每次到草屯，一定要買的就是麻糬，草屯的麻糬吃起來就是跟其他地方不一樣，香濃軟Ｑ沒那麼黏也沒那麼甜，一不小心就會吃太多。這次剛好要去拜草屯的武財神廟，剛好對面就有一間「久味大姐手工麻糬」，裝潢很有質感，一走進店裡就有濃濃花生香，品項很多選擇困難，還會有季節限定的草莓大福喔！

久味大姐手工麻糬 財神店 營業資訊

久味大姐手工麻糬財神店

評分： / 4.9

地址：南投縣草屯鎮忠孝街200號( 地圖 )

電話：04 9231 8123

營業時間

星期一: 09:00 – 18:00,

星期二: 09:00 – 18:00,

星期三: 09:00 – 18:00,

星期四: 09:00 – 18:00,

星期五: 09:00 – 18:00,

星期六: 09:00 – 18:00,

星期日: 09:00 – 18:00

星期一: 09:00 – 18:00, 星期二: 09:00 – 18:00, 星期三: 09:00 – 18:00, 星期四: 09:00 – 18:00, 星期五: 09:00 – 18:00, 星期六: 09:00 – 18:00, 星期日: 09:00 – 18:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

久味大姐手工麻糬 財神店 位置

財神店的位置就在草屯敦和宮武財神斜對面，可以先買個麻糬來拜拜，敦和宮內就有停車場，久味大姐就在對面，非常顯眼，草屯鎮內還有中山店，另外發現台中也有分店了。

久味大姐手工麻糬 財神店 環境

實在是太愛他們的店面了，弄的跟甜點店一樣，跟之前買過的草屯麻糬傳統的店面比較起來有質感很多，還有花生麻糬的圓圓抱枕，真的太可愛了！

久味大姐手工麻糬 財神店 菜單

麻糬有長麻糬還有圓形的麻糬，取名都很討喜，長條跟金幣，口味有經典的花生、芝麻、紅豆外，還有抹茶、芋頭，草莓季還有草莓大福，看到照片超想衝去買的。想要送人還有禮盒包裝，自己吃就一般盒裝，現點現包，當天吃完最好吃！

久味大姐手工麻糬 財神店 品項

黃金金條長麻糬 招牌麻糬

第一次吃他們家麻糬，就點招牌口味，外層花生，內層是紅豆與芝麻混合，麻糬的口感是軟軟QQ的，外層裹上一層花生粉，咬起來特別香，而且不會太甜，內餡的芝麻紅豆餡融合得很好，紅豆是薄薄一層，紅豆味道比較淡一咪咪，整體是花生芝麻的香氣比較重，吃起來不甜不膩又不黏牙，味道非常好。

老實說沒有很認真看保存期限多久，一天內就吃完了，剛包好立刻吃口感味道最棒，立刻秒殺不誇張，大家來到草屯推薦一定要買草屯麻糬來吃吃，不論哪一家就是要吃草屯麻糬就是了！

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