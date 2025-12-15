志氣雞飯｜台中厲害雞肉餐盒推薦！主打國產溫體雞，用料實在，口味多樣化

台中雞肉餐盒推薦！這間隱身在台中榮華富櫃市集中的志氣雞飯可是台中人氣很高的餐盒專賣店，主打國產溫體雞入料，除了招牌海南雞飯，還有剁椒雞飯、糖醋炸雞飯也是人氣必點，暖暖冬天還有販售剝皮辣椒雞湯，不僅料多實在，湯頭更是甘甜好喝

志氣雞飯榮華店位置

志氣雞飯目前台中共有四間分店，分別位在台中大里、沙鹿、北區及彰化鹿港，糖糖這次是來到位在台中北區的志氣雞飯榮華店，店址就位在榮華富櫃市集中，營業時間為早上十一點至下午兩點，下午五點至晚上八點，週日店休

志氣雞飯菜單

海南雞飯 150元

來到志氣雞飯必點的人氣招牌海南雞飯，餐盒中的配菜包含酥炸山藥卷、水煮高麗菜、綿密地瓜泥、滑嫩糖心蛋、清脆花椰菜、香酥炸杏鮑菇及新鮮番茄等多樣豐富菜色，營養均衡又飽足！

雞肉部分店家特別選用國產溫體雞腿肉，並細心地手工去骨，肉質吃起來相當軟嫩且無腥味，淋上獨家特製醬汁的雞腿肉，風味醇厚，讓人忍不住一口接一口，更貼心的是，旁邊還會附上靈魂蔥油醬，搭配享用更是增添了豐富的層次感

剁椒雞飯 185元

如果你愛吃辣，那麼志氣雞飯這款剁椒雞飯你一定要試試！這裡的剁椒醬並非一般辣醬，而是嚴選優質辣椒剁碎後，經過甕中自然發酵的繁複工序，再拌入特製醬料精心調製而成，風味層次豐富迷人

一樣採用溫體去骨雞腿肉切塊，再大方淋上這自製的銷魂剁椒醬汁，剛入口時還不會覺得辣，接著會感受到辣椒發酵後的獨特香氣與鮮嫩雞肉完美融合，肉質軟嫩，香辣過癮，好吃又開胃

糖醋炸雞飯 170元

跟糖糖一樣愛吃糖醋的朋友，在志氣雞飯也吃得到糖醋炸雞，同樣採用溫體去骨雞腿塊為主角，將厚實的雞肉塊完美裹粉後，炸至外皮金黃酥脆，鎖住內部的肉汁。起鍋後，再均勻淋上那濃郁的經典酸甜糖醋醬汁，讓酥脆的炸雞外衣吸飽醬汁精華

一口咬下，先感受到外皮的酥脆，接著是鮮嫩多汁的雞腿肉，最後是酸甜交織的糖醋風味在口中漫開，旁邊還有香甜的鳳梨可以搭配享用，是款大人、小孩都喜愛的餐盒口味

打拋豬飯 150元

志氣雞飯除了多樣化的雞肉餐盒之外，還有香辣打拋豬！這道料理採用新鮮溫體豬絞肉，搭配鮮紅的小番茄、清脆的長豆丁及香氣濃郁的九層塔大火快速拌炒，完美重現經典台式與泰式風味的結合

打拋豬整個舖滿滿在白飯上頭，入口帶小辣風味，香氣超迷人，鹹香夠味，吃上一口就會忍不住一口接一口停不下來

奶油鐵板激量雞肉炒飯 150元

不只雞肉餐盒，糖糖也很推志氣雞飯的炒飯系列，糖糖點的這道奶油鐵板激量雞肉炒飯，先以濃郁的奶油進行爆香，再加入粒粒分明的米飯及溫體雞腿肉大火爆炒，經過鐵板高溫翻炒的過程，讓奶油的鹹香與雞肉的鮮甜完美滲透進每一粒米飯中，香氣瞬間爆棚，不僅份量十足，口感與滋味更是讓人大大滿足

另外每份餐盒都會貼心附上暖胃的清雞湯，這可不是隨便的湯品，而是店家每天採用新鮮雞骨費時熬煮而成，湯頭喝起來清甜順口不油膩，在享用美味主食的同時，還能喝到溫暖清爽的熱湯，讓整份餐點的體驗更加完整又滿足

剝皮辣椒雞湯 130元

冷冷冬天來碗暖暖的剝皮辣椒雞湯真的超幸福～志氣雞飯的剝皮辣椒雞湯有讓糖糖驚艷到！以每天採用新鮮雞骨費時熬煮而成的雞湯為基底，搭配剝皮辣椒，讓湯頭多了剝皮辣椒的辛香及甘甜，裡頭配料更是豐富，除了主角溫體雞腿肉塊，還有滿滿的蔬菜及菇類

泰式奶茶 60元／冰鎮紅茶 30元

除了暖暖湯品，店裡也有販售冰涼的飲品，香濃的泰式奶茶，充滿古早味的冰鎮紅茶

總結來說，志氣雞飯絕對是台中雞肉餐盒界中高CP值之一！無論是堅持選用國產溫體雞的用心，還是餐盒中豐富多樣的配菜，都能感受到店家對品質的堅持，從人氣必點招牌海南雞飯、香辣夠味的剁椒雞飯，到暖胃滿料的剝皮辣椒雞湯，菜單上的每一款都美味得讓人驚豔。不論你是追求健康餐盒的上班族，或是想找美味飽足的午晚餐，志氣雞飯都能滿足你挑剔的味蕾！下次來到北區，別忘了來這間榮華富櫃市集的超人氣雞飯專賣店報到！