮑魚．以正統干鮑風味為基底，加入特調醬汁（日本甘甜醬油搭配台灣蒜頭／薑／辣椒醃漬）一同提煉，醬汁鮮醇濃厚！





鮑魚則是以高科技急速冷凍，來完整鎖住自然鮮甜．入口後海味精華完全釋放．口味很獨特！





直接食用或是加入料理中變成創意料理或當下酒菜．都是不錯選擇！

鮑魚口感爽滑且紮實，軟Ｑ好咀嚼，那鮮甜完全融合在醬汁中，帶出最原始的海味～













湯頭醬汁是還原古法熬煮的．口感很濃郁．帶著純正的海味，尾韻帶有回甘滋味！

剩下的醬燒醬汁也不要浪費．可以拿來料理．無論煲湯．涼拌，拌炒或是拌炒都搭！





剛好這天晚上要炒高麗菜．就一起加入均勻翻炒試試看口味！





以醬燒醬汁拌炒後的高麗菜依然保留清甜味．帶有鹹甜鹹甜口感，交織產生多層次好滋味～









生食級頂級干貝 300g

來自加拿大的生食級頂級干貝，由米其林三星主廚推薦．也是五星級飯店指定使用的品牌

每一顆干貝都是新鮮現撈後立刻進行急速冷凍．完整保存大海鮮美，新鮮度及口感讓人一吃就愛上！





每一顆干貝都是碩大又鮮甜．比５０元硬幣還要大．而且料理前後不會縮水．一顆就令人很滿足！





食用方式：

冷藏解凍或隔水解凍後．可直接進行料理（解凍時不開袋直接泡至軟嫩）



玉媽咪都是直接下鍋油煎，在平底鍋加熱後. 不需要調味料就非常好吃！









自然退冰後以炙燒或香煎方式料理都很不錯，很快就上桌囉！

肉厚飽滿的大干貝，口感柔軟Q彈，絲滑鮮嫩超好吃！









主打零污染／零抗生素／零負擔

每一口都是細緻飽滿、透露出濃郁鮮甜食材的自然味道～果然是珍貴的海味上品！









一年一度的全家團圓飯「儀式感」不可少！想要在家吃得澎湃．吃的豪華，又不想受累「外帶年菜／年菜預購」就是是現代忙碌人的最佳選擇～

日芳珍饌 五福臨門鍋堅持以新鮮食材用料．所推出的外帶年菜／團圓菜讓大家可以輕鬆與家人在家團圓．將新鮮的年菜帶回家加熱直接吃爆，然後吃好吃滿．2024年春節訂購日芳珍饌五福臨門鍋是吃飽喝足團圓飯的絕佳選擇～





日芳珍饌

官方網站：https://lihi3.cc/LdNNG



FB粉專：https://www.facebook.com/lianhung



實體通路：

日芳珍饌－新美街門市

台南市中西區新美街145號

電話：06-2266228

台南三井OUTLET府城市集

台南市歸仁區歸仁大道101號1F

營業時間：週一~週日(含例假日) 11:00~21:30

電話：0910522383

淬魚精在美福食集、新加坡琉元堂、部分藥局均有販售，詳見日芳珍饌官網唷！