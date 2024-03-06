若在新莊區想吃韓式料理，可以來新莊棒球場，這附近開了不少韓式餐廳，相信可以找到想要吃的，而且小菜大多是無限續，即使是單人吃飯，也可以享有多種配菜。

新莊棒球場附近的韓式餐廳，我幾乎都吃過了，《韓玉亭》是我較為喜歡的其中一間，除了餐點平價、好吃外，還有就是它沒有用餐時間限制，吃起來比較沒有壓力，也由於沒有限制用餐時間，所以尖峰用餐時段，店裡常是客滿的狀態，不想排隊的朋友，強烈建議先訂位。

【韓玉亭 環境介紹】

因為店裡客滿，所以沒有拍座位區

裝小菜的碟子在下方，飲料的杯子也在那裡

小菜和飲料都是無限免費續，斟酌食量取用喔！

【韓玉亭 菜單】

一人低消140元，沒有收服務費。

小菜、飲料、湯品無限供應，但限內用，不可以打包喔！

【韓玉亭 餐點介紹】

《豬肉石鍋拌飯 160元》

有些人喜歡石鍋拌飯的鍋巴，但我比較不偏愛，而《韓玉亭》石鍋拌飯的熱度，在我們等上完所有的菜、拍完照，前後大約20分鐘左右的時間，雖有結成鍋巴，但沒有太厚也沒有太硬，是薄薄一層，湯匙很好翻動的厚度及軟度。

拌飯本身是沒有加醬的，韓式拌醬放在自助區，需要的朋友再自行添加。

《泡菜豬肉石鍋拌飯 180元》

由於拌飯沒有加醬，所以吃起來其實沒什麼味道，但加了偏酸的韓式泡菜後，整體的口感相當不錯！

《海鮮(韓國辛)泡麵 170元》

辛拉麵是在台灣廣為人知的韓國泡麵，其香辣的湯頭與不易煮爛的麵條，擄獲了許多人的胃，友人在吃這道餐點時，不停喊著辣，鼻涕抑制不住的流，但嘴巴仍說好吃，友人表示辣的很過癮

《韓式炸雞(特調醬味) 190元》

炸雞的外皮不油膩也沒有厚重的裹粉，肉質鮮嫩且多汁，每一口都能吃到雞肉的鮮美滋味，是我們很喜歡的餐點！

《海鮮煎餅 190元》

網路上許多人推薦的必點菜品，內料有青菜、紅蘿蔔，以及切塊的章魚腳和蝦仁，每一口都吃得到餡料，用料豐富且足，煎餅整體也不油，單吃或沾醬都OK，不過它比較偏粉，不是我與友人喜歡的煎餅口感。

《小菜》

每天供應的小菜口味都不同，今天提供的是海帶芽、韓式泡菜、乾絲、豆干、筍乾以及黃豆芽。

除了韓式泡菜外，其他的小菜都偏台式，口味上沒有特別突出，但韓式泡菜我們都很喜歡，味道上是偏酸，以1~5來說大約是3.5~4的酸度，辣度大約1.5，是不吃辣的我，也無需喝水的辣度。

【韓玉亭 食用小結】

這次餐點除了《海鮮煎餅》的粉較多，比較不符合我們口味外，其餘餐點我們都很滿意，尤其是小菜的韓式泡菜，我與友人都很喜歡。

《韓玉亭》的價位算平價，餐點的份量也很多，加上小菜、飲料、湯品都能無限免費續，一餐吃下來相當飽足，有機會的話很願意再訪。

特別說明：部份食物照片顏色偏黃，是我們坐的那一桌燈光的關係，因店家燈光無法調整，故有些照片看起來較黃。

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

【韓玉亭 店家資訊】

地址：新北市新莊區復興路二段12號

電話：2996-4217

營業時間：11:00~14:30, 17:00~21:30 星期一店休

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