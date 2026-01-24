> 美食 > 330元吃近江牛排丼！「和牛十圖」和牛丼第二碗半價，日本天皇級美味跟上。

330元吃近江牛排丼！「和牛十圖」和牛丼第二碗半價，日本天皇級美味跟上。

2026-01-24 11:00文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
想吃頂級日本和牛免出國！和牛十圖祭出 A5 近江牛排丼第二份半價，330元就能品嚐天皇級夢幻滋味。

生活中的儀式感往往來自於一頓令人心滿意足的高級料理。今年一月份，台北肉控迎來了難得的口福，知名和牛肉鋪「和牛十圖」為了慶祝 1 月 24 日這個深具歷史意義的日本牛肉紀念日，特別在安和店推出極致奢華的「近江澤井姬牛排丼」。這款丼飯選用頂級 A5 規格的日本三大和牛之一，更打出第二份半價的震撼優惠，讓原本高不可攀的皇室級美味，變成人人都能輕鬆入手的日常饗宴，成功掀起一波和牛新革命。

▲ 1872年1月24號日本天皇禁肉令解禁，明治天皇首度公開食用牛肉。和牛十圖歡慶此解禁特意推出近江和牛丼。(攝影：鄭雅之)
▲和牛十圖安和店店內菜單人氣必點「和牛牛肉麵」，大量蔬菜熬煮的湯頭配上軟嫩和牛肉塊超過癮。
日本天皇解禁肉令歷史故事

說起 1 月 24 日這個日子，其實背後藏著一段日本飲食文化的轉折點。在過去長達千年的禁肉令下，牛肉曾是平民觸不可及的禁忌，直到 1872 年這天，明治天皇首度公開食用牛肉，才正式開啟了日本人的吃肉文化。和牛十圖這次推出的牛排丼，就是希望讓食客在品嚐美味的同時，也能感受到當年那份美味解禁的喜悅。透過師傅精準的炙烤技術，將 A5 等級的牛肉香氣徹底發揮，每一口都彷彿在向這段歷史致敬，讓聚餐變得更有深度。

▲A5 近江澤井姬牛排丼期間限定販售。(攝影：鄭雅之)
夢幻近江澤井姬和牛如藥膳般珍貴

在頂級肉品的世界裡，近江牛的地位可說是傳奇中的傳奇。早期因為品質優良，它甚至是唯一能以藥膳名義進貢給皇室的珍品。這次特別引進的澤井姬和牛，更是來自滋賀縣知名牧場的頂尖品牌，專門挑選未生產過的母牛，肉質比起一般和牛更加細膩柔軟。那種入口即化的絲綢感，加上母牛特有的甘甜油脂，在口中化開的瞬間簡直是感官享受。這種被譽為和牛界夢幻逸品的食材，現在不用飛日本，在台北街頭就能用最生活化的方式品嚐。

▲和牛十圖安和店推出期間限定「近江牛和牛丼」。
頂級和牛走進日常生活不再遙遠

很多消費者對於頂級和牛的印象，還停留在高級餐廳裡動輒數千元的價位。和牛十圖董事長謝德立分享，雖然近江牛的養殖成本極高，市場行情也比一般和牛貴上許多，但品牌仍堅持推廣產地直送的安心肉品。透過這次牛肉紀念日的活動，將原本鎖定高端市場的 A5 近江牛轉化成親民的丼飯形式，定價僅 660 元，第二碗還有半價 330 元優惠。這種做法不僅讓頂級食材更貼近大眾生活，也讓更多人有機會認識日本和牛的精隨，在忙碌的都市生活中，用一碗美味的牛排丼為自己充電。一般常態菜單也有牛肉麵、牛肉肉包等，亦可以現場購買肉品、冷凍料理包回家繼續吃。

▲和牛十圖安和店每份主食都富有三款小菜。
▲和牛十圖安和店店內也有和牛肉包，可以內用品嚐，也有冷凍包可以買回家當早餐吃。
和牛十圖 近江牛和牛丼 活動資訊

活動期間：2026 年 1 月 5 日 ～ 1 月 24 日
活動地點：和牛十圖（安和店） 台北市大安區敦化南路二段 63 巷 54 弄 1 號

和牛十圖 優惠活動

  • A5 近江澤井姬牛排丼 賞味價 660 元，第二碗半價 330 元。
  • 1 月 24 日當天到店用餐，可以 400 元加購「熟成近江牛童王咖哩」一份。
  • 消費滿 2,000 元即贈「近江牛火鍋片」一份。

話題美食、人氣新開店要知道！

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
