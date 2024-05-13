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仿佛穿越时空，置身古昔的豪族宅邸

依照預算有不同食材套餐的組合

圍坐在地爐旁邊，感受傳統爐端燒料理

每個人擺好自己想吃的食材，邊烤著食材邊聊天

隨著炭火慢慢將食材烤熟，品嚐食材的原味

也是另外一種在地體驗

【山麓園】

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山麓園介紹

山麓園餐廳的外觀就好像古民家合掌式的房屋

斜斜的屋頂，預防下雪季節造成積雪，在這山梨縣的街道旁是滿醒目的

餐廳門口就有幾處停車格可以停車，挺方便的

走進餐廳門口，迎來的是小橋流水的院子

人員忙著一直燒著木炭

山麓園用餐環境

從餐廳內部就可以感覺歷史滿悠久的

可以看到很多地爐，大家都席地坐在榻榻米上

圍著地爐聊天，一邊手上烤著食材

餐廳內部大部分都是地爐，一爐可以坐下4-6人左右

如果您是兩人來用餐，或許有可能會跟其他人併爐喔

如果不行盤腿久坐的話，其實也有準備矮椅子

我有觀察到後方，其實也有正常桌椅，中間擺個爐子

就好像台灣的燒肉吧，就比較沒有fu

山麓園菜單

菜單的部分，是以套餐為主，大概就是以預算和食材不同價格有所不同

最便宜的就是信玄：5500日圓，依序共有6種套餐組合

山麓園餐點介紹

爐端燒據說是起源日本，可以自己燒烤食材享用

也是一種具有魅力的用餐方式

接著服務人員開始上食材，使用竹盤裝著每個套餐的食材

【信玄：5500日圓】

竹籃上放了九種食材，有明太子、扇貝、烤魚、香菇、牛蒡甜不辣、豬肉等等

雖然看起來份量還好，但吃完真的很飽

一旁備有手套，每個人戴上手套，烤著自己的食材

剛上食材的時候，服務人員有教導食材的放法

因為所有食材都有插上竹籤，利用竹籤的槓桿原理

可以隨自己的角度安插在不同的固定角度

唯獨扇貝類，請直接放在木炭上，沒有多久扇貝一下就滾了

其實雖然把自己搞得很忙，但忙中大家坐在地爐旁邊聊天

也是滿有趣的，所有食材除了豆腐上有塗了味噌以外，幾乎都是原味

干貝真的又肥又甜

每個套餐都會有一顆三角醬油飯糰

稍微烤熱一下就可以吃，或者是你要表面有點像是鍋巴的脆度

就可以烤久一點

【山麓：6600日圓】

大致上此套餐跟信玄差不多

研究一下應該是差在有另外一個扇貝品種

蝦子真的都挺大隻的，蝦肉超Q彈

每種套餐都會附帶一鍋火鍋，四個人就會煮成一鍋

這一鍋湯底是味噌基底，但帶有濃濃的南瓜甜味

聽說是山梨地區代表性的鄉土料理

而且麵條是屬於寬麵，也滿有飽足感的，這一鍋下去大家都吃撐了

山麓園評價

每個人大概就是1000出頭的餐費

體驗一個較為古早味的料理食材方式

每種食材可以自己決定順序，是還滿好玩的

雖然看起來份量還好，但每個人真的吃得很飽

如果有來山梨縣，或許可以體驗看看這樣的料理方式喔

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山麓園餐廳資訊

營業時間：11:00~17:30

地址：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３３７０−１

電話：+81555731000

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交通資訊

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