在查詢資料的時候

查到在增上寺可以就近欣賞到東京鐵塔

嗯.....記得好像是看「鬧著玩」做筆記的(๑✧∀✧๑)

所以來到東京第二天

跟剛抵達東京的戶長會合後

就來到增上寺

通過照片上的“芝大門”就進入到增上寺的範圍了

舊時增上寺占地廣闊

但經過戰爭之後

如今範圍已經大大縮小

很多有歷史的建築也在戰爭中燒毀

有形文化財---三解脫門

一通過三解脫門之後

映入眼簾的就是大殿與東京鐵塔同時出現

新舊融合的畫面

非常新奇

江戶三大名鐘之一的大梵鐘

這裡非常清幽

很少人會來這裡參訪

是個拍照的好場所

梅花(？

路邊的小雪人

看到路邊的小雪人

激起他們堆雪人的比拚之心

連青少年都下場了

BTW

我們四個大的腳上穿的都是在台灣趁特價新買的雪地鞋

非常防滑

但是呢......

走了一天之後腳底會超級無敵痛

因為鞋底的部分不適合久走

走到後來我好想赤腳啊.....

少女做了一顆愛心給我

正殿可以進去參拜

最近在google資料才知道

正殿下有「寶物展示室」可以參觀

但可惜我們連正殿都沒有進去

氣氛太肅穆了

我們就不敢造次

現在想想真的很可惜

我到處在找有沒有御朱印受付處

殊不知就在正殿旁邊的這一棟安國殿

因為裡面都沒有人

以為也是參拜的佛堂

就略過去了

我傷心........╥﹏╥

走到正國殿這裡

被一整排的可愛到

這裡約有1300尊地藏菩薩

為尚未出生就過世的胎兒祈禱冥福

每一尊的地藏菩薩都裝扮的不太一樣

還有小胡迪

真的超級無敵可愛

但來參訪的朋友們記得

這些地藏菩薩是不能觸摸的哦！

請保持尊敬的心靈愛護祂們

千體子育地藏尊這裡走到底是德川將軍家墓所

這裡有歷代6位將軍長眠於此

原本應該是有開放

但我們到訪的這天不知甚麼原因並沒有開放

家墓所外的佛像

從增上寺側邊的出入口可以直接通往東京鐵塔

很抱歉沒有好好地拜訪增上寺

希望能有機會好好地至正殿參拜🙏

並參觀正殿下的寶物展示室

2024.02.05

出發→押上普瑞米爾里士滿酒店→高木神社→大雪淺草寺

2024.02.06

東京增上寺→東京麻布台展望台→御茶水→夜間淺草寺

2024.02.07

淺草寺→

2024.02.08

2024.02.09

2024.02.10

2024.02.11

2024.02.12

AER展望台→仙台機場

三緣山廣度院 增上寺

官網：https://www.zojoji.or.jp/info/

地址：東京都港區芝公園4-7-35

參拜時間：正殿 6:00~17:30 / 正國殿 9:00~17:00

德川家墓所 平日 11:00~15:00 / 週末假日 10:00~16:00 (週二休，逢假不休) / 門票 大人500円

寶物展示室 平日 11:00~15:00 / 週末假日 10:00~16:00 (週二休，逢假不休) / 門票 大人700円

德川家墓所及寶物展示室門票合買為1000円