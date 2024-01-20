口味多樣的飯捲，一直是我喜歡的韓料，也搜集了不少網路推薦名單，《紅飯捲/ 紅gimbap 韓式飯捲》也在網友推薦裡，再加上經常往返台韓的友人說，《紅飯捲/ 紅gimbap 韓式飯捲》就是他在韓國吃到的味道，聽友人這麼說，讓我對它的味道非常期待！

【紅飯捲/ 紅gimbap 韓式飯捲 店家資訊】

地址：台北市中山區雙城街17巷38號

電話：2585-3146

營業時間：1130~1930 星期日店休

從中山國小捷運站1號出口走過來約5分鐘

店裡主要是經營外帶，想要內用的話只能坐室外

點餐窗口前設有二張長桌8個座椅，供顧客用餐

【紅飯捲/ 紅gimbap 韓式飯捲 菜單】

飯捲有十種口味，拌飯有五種

《麵&年糕》

夏季限定麵食：辣拌麵

冬季限定麵食：紅泡菜烏龍麵

韓式拌冬粉和紅麵，則為常態麵食，不受季節限定

《套餐》

店家也有規劃套餐組合，基本是「麵或年糕＋迷你飯捲」

可以加60元將套餐再升級，能享有魚板湯和醃蘿蔔

《湯&小菜》

小菜蠻特別的，常見的韓式泡菜店家沒賣，而是賣醃蘿蔔、醃辣椒和醃魷魚

《其他》

萌娜逆=迷你飯球，就是白飯+海苔，做成的小飯糰

迷你飯捲=忠武飯捲，沒有餡料，只有白飯+海苔

忠武飯捲的浪漫故事

據說忠武飯捲的發明者，是忠武市一位漁夫的太太

為了讓長時間出海的先生，在船上時方便用餐，並考量食物的保鮮

因此將小菜和飯捲分開，製作了只有白飯和海苔的迷你飯捲

沒想到竟成為忠武市的特色料理

因此迷你飯捲，才又稱為忠武飯捲

《果汁》

韓料餐廳必備的果肉果汁，這裡當然也有

有梨汁和青葡萄，二種口味可選擇

【紅飯捲/ 紅gimbap 韓式飯捲 餐點介紹】

《紅飯捲 130元》

內料有紅蘿蔔、白蘿蔔、牛蒡、小黃瓜和蛋皮

裡面雖然放了很多菜，但沒什麼味道

反倒是非內料的白芝麻，味道最明顯

我失望的問友人：你說這是韓國飯捲的味道？

他吃了一口，能理解我的失望

之後遞了一個「酸白菜鮪魚飯捲」給我，說這個才是

《酸白菜鮪魚飯捲 140元》

內餡和「紅飯捲」一樣，多了鮪魚、美乃滋和酸白菜

只是我們都沒吃到酸白菜

不曉得店家是忘了放？還是它融在鮪魚裡？

雖然少了一味，還是比「紅飯捲」好吃多了！！！

友人說「酸白菜鮪魚飯捲」，就是他在韓國吃飯捲時，吃到的味道

我們三人一致覺得「酸白菜鮪魚飯捲」最好吃！

《核桃奶油芝士飯捲 150元》

內餡和「紅飯捲」一樣，多了奶油芝士核桃

也是比「紅飯捲」好吃！

喜歡吃堅果的友人，非常喜歡這款飯捲

她喜歡咬到核桃的口感

我則覺得奶油芝士有點膩

《韓式拌冬粉(小) 35元》

內料有紅蘿蔔、蔥、洋蔥、木耳、蒜末和青菜

冬粉很Ｑ彈，友人覺得麻油味不夠重

我也覺得相較過去吃過的韓式冬粉，它們家的吃起來很一般

《韓式釜山魚板湯 35元》

湯料有二片切成三角的薄魚板，二片蘿蔔及少許海帶

喝起來很像日式醬油湯底，有點不習慣?

【紅飯捲/ 紅gimbap 韓式飯捲 食用小結】

這次的餐點「酸白菜鮪魚飯捲」獲得我們一致好評

也是友人認證，最像韓國口味的飯捲，推薦大家！

至於紅飯捲、魚板湯和拌冬粉，則比較不合我們的口味

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

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