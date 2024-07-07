前陣子美光科技發表PCIe Gen5匯流排介面，循序讀取速度可到11700MB/s的Micron Crucial T700 NVMe M.2 SSD後，當然在目前還是主流的PCle Gen4匯流排介面也不能缺席，因此也推出了使用全球首款232層TLC NAND顆粒的美光Micron Crucial T500 PCle Gen4 NVMe M.2 SSD。而不久前，拿到型號CT1000T500SSD5，包含散熱片的1TB美光Crucial T500 SSD，在自己使用的PC裝上測試後，測到最高循序讀取7003.22MB/s，循序寫入6832.91MB/s的效能，接近美光官方數據，如果對比之前曾經用過的前代旗艦產品，也就是500GB美光Micron Crucial P5 Plus NVMe M.2 SSD來說，讀取跟寫入速度又再往上提升了說…

美光最新的PCle Gen4匯流排介面旗艦產品，也就是Micron Crucial T500 PCle Gen4 NVMe M.2 SSD，同樣使用紙盒外包裝，目前有500GB（只有不含散熱片版本）、1TB跟2TB三種容量可以選擇。

這次拿到的1TB美光Crucial T500 NVMe M.2 SSD，是附上矮版散熱片的版本。

根據美光官網資料，Crucial T500 1TB容量速度，循序讀取是7300MB/s，循序寫入則為6800MB/s，所以在簡單開箱後，就來實際測試一下，看看在自己PC上的速度如何？

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