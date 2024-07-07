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【開箱】1TB美光Micron Crucial T500 PCle Gen4 NVMe M.2 SSD，使用全球首款232層TLC NAND顆粒高速固態硬碟

2024-07-07 23:48:00 hy 人氣：105
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窩客好文

hy

發表篇數：36篇

文章類別：生活-3C

前陣子美光科技發表PCIe Gen5匯流排介面，循序讀取速度可到11700MB/s的Micron Crucial T700 NVMe M.2 SSD後，當然在目前還是主流的PCle Gen4匯流排介面也不能缺席，因此也推出了使用全球首款232層TLC NAND顆粒的美光Micron Crucial T500 PCle Gen4 NVMe M.2 SSD。而不久前，拿到型號CT1000T500SSD5，包含散熱片的1TB美光Crucial T500 SSD，在自己使用的PC裝上測試後，測到最高循序讀取7003.22MB/s，循序寫入6832.91MB/s的效能，接近美光官方數據，如果對比之前曾經用過的前代旗艦產品，也就是500GB美光Micron Crucial P5 Plus NVMe M.2 SSD來說，讀取跟寫入速度又再往上提升了說…

PCle Gen4 NVMe SSD推薦
 

美光最新的PCle Gen4匯流排介面旗艦產品，也就是Micron Crucial T500 PCle Gen4 NVMe M.2 SSD，同樣使用紙盒外包裝，目前有500GB（只有不含散熱片版本）、1TB跟2TB三種容量可以選擇。

美光Micron Crucial T500 PCle Gen4 NVMe M.2 SSD

這次拿到的1TB美光Crucial T500 NVMe M.2 SSD，是附上矮版散熱片的版本。

【開箱】1TB美光Micron Crucial T500 P

 

根據美光官網資料，Crucial T500 1TB容量速度，循序讀取是7300MB/s，循序寫入則為6800MB/s，所以在簡單開箱後，就來實際測試一下，看看在自己PC上的速度如何？

美光Micron Crucial T500 PCle Gen4 NVMe M.2 SSD速度

 

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https://hardaway.com.tw/blog/post/49253088

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