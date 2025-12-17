饗 A Joy 原子筆爆紅！Threads 網友狂讚更勝龍蝦、真實用途公關大解密。

饗 A Joy 原子筆爆紅，公關陳詩雅解密是用來寫明信片的，桌訪時會主動提供並設有信箱可寄送。網友讚手感滑順，譽為被餐飲耽誤的文具店。

位在台北 101 大樓 86 樓的「饗 A Joy」，自開幕以來便以頂級食材與無敵高空景觀，穩坐「台灣 Buffet 天花板」的寶座，一餐要價近 4000 元的消費門檻，讓饕客們總是將目光聚焦在龍蝦、帝王蟹與和牛等高單價料理上。然而近期在社群平台 Threads 上，這間頂級餐廳卻意外掀起了一波另類話題，主角竟然不是任何一道珍饈美饌，而是一枝不起眼的金色「原子筆」。這股討論熱潮讓原本單純的用餐體驗，瞬間轉變為一場文具控的交流大會，許多消費者在結帳或書寫時驚覺手感極佳，甚至直呼這枝筆帶來的驚喜感超越了餐桌上的龍蝦，而這枝筆爆紅的背後，其實藏著餐廳想要傳遞的一份溫暖心意。



Threads 熱議焦點，絲滑手感讓網友驚呼被餐飲耽誤的文具商

這股「原子筆熱潮」源自於一名網友在 Threads 上的發文，原 PO 難以置信地表示，吃完一頓數千元的大餐後，印象最深刻的竟然不是昂貴食材，而是餐廳提供的這枝筆。為了證明所言不假，原 PO 更附上了親筆寫下「這隻筆也太好寫了吧」的字跡照片，金色的筆身在燈光下顯得質感非凡。這篇貼文迅速引發共鳴，許多曾造訪的食客紛紛跳出來附和，形容這枝筆的書寫觸感「滑順到讓人嚇一跳」，甚至有人形容其出墨順暢度「絲滑得像有生命一樣」。這種對於細節的極致追求，讓網友們不禁戲稱饗 A Joy 根本是被吃到飽耽誤的精品文具店。



▲不少曾在現場使用過的消費者都一致認為這枝筆「滑順到嚇到」、「絲滑得像有生命」





官方解密原子筆真實用途，公關親曝桌邊服務傳遞高空心意

針對這枝意外爆紅的原子筆，饗賓集團公關副理陳詩雅受訪時揭開了它的真實用途。陳詩雅表示，這枝筆其實是為了搭配店內的「明信片」活動而特別準備的，當服務人員進行桌邊訪問時，會主動提供這枝筆與明信片，讓客人在享用美食與欣賞高空美景的當下，能將這份感動寫下來。陳詩雅更進一步指出，門市現場設有專屬信箱，客人寫完後可以直接投遞，由餐廳代為寄送這份來自雲端的祝福。原來這枝被網友瘋搶的筆，不只是書寫工具，更是餐廳精心設計的體驗環節，希望能透過書寫的溫度，連結人與人之間的情感。



▲樂天女孩 廉世彬 光臨 饗 A Joy還親手寫下 饗AJoy 限定明信片

▲樂天女孩 廉世彬 光臨 饗 A Joy還親手寫下 饗AJoy 限定明信片





用餐後的另類戰利品，蒐集免費名筆成回本新攻略

隨著口碑發酵，這枝金色原子筆與明信片的組合，儼然成為了饗 A Joy 的「隱藏版伴手禮」。許多消費者坦言，既然一餐花費高達 3000 至 4000 元，將這枝質感優異的筆帶回家收藏似乎也合情合理，甚至有人認為這是用餐後的一種「回本」心理補償。網路上更出現了不少「筆友」分享戰績，有人光顧兩次就成功蒐集了 5 枝筆，還有民眾表示「一次拿兩枝才有安全感」，甚至出現全家出動用餐後，將筆全數打包回家使用的有趣現象。對於這群消費者而言，這枝筆不僅是好寫，更成了證明自己曾造訪這間頂級餐廳的實體紀念。

優缺點實測大公開，同集團旭集與無老鍋也入列文具優等生

儘管這枝「神筆」獲得極高評價，但在網路的一片讚聲中，也有理性的使用者提出了實際的使用隱憂。部分網友分享慘痛經驗，指出這款原子筆若長期橫放在包包內，極易發生漏墨或斷水的災情，甚至有人因此賠上了一個名牌包的內裡，整片被染成黑色。儘管有著漏墨風險，但多數人仍認為其厚實的手感與金屬質感，遠勝市面上常見的 10 元原子筆。此外這波討論也延伸至其他餐飲品牌，眼尖的消費者指出，同樣隸屬於饗賓集團的「旭集」，以及鼎王餐飲集團旗下的「無老鍋」，其店內提供的原子筆在款式與書寫手感上，都與饗 A Joy 極為相似，顯見台灣頂級餐飲業在細節上的競爭，已從餐桌延伸到了櫃檯。

饗 A Joy 高空明信片投遞服務

活動時間： 餐廳營業與用餐時段

活動內容： 服務人員於桌邊服務時主動提供原子筆與明信片，消費者撰寫後可投遞至門市專屬信箱，由餐廳代為寄送。

餐廳地址： 台北市信義區信義路五段 7 號 86 樓（台北 101 大樓）