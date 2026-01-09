2026年菜預購攻略！君悅現做熱菜拚場、點水樓全雞砂鍋湯、圓山6大主廚聯手、雅閣米其林奢華上桌。

2026年農曆春節將至，各大飯店與名店紛紛推出外帶年菜搶市。從圓山大飯店的國宴級六手聯彈、點水樓的江浙功夫菜、君悅的現做熱菜到文華東方的米其林奢華聯名，早鳥預購優惠更是誠意十足，讓民眾在家也能輕鬆享受星級美味。

隨著2026年馬年農曆春節的腳步接近，除夕圍爐的訂位戰況早已進入白熱化，不少五星級飯店與知名餐廳一位難求。為了讓民眾在家也能輕鬆享受星級美味，各大飯店與餐飲名店紛紛祭出「外帶年菜」最強陣容。今年各家不僅在菜色上強調真材實料與職人手藝，更在CP值、現做熱度與聯名贈禮上做足文章，從圓山大飯店的國宴級六手聯彈、點水樓深厚的江浙煲湯工藝、台北君悅酒店的當日現做熱菜，到台北文華東方酒店的米其林奢華聯名，每一道佳餚都寓意著新的一年富貴吉祥、馬到成功。



▲圓山大飯店 「馬上團圓‧富貴迎春」年菜預購中，單筆消費滿6,000元以上，享台灣本島單一定點免費冷凍宅配

圓山大飯店外帶年菜：六大主廚聯手獻藝，萬元有找享國宴級圍爐宴

歷史悠久的圓山大飯店，今年以「馬上團圓‧富貴迎春」為主題，展現了強大的餐飲實力。首度集結了台北圓山、圓山聯誼會以及高雄圓山共六大主廚，聯手打造出一套既具備傳統底蘊又融合創新風味的年菜套組 。這套限量500組的年菜，內容極具誠意，包含湯頭濃郁的「黃金一品花膠雞湯」、象徵豐收的「金鯧米粉霸王鍋」、江浙經典「經典無錫肋排」、香氣逼人的「紅袍人蔘醉蝦」以及宮廷御用的「九環醬珍珠糯米飯」 。最令人驚豔的是，這樣一套匯聚山珍海味的國宴級年菜，早鳥優惠價竟然萬元有找，只要在2026年1月31日前預購並付款，即可以9,998元的優惠價格入手，還加贈價值460元的圓山御廚無添加調味珍鮮，是今年追求高CP值家庭的首選 。



▲圓山大飯店年菜套組：含「黃金一品花膠雞湯」、「金鯧米粉霸王鍋」等5道菜，早鳥8.6折優惠價9,998元，加贈無添加調味珍鮮（價值460元）

除了超值的套組，圓山大飯店在單品年菜的表現上同樣精彩，特別是由亞太十大名廚金獎得主許耀光主廚推出的「滿漢盆菜」，完美復刻了香港農曆年的經典滋味 。這道料理選用山東大白菜為基底，層層堆疊紅燒鮑魚、大虎蝦、土雞腿與烤鴨胸等上乘食材，並加入白參、炸豬皮吸附湯汁，每一口都充滿了膠質與鮮甜，象徵著闔家團圓、盆滿缽滿 。另外，針對喜愛西式口味的饕客，圓山牛排館也首度推出了「紅酒燉和牛」，由廖健皓主廚以紅酒與多種蔬菜細火慢燉，將和牛的膠質與油脂完美釋放，呈現出優雅的西式年味 。高雄圓山則由劉政良主廚端出「瑤柱花膠燉鮑魚雞湯」，以老母雞與金華火腿熬煮六小時的上湯為底，濃而不膩，為南台灣的民眾帶來最溫暖的春節滋味 。為了讓民眾送禮更具體面，圓山大飯店在包裝設計上也別具巧思。今年的年菜外盒特別融入了圓山代表性的「貨布鑰匙圈」元素，並結合馬年意象，傳遞出「馬上富貴」的吉祥寓意 。無論是自用圍爐還是年節送禮，都能展現出大器與質感。圓山大飯店也貼心提供冷凍宅配服務，單筆消費滿6,000元以上即可享台灣本島單一定點免費宅配，讓忙碌的現代人不用出門奔波，也能輕鬆將五星級美味端上桌 。

圓山大飯店

活動名稱： 「馬上團圓‧富貴迎春」年菜預購

預購時間：即日起至2026年1月31日止

取貨/宅配時間：2026年1月16日起提供門市取貨及宅配服務（宅配最後日為2月7日）



年菜套組：含「黃金一品花膠雞湯」、「金鯧米粉霸王鍋」等5道菜，早鳥8.6折優惠價9,998元，加贈無添加調味珍鮮（價值460元）



單品年菜：「滿漢盆菜」8,888元、「紅酒燉和牛」3,588元、「瑤柱花膠燉鮑魚雞湯」5,088元等



宅配優惠：單筆消費滿6,000元以上，享台灣本島單一定點免費冷凍宅配



預購專線：02-2886-1818 分機1285、1286

點水樓江浙功夫年菜：堅持不加一滴水蘿蔔糕，砂鍋火烔雞湯暖心上桌

主打江浙料理的餐飲名店「點水樓」，今年春節則祭出「快樂的春季居家年菜」，以「冷藏出貨、復熱即食」為亮點，主打將店內經典名菜完美轉化為居家餐桌上的佳餚 。點水樓年菜之所以能在競爭激烈的市場中脫穎而出，關鍵在於對「湯頭」與「工藝」的極致執著。例如招牌的「點水必發蘿蔔糕」，強調完全不加一滴水，純粹使用老母雞高湯、金華火腿及手工精切的新鮮白蘿蔔製成，口感軟嫩如絲，每一口都飽含老火湯的精華，與市面上的港式或台式蘿蔔糕截然不同 。另一道「一品佛跳牆」則精選鮮干貝、鮑魚與黑毛豬肚，同樣以江浙菜靈魂老母雞高湯蒸煮，湯頭清澈爽口卻層次豐富 。



▲點水樓「快樂的春季居家年菜」預購，「福壽雙全」8人份特價11,800元，贈送保溫袋

▲點水樓「砂鍋火烔雞湯」絕對是亮點 ，這道湯品耗工費時，需用「兩隻雞」才能完成

針對不同人數的家庭需求，點水樓規劃了多款精緻組合，其中「福壽雙全」8人份精緻套餐是年年熱賣的首選，內含人氣點水三拼、醬爆蟹年糕、剁椒龍虎斑等大菜 。而對於喜愛傳統溫補年味的家庭，「步步高升」組合中的「砂鍋火烔雞湯」絕對是亮點 。這道湯品耗工費時，需用「兩隻雞」才能完成：先用一隻老母雞慢火熬煮一天取得高湯，再加入整隻口感結實的台東玉米雞與金華火腿火烔部位細火慢熬16小時，才能煲出黏嘴富含膠質的金黃色湯汁 。此外，針對小家庭設計的「年年有餘」組合，則囊括了煙燻金鯧魚、點水烤方與山東手撕燒雞，讓小家庭也能輕鬆享用功夫菜 。在甜點與伴手禮方面，點水樓同樣展現了細膩心思。必吃的「酒釀福圓糕」嚴選嘉義手剝桂圓，口感Q彈且帶有濃郁的酒釀黑糖香氣，象徵新的一年一路發 。而前蔣夫人最愛的「赤豆鬆糕」也同步供應，口感如千層派般豐富 。今年點水樓更跨界合作推出「肝臘腸/咖啡豆/金萱茶禮盒」，將傳統廣式臘味與特調的皇家義式咖啡豆、南投金萱茶結合，不僅解膩更能增添年節下午茶的雅興，是兼具傳統與創新的送禮佳選 。

點水樓

活動名稱： 「快樂的春季居家年菜」預購

預購日期：即日起至2026年2月9日

取貨日期：即日起至2026年2月16日（除夕）當日中午

精緻套餐：「福壽雙全」8人份特價11,800元，贈送保溫袋

精緻組合：「步步高升」特價5,600元、「年年有餘」特價4,200元、「事事如意」特價3,000元

特色單點：「點水必發蘿蔔糕」720元、「一品佛跳牆」等

出貨方式：外賣年菜一律以「冷藏」出貨

預訂方式： 敬請於提貨日三天前提早預訂

台北君悅酒店現做年菜：雲錦與漂亮雙廳出擊，當日現做熱菜就像大廚到家

位於信義區的台北君悅酒店，看準了民眾對於「現做美味」的堅持，今年由館內兩大招牌中餐廳「雲錦中餐廳」與「漂亮廣式海鮮餐廳」領軍，推出當日現做的外帶圍爐年菜 。有別於一般的冷凍復熱年菜，君悅酒店強調「當日現做」，讓消費者帶回家的每一道菜都保有剛出鍋的鑊氣與鮮度。兩間餐廳各限量推出100套適合四至六人享用的六道式年菜組，且在2026年1月16日前預購可享早鳥優惠價8,800元，現省兩千元，對於講究口感與新鮮度的饕客來說，絕對是不可錯過的選擇 。



▲台北君悅酒店 外帶圍爐年菜活動（當日現做熱菜）早鳥優惠：2026年1月16日前預購享優惠價8,800元

▲君悅漂亮廣式海鮮餐廳套組（限量100套）：菜色：松露蒜香龍蝦、金蒜脆皮雞、蟹肉臘腸米糕、蒜子紅酒牛腱心、蟲草花蒸海斑、海參炒雙鮮 。

在菜色規劃上，雲錦中餐廳展現了深厚的中華料理功力，菜單包含奢華的「乾燒龍蝦」、鮮嫩多汁的「松露栗子牛排」、香氣四溢的「麻油雞米糕」以及「甘蔗燻雞」等，每一道都是功夫菜 。若想讓餐桌更顯澎湃，還可加價升級享用「甕裡禪精燉煲湯」，匯集了花膠、九頭鮑、土雞等頂級食材 。而漂亮廣式海鮮餐廳則推出了經典粵式風味，如「松露蒜香龍蝦」、「金蒜脆皮雞」以及「蒜子紅酒牛腱心」，搭配「蟲草花蒸海斑」，海陸雙饗一次滿足 。加價升級的「胡椒豬肚竹絲雞湯」更是湯頭醇厚，暖胃又暖心 。除了豐盛的圍爐年菜，台北君悅酒店在年節贈禮上也下足功夫，推出「悅馬騰飛」系列商品 。Baguette禮品烘焙坊精心準備了二十款特色禮盒，價格從親民的380元起跳 。必買推薦包括廣式臘腸、漂亮餐廳招牌的XO醬與酸甜辣椒醬，以及象徵步步高升的風味年糕與流沙湯圓 。對於想要安排春節假期的民眾，君悅也推出了「晚饗城市之旅」與「除夕夜圍爐住宿專案」，讓消費者無論是選擇在家圍爐還是到飯店度假，都能感受到濃濃的年節喜氣與五星級的款待 。

台北君悅酒店

活動名稱： 「悅馬騰飛」年節贈禮與外帶年菜

年菜預購：即日起至2026年1月16日前（享早鳥優惠）

年節贈禮：2026年1月16日前預訂享88折

外帶年菜：「雲錦中餐廳」或「漂亮廣式海鮮餐廳」六道式年菜（4-6人份），早鳥優惠價8,800元（原價10,800元）

加價湯品：「甕裡禪精燉煲湯」加購價5,700元、「胡椒豬肚竹絲雞湯」加購價4,700元

除夕圍爐：凱菲屋及彩日本料理除夕夜加開兩輪餐期

預購專線：(02) 2720-1200 轉3164

宴會訂席： (02) 2720-1200 分機3998、3957（除夕圍爐住宿專案）

台北文華東方酒店米其林年菜：雅閣極品佛跳牆，聯名噶瑪蘭威士忌尊榮獻禮

對於追求極致奢華與品味的消費者，台北文華東方酒店的米其林一星「雅閣」中餐廳，絕對是年節清單上的首選 。今年雅閣由主廚阮明燊親自操刀，推出了年節限定版「極品佛跳牆」 。這道湯品製程極為繁複，需先以老母雞、金華火腿與豬肉慢熬八小時製成上湯，再將烤出香氣的瑤柱、清炸鎖甜的蹄筋、以及滷製入味的鮑魚等頂級食材，與發好的花膠一同入鍋續燉 。主廚更貼心附上極品官燕，讓賓客在家享用時能自行加入，湯頭濃韻膠質豐富，每一口都是米其林星級的極致享受，每份售價13,888元，展現出無與倫比的尊榮感 。



▲連續八年獲米其林一星榮耀的「雅閣」中餐廳，推出廣受饕客喜愛的年節限定版「極品佛跳牆」，每一口都能感受到濃韻膠質、交織以上湯與佐料鮮美的味蕾層次，令人回味無窮

▲年節限定的豪華應景「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」，每盒2,880元，是完全純手工費時製作的極品美味

為了讓今年的年菜更具話題與收藏價值，台北文華東方酒店特別與台灣之光「金車噶瑪蘭威士忌」跨界合作 。凡購買極品佛跳牆，即贈送一組「噶瑪蘭山川首席波特風味桶 單一麥芽威士忌禮盒」 。這款威士忌帶有清新的莓果香氣與蜂蜜甜感，如絲綢般滑順的酒液與中式油脂豐富的餐點形成絕妙搭配，禮盒設計更融入了金馬奔騰的意象，象徵新年迎向希望 。美食與美酒的相互輝映，不僅提升了圍爐宴的層次，更是展現主人家獨特品味的送禮佳選 。除了霸氣的佛跳牆，雅閣也推出了細緻優雅的「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」，售價2,880元 。內含全手工製作的「鮑魚臘味蘿蔔糕」，嚴選頂級鮑魚搭配傳統港式臘腸與蝦米，鹹鮮滋味令人垂涎；另一款「金箔桂花黑糖年糕」則在濃郁黑糖中帶有淡雅桂花香，甜而不膩 。搭配上養顏美容的冰糖燉燕窩與主廚特製XO醬，無論是送給長輩還是合作夥伴，都能傳遞出滿滿的心意與祝福 。如果同時購買佛跳牆與年糕禮盒，還可享有9折優惠，是頂級客層不容錯過的奢華組合 。

台北文華東方酒店

活動名稱： 雅閣中餐廳「極品佛跳牆」與年節禮盒預購

預購時間：即日起開放預購

取貨時間：2026年2月2日起至2月11日止（每日中午12點至晚間8點）

極品佛跳牆：每份13,888元，贈送「噶瑪蘭山川首席波特風味桶 單一麥芽威士忌禮盒」一組

年糕禮盒：「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」每盒2,880元

組合優惠：同時購買上述兩款產品享9折優惠

洽詢專線：(02) 2715 6888

除了上述四家星級飯店的澎湃大菜，如果您還想探索更多特色年菜選擇，不妨參考以下推薦

推薦閱讀：2026馬年台北5大飯店年菜預購開跑！頂級佛跳牆與港式盆菜、主廚手路菜，77折起爽吃星級美味。

推薦閱讀：除夕圍爐免下廚！高雄日航酒店首推粵式年菜、鄧師傅與福華祭出早鳥優惠。

推薦閱讀：2026除夕圍爐免下廚！山海樓拼盤與典華佛跳牆，當日現煮年菜、早鳥優惠懶人包。