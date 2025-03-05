割烹岩戶(官網):岩手県上閉伊郡大槌町大ヶ口2-3-39，電話:+81 193-42-3357，營業時間:11:00-14:00、17:00-21:00(星期一休)

到岩手大槌考察加上帶團(小虎吃貨團)回來也有近四五個月，除了早前已經分享的【小虎吃貨團-岩手三陸鐵道清酒列車】大槌站/宮古站.復古車洋風暖爐清酒卡拉OK列車/大槌鮭便當外，一直思索著如何下筆開始寫這座即便常去日本可能都沒去過，甚至沒去過的「町」，最少在年初我出發前去考察時對「大槌」是完全陌生，聽也沒聽過。同時，請準備我是去過日本150次以上的日人重度旅人...;記得，第一次碰到大槌町觀光局的朋友時，我問大槌有什麼觀光資源是妳覺得最值得驕傲的?她的回答居然是:「何もない」，不一會兒，她像是突然想起什麼的隨口說了:「割烹岩戶」;於是我決定從一間大槌人都一定知道的130年料理店說起，據說前後任總理安倍和菅義偉等日本重量級政治人物都曾是坐上賓。畢竟吃貨還是只能從吃的說起。

說「割烹岩戶」前得先交代一下它所在的「大槌町」到底在什麼地方，上面的大小藍色圈圈是猜想大家比較聽過的岩手地名，也是我去過的地方。大槌大概的地理位置是在釜石附近的三陸鐵道沿線，再往北就是晨間劇「小海女」登場的舞台宮古和久慈。上面的照片是，後來觀光局追加的答案「葫蘆島」，但我猜應該聽過的也沒幾個.....，即便這座小島已然是大槌人心中的精神像徵。這些，我們都之後再慢慢聊。

地圖放大以大槌車站為中心，可以約略比較清楚「割烹岩戶」的方位，自駕當然沒問題，不然車站前也有巴士可以連結，或是車站前有排班計程車，回程時也可以請餐廳代為叫計程車。右下角的小藍圈便是漂浮在大槌灣上，311的海嘯也沒沖走的「葫蘆島」，右上的大藍圈則是大槌町據說最好的溫泉飯店「」，同樣上回咱們再分享這間我住過兩次也蠻喜歡的溫泉飯店。

割烹岩戸創立於130多年前，一開始是在車站附近，後來因為被311地震引起的海潚淹滅而休業，後來在町民的請願下，以復興大槌觀光的領頭羊身份而在現今的地址從新營業。外觀看毫不起眼，如果不是有料亭的布簾，看起來就是一間平常不過的鄉間民宅。

就現任佐藤 剛大將的說法，他是第四代的店主，釜石南高校畢業後便去了關東修行料理30多年，才回到故鄉接手割烹岩戸，重新開店後安倍總理到訪時，也是有他親手接待。他一臉正經的說，料理都一樣，沒有為總理特別準備什麼，都是以大槌的食材融入大槌的鄉土料理作法。

除了一櫻的檯前外，二樓還有一間和式的榻榻米，但有桌有椅不必盤腿而食。照片是第二次到訪時，咱們小虎吃貨團包場。

上面的簽名板我只看得懂前內閣總理安倍，就帶路的大槌町觀光局的朋友說，大多是政商人物比較多。

接下來是第一次來考察時吃的午間套餐(約是20241月)，創作料理「大槌づくし」6600日幣，另外還有4400、7000的套餐。都同樣是以大槌的食材、鄉手料理手法為主。

開場就是最具代表大槌的食材「大槌鮭」，據說4、50年前貫穿大槌町的大槌町裡，每到鮭魚回流時多到擠爆溪水，直接站在岸邊就可以「撿」到鮭魚...311地震後鮭魚大量減少，如果得靠養殖場的復育以「銀鮭」(鱒)魚代替。割烹岩戶使用的都是當地著名的魚場(以大槌川的川水養殖)桃畑学園サーモン的鮭魚(銀鱒)，而這魚場之後我也會連同大槌另一個寶(大槌鹿)一起介紹。

鮭魚皮煎的酥脆焦香，光是皮就讓我折服，鮭魚肉油質滿滿，魚肉嫩嫩，搭配的是切絲的漬蘿蔔和加了胡麻醬的牛蒡。才一道就讓我點頭如搗蒜，要說它是我吃過最好吃的煎鮭魚應該也不為過。就大將的說法，這大槌鮭有用鹽先醃漬了一個晚上

如懷石料理的先付小菜只有四碟。

第一道是大槌灣新鮮漁獲生魚片，特別是大槌鮪魚中腹甜得亂七八糟，其實日本去的地方越多，你會越發現品牌(產地)是一種迷思，基本上只要魚新鮮，取下的倍位是你喜歡的，大抵上都是好吃。這大槌鮪魚對我來說，和貴森森的黑鮪魚好吃程度相去不遠。

先付的燉物是大槌另一寶，大槌近年來推動的「大槌鹿」而這也是我們此行來到大槌的目地之一。

我們參訪、帶團到大槌的事，還登上了NHK晚間新聞、報紙，也體驗了大槌鮭魚(釣)、大槌鹿(解體)，了解了當地的生態和生活文化．這也是身為團長一直希望帶給大家的旅遊回憶，而不是一個勁的「米其林」或是吃吃吃(笑)。

藁燒就是以稻草燒的一種料理手法，比較大家熟知的是高知的「鰹のたたき」(半敲燒)。外層是醬汁的甜和像烤過鴨肉皮的香氣，裡面的鹿肉外嫩內化，完全顛覆我對鹿肉常常過老的印像，根本就像牛菲力，這點光從粉嫩的橫切面應該不難看出。因為我知道大槌鹿都是野生的，所以好奇問了為什麼可以這麼軟嫩，而且半點沒野腥味。得到的答案是，獵人捕殺的方法不同。但這故事說來話長，就留到我分享大槌陸海雙寶(大槌鹿、大槌鮭)時，再詳細說明好了。總之．大槌鹿，絕對是我吃過最好吃的鹿肉。

第二道以大槌鮭魚為食材的料理，用的是比較偏油肚的地方，天婦羅的麵衣酥中透脆，鮭魚肉油質豐富帶點討喜的化口，底下個人覺得搭炸物最棒的「塔塔醬」，好吃得亂七八糟的鮭魚天婦羅。

接下來是食事，自製迷你鮭魚親子丼，同時上的還有一碗椀物。然後附了一碟不知道要幹嘛的胡麻醬?

底下是燉蘿蔔和柚子味噌醬，上面則是山藥泥，高湯則是昆布和柴魚。口感上多汁且化口，柚子、味噌、大根有那麼一點像在吃關東煮，上面的山藥泥好綿好細，高湯甜且潤，上面還有一點點芥未的辣點味。

自製鮭魚親子丼則是第三道以「大槌鮭」入菜的料理，搭配的是岩手產的稻米，自家醃漬的醬菜。

「大槌鮭」自是美味且不油膩，非常耐吃、涮嘴，鮭魚卵半點沒有我討厭的魚肝油味。端菜上來的大姐說，大槌人吃鮭魚喜歡沾胡麻醬，一試果然美味上癮!

岩手三陸一帶的味噌湯很喜歡加海藻海帶之類的，大槌自然也是，裡面加了兩種不同的海藻，都產自大槌灣，風味相當特別。

接下來是二訪時代小虎吃貨團的團員來吃的，同樣是6600的午間套餐，也同樣以大槌陸海雙寶大槌鹿、大槌鮭為主菜。

同樣是四道像是先付的精緻前菜，食事是牡犡飯。

碳火燒鹿肉用的自然也是大槌鹿，和一樣時同樣的粉嫩，同樣的肉甜，配上柚子漬洋蔥，多了一份味覺上的清爽，超級好吃。

自從我吃過一次常蒡芽的天婦羅後就愛上，那種又酥又脆帶點粉粉的口感、爽口、甘苦的味道真心覺得好好吃。搭配的是一訪時也有的大槌鮭天婦羅。

白色的是山藥做成的芋饅頭綿得像麻吉，裡面有一點像瓜仔肉，鹹酸鹹酸的頗好吃，另一像是牛蒡中間包了蕎麥麵，據說是佐藤師傅的拿手料理，非常特別。

以大槌海藻、野菜做的鄉土料理。抱歉，我完全不記得味道xd

大槌灣的牡蠣超大，肉質軟嫩超甜而且多汁，滋潤的飯粒也滿滿的牡蠣甜香，非常好吃

這道叫櫻蒸非常特別，像是把我最愛的櫻餅放進高湯煮，加上片魚肉、筍子，第一次嚐的做成湯的櫻餅，味道、口感都很是難忘。

這味噌湯裡的豆腐居然是像文思豆腐的菊花切法，也太厲害了吧!

團長霸氣開一隻1800ml的十四代大家喝個痛快xd據說割烹岩戶是十四代固定的合作餐廳，價位非常合理，然後一樓的檯前一整排，喜歡喝十四代的朋友，可以直接點一瓶不要客氣。

為了要跟大家拍照，師傅特別去換了一件乾淨的白衣和新的口罩，真是太可愛了!

割烹岩戶(官網):岩手県上閉伊郡大槌町大ヶ口2-3-39，電話:+81 193-42-3357，營業時間:11:00-14:00、17:00-21:00(星期一休)

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