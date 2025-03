位於澳門氹仔的檸檬車露連續四連霸榮獲米芝蓮街頭小吃,獨特的口味及滑順綿密的口感,成為饕客們推崇的澳門美食店家,來到澳門一定要來上一支意式冰淇淋消消暑,手工製作的冰淇淋融化的很快,想要拍照打卡手腳要快唷!!

~檸檬車露 LemonCello Gelato ~

店家地址:澳門氹仔地堡街115號J舖

聯絡電話:+853 2858-3396

營業時間:12:00~22:00

檸檬車露|地理位置

檸檬車露位於澳門氹仔鄰近氹仔的市中心,附近有天后宮,距離官也街也很近,街道兩旁是充滿地方特色的小店,建築富有歷史感,品嚐米芝蓮指南的意大利冰淇淋的同時也能感受澳門老街的人文風情~

檸檬車露|店內環境

檸檬車露店內的設計清新而現代,牆面上有著明亮的色彩,裝飾也以檸檬和雪糕元素為主題,傳遞出一種輕鬆愉快的氛圍~

店內的空間提供少數的座位區,讓顧客可以慢慢品味雪糕,並享受悠閒的時光,若是假日絕對是大排長龍,無論是與朋友、家人共享,還是自己來,都很適合來一場甜蜜的旅行

檸檬車露|菜單MENU

檸檬車露的冰淇淋口味有二十多種,採用優質的食材,每一口味都是由店內技藝精湛的冰淇淋師傅手工製作而成,看起來都好美味啊!!除了招牌的檸檬口味,還有許多水果口味,例如番石柳、西柚、波蘿、奇異果、西瓜、黑芒果等,以及巧克力、香草、芝麻、抹茶等經典口味,蠻多特別的口味~~

冰櫃內有許多冰淇淋蛋糕,還有許多造型蛋糕,很適合幫小朋友們慶生呢!!

一種口味MOP 30,兩種口味MOP 40,三種口味MOP 55,可以選擇喜愛的口味盡情享受~除了使用現金,也可以使用眾多的電子支付,付款相當方便~

檸檬車露絕對是必試的招牌之一,使用新鮮的檸檬和天然的食材製作,吃起來帶有清新的檸檬酸味,一口咬下去便感受到酸甜適中的絕妙平衡,無論是夏日還是其他季節,都讓人覺得清爽又提神~

西柚口味清新中帶點酸味,濃郁的口感滑順細膩,不愧是米其林推薦的意大利冰淇淋~來到澳門氹仔,一定來檸檬車露品嚐一份美味的冰淇淋,絕對會成為澳門之旅的亮點之一!!

