以前還是辦公室上班族時，每天會遇到的煩惱就是「中午要吃什麼？」

除非自己帶便當，否則辦公室附近的餐廳，實在吃到很膩、很膩

連便利商店的便當都吃到煩

因此當友人說《陳記燒臘》是他吃不膩的店時，二話不說立刻收入口袋名單

可以讓上班族說吃不膩，這得多厲害呀！

中午用餐時間來，肯定是得排隊的，看到排隊人潮不用擔心、不用退縮、勇敢排下去

因為出餐速度很快，不會排太久，我是平日1230到的，1240就點到餐了

所以不用怕排隊，要怕的是還有沒有配菜可選XD

這是點餐時配菜區的戰況，從噴撒出的配菜散落度來看，它剛才經歷了一場激戰

而我覺得很幸運，剩下的四道菜都是我喜歡的，耶~

【陳記燒臘 菜單】

在忠孝新生這地段，這個價格很OK耶~

【陳記燒臘 餐點介紹】

《雙拼飯(燒肉+叉燒) 120元》

我第一次在港式燒臘店被問要不要加油蔥？

雖然餐點好像不太適合，但出於好奇，還是請老闆加了一點

叉燒醬的味道我覺得偏淡，反倒是油蔥醬還蠻鹹的，一淡一鹹配飯反而剛好

看看這粉嫩的胖胖燒肉，光看就覺得很好吃

事實也是如此，烤皮酥脆、肉質軟嫩

吃下去的每一口都讓我有幸福感

叉燒是我喜歡的瘦肉，雖是瘦肉但並沒有因為缺少油質而乾澀

和燒肉一樣很鮮嫩，咬下去時有些微的肉汁溢出，非常好吃

配菜味道就很一般般，沒有特別突出，是基本表現

【陳記燒臘食用小結】

當我吃到喜歡的食物時，還沒吃完就會開始想著下一次要點什麼，《陳記燒臘》就是這樣的店，燒肉和叉燒都非常好吃，這一餐吃的滿足且開心，特別是瘦肉叉燒很合我心意，下次要試試叉燒炒飯，《陳記燒臘》推推~

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

【陳記燒臘 店家資訊】

地址：台北市中正區濟南路二段62巷3號

電話：2356-8683

營業時間：10:30~15:00, 16:00~20:00 星期日店休

捷運5號出口，走過來約5分鐘

【忠孝新生美食】

台北中正美食：忠孝新生《就是愛 光華煎餅果子 特色飯糰》光華商圈大份量平價美食

台北美食：忠孝新生站《蔣老爹麵食 忠孝新生店》光華商場周邊美食，滷味、水餃、麵食都好吃

台北飲料：忠孝新生站《燕窩北投紅茶》1000c.c.只賣25元！

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