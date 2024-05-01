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【電影首映會】戰地記者身歷其境，超真實戰爭場面《帝國浩劫：美國內戰》Civil War【電影推薦】

2024-05-01 10:20:00 Phyllis 17 人氣：107
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Phyllis 17

發表篇數：359篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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【電影首映會】戰地記者身歷其境，超真實戰爭場面《帝國浩劫：美2-帝國浩劫 美國內戰_海報2

劇情：美國德州和加州武裝組織「西方力量」對抗聯邦政府，爆發美國史上最嚴重的內戰，資深戰地記者李（克絲汀鄧斯特 飾）為了要對美國總統進行最後一次採訪，帶著年輕的記者潔西（卡莉史派妮 飾）前往白宮，一路上炮聲轟轟戰火四起，他們能完成任務嗎？

3-帝國浩劫：美國內戰_劇照01_克絲汀鄧斯特4-帝國浩劫：美國內戰_劇照07_卡莉史派妮特

5-帝國浩劫：美國內戰_劇照04_卡莉史派妮（左）、克絲汀鄧斯特（右）6-帝國浩劫：美國內戰_劇照06_尼克奧佛曼

本片耗資 7500 萬美元，影片生動地呈現了戰地記者的艱難境遇，他們冒著生命危險在槍林彈雨中，通過鏡頭細膩的留下戰爭真實的故事！

7-帝國浩劫：美國內戰_劇照05_華格納莫拉 (1)8-帝國浩劫：美國內戰_劇照02_克絲汀鄧斯特

影片通過細緻的故事情節，描繪了戰地記者面對戰爭的恐怖和死亡，即使身邊炮聲轟轟，他們仍需戰勝內心的恐懼和掙扎，只為了將真實的情況報導給世界！

9-帝國浩劫：美國內戰_劇照08_傑西普萊蒙10-帝國浩劫：美國內戰_劇照03_卡莉史派妮特 (1)

好萊塢全新災難動作電影《帝國浩劫：美國內戰》戰爭記者第一線揭露末日般的戰爭浩劫場景，絕對震撼！

【電影首映會】戰地記者身歷其境，超真實戰爭場面《帝國浩劫：美12-帝國浩劫 美國內戰_海報4

重金打造《帝國浩劫：美國內戰》，5月1日（三）全台震撼上映！

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