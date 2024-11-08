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日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

2024-11-08 10:40:12 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

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日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

在查詢資料的時候

查到在增上寺可以就近欣賞到東京鐵塔

嗯.....記得好像是看「鬧著玩」做筆記的(๑✧∀✧๑)

所以來到東京第二天

跟剛抵達東京的戶長會合後

就來到增上寺

通過照片上的“芝大門”就進入到增上寺的範圍了

舊時增上寺占地廣闊

但經過戰爭之後

如今範圍已經大大縮小

很多有歷史的建築也在戰爭中燒毀

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

有形文化財---三解脫門

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

一通過三解脫門之後

映入眼簾的就是大殿與東京鐵塔同時出現

新舊融合的畫面

非常新奇

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

江戶三大名鐘之一的大梵鐘

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日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

這裡非常清幽

很少人會來這裡參訪

是個拍照的好場所

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梅花(？

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

路邊的小雪人

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看到路邊的小雪人

激起他們堆雪人的比拚之心

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

連青少年都下場了

BTW

我們四個大的腳上穿的都是在台灣趁特價新買的雪地鞋

非常防滑

但是呢......

走了一天之後腳底會超級無敵痛

因為鞋底的部分不適合久走

走到後來我好想赤腳啊.....

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少女做了一顆愛心給我

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

正殿可以進去參拜

最近在google資料才知道

正殿下有「寶物展示室」可以參觀

但可惜我們連正殿都沒有進去

氣氛太肅穆了

我們就不敢造次

現在想想真的很可惜

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

我到處在找有沒有御朱印受付處

殊不知就在正殿旁邊的這一棟安國殿

因為裡面都沒有人

以為也是參拜的佛堂

就略過去了

我傷心........╥﹏╥

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走到正國殿這裡

被一整排的可愛到

這裡約有1300尊地藏菩薩

為尚未出生就過世的胎兒祈禱冥福

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日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

每一尊的地藏菩薩都裝扮的不太一樣

還有小胡迪

真的超級無敵可愛

但來參訪的朋友們記得日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

這些地藏菩薩是不能觸摸的哦！

請保持尊敬的心靈愛護祂們

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千體子育地藏尊這裡走到底是德川將軍家墓所

這裡有歷代6位將軍長眠於此

原本應該是有開放

但我們到訪的這天不知甚麼原因並沒有開放

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】與東京鐵塔相呼應｜德川幕府將軍的長眠地．增上寺

家墓所外的佛像

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從增上寺側邊的出入口可以直接通往東京鐵塔

很抱歉沒有好好地拜訪增上寺

希望能有機會好好地至正殿參拜🙏

並參觀正殿下的寶物展示室

 

 

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2024.02.05

出發→押上普瑞米爾里士滿酒店高木神社大雪淺草寺

2024.02.06

東京增上寺東京麻布台展望台→御茶水→夜間淺草寺

2024.02.07

淺草寺→

2024.02.08

 

2024.02.09

 

2024.02.10

 

2024.02.11

 

2024.02.12

AER展望台→仙台機場

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三緣山廣度院 增上寺

官網：https://www.zojoji.or.jp/info/

 

地址：東京都港區芝公園4-7-35

參拜時間：正殿 6:00~17:30 / 正國殿 9:00~17:00 

                 德川家墓所 平日 11:00~15:00 / 週末假日 10:00~16:00 (週二休，逢假不休) / 門票 大人500円

                 寶物展示室 平日 11:00~15:00 / 週末假日 10:00~16:00 (週二休，逢假不休) / 門票 大人700円

                 德川家墓所及寶物展示室門票合買為1000円

 

 

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