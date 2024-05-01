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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #帝國浩劫

劇情：美國德州和加州武裝組織「西方力量」對抗聯邦政府，爆發美國史上最嚴重的內戰，資深戰地記者李（克絲汀鄧斯特 飾）為了要對美國總統進行最後一次採訪，帶著年輕的記者潔西（卡莉史派妮 飾）前往白宮，一路上炮聲轟轟戰火四起，他們能完成任務嗎？

本片耗資 7500 萬美元，影片生動地呈現了戰地記者的艱難境遇，他們冒著生命危險在槍林彈雨中，通過鏡頭細膩的留下戰爭真實的故事！

影片通過細緻的故事情節，描繪了戰地記者面對戰爭的恐怖和死亡，即使身邊炮聲轟轟，他們仍需戰勝內心的恐懼和掙扎，只為了將真實的情況報導給世界！

好萊塢全新災難動作電影《帝國浩劫：美國內戰》戰爭記者第一線揭露末日般的戰爭浩劫場景，絕對震撼！

重金打造《帝國浩劫：美國內戰》，5月1日（三）全台震撼上映！

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祝福好人一生平安

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