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普吉島建議安排幾天的行程？主要可以去哪裏玩？

普吉島適合幾月份過去玩？

普吉島的交通方便嗎？

關於泰國普吉島：

地理位置：位於泰國南部，面向安達曼海，是泰國最大的一座島嶼，也是東南亞最著名的海島之一。

旅游資源：由於普吉島四面環海，因此擁有不少絕美海灘、茂密的樹林和豐富的海洋資源，因此也讓這裏成爲了不少旅客慕名到此來度假和浮潛的原因。

當地語言：雖然基本上當地人都説泰語居多，但也不太擔心哦，因爲隨著越來越多的外國游客到這裏來旅游，在這裏以英語進行日常對談也是相當OK的~再者，你也可以選擇下載一些翻譯軟件或是直接在谷歌輸入中文翻譯成泰語~

兌換泰銖：基本上在普吉島本地其實已經有很多地方都在使用電子錢包，當然也包含信用卡、ApplePay、LINE Pay等，但還是建議大家在出發前換一些泰銖，之後可以在叫車或是夜市逛街時用到。

時間差距：泰國的時間比台灣慢一小時。

泰國普吉島簽證

須符合適用落地簽國家之國籍人士，國籍要跟護照上是同一個國家。 護照正本，有效期間包含在泰停留15天內，最少須超過6個月以上。 停留期限不得超過15 天。 請出示已確認之自抵泰日起算，15天內回程機票。 明確的住宿地點，飯店須有訂房資料，或在泰期間地址。 最近6個月內拍攝之照片4 x 6公分乙張，若事先未備有照片，可在櫃台旁攝影站拍攝。 不是被泰國政府列入黑名單的對象。 落地簽證費為每人泰幣2千泰銖整（只接受泰幣、可在櫃台附近外匯兌換處兌換泰銖）。 旅客須出示在泰期間足夠之生活費，每人至少1萬泰幣，每一家庭至少2萬泰幣。 填寫簽證表格及完整之入、出境表格。

普吉島住宿

普吉島交通

地址：74, 51 Nanai Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150, Thailand

營業時間：6:00-24:00

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地址：8 Sirirat Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150, Thailand

營業時間：9:00-22:00

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地址：PQQC+CRG, Ao Nang, Mueang Krabi District, Krabi 81000, Thailand

營業時間：8:00-17:00

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地址：8 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：11:00-21:00

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地址：105 หมู่4 ถนนเหมืองเจ้าฟ้า ตำบล วิชิต Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：8:00-18:00

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地址：อาคารทรีมังกี้ส์ 105 หมู่ที่ 4 ถนนเหมืองเจ้าฟ้า Wichit, Mueang Phuket District, Chang Wat Phuket 83000, Thailand

營業時間：10:00-23:00

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地址：Ratsada, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：17:00-23:00（周日公休）

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地址：51 Krabi Road, Talat Nuea, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000, Thailand

營業時間：11:00-21:00（周一公休）

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地址：199 หมู่ที่ 4 ถนนวิชิต, Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：10:00-22:00

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地址：72 Chalermprakiat Ratchakan Thi 9 Road, Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

營業時間：8:00-22:00

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