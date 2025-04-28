來北海道這幾天

海鮮是吃的很開心，但還是有一樣我們還沒有吃到

那就是蟹腳!

本來打算要去小樽的三角市場吃活跳跳的帝王蟹…

恰好~蓮霧兄今天正好在札幌，我們就請他幫忙訂位

今天的晚餐就是三大螃蟹吃、到、飽!

餐廳位置就在札幌大通 BISSE 3 樓的「耀（KAGAYOI）」

哇嗚~餐廳的裝潢挺豪華的喔!

如果是坐在窗邊還可以看市札幌市景喔!

耀不止提供3大螃蟹火鍋吃到飽

火鍋還有牛肉、豬肉、蔬菜皆有提供!不止如此喔~

肉品、海鮮的一品料理、壽司

飲料(含酒精飲料)、甜點通通都是無限供應

剛開始用餐~會先送上一輪基本盤

之後想吃什麼可以再陸續點

火鍋的湯底就是昆布湯頭

最不搶食材原味的湯

因為我們三個對於毛蟹的處理都不是能手

所以第一輪我們就請餐廳只上了松葉蟹和帝王蟹

蟹腳本身就已經是熟食了

下鍋涮一下熱熱吃會更好吃喔!

牛肉豬肉雙併

嗯…我真的只能說肉品真的不是餐廳的主打強項

肉質真的很普通、非常的普通，我們吃了這盤就沒續盤了!

綜合蔬菜盤

嗯~這個比肉盤表現好太多了!

不但有日本當地的農廠品

菇類就有4種之多，蔬菜也有4種，另有莖根類南瓜、蘿蔔等等

用火鍋煮就可以吃到蔬菜的甜

就這樣菜盤點了3盤

蟹腳來回也點了3盤

中途為了轉換味蕾還叫了不少一品料理

蝦/鮪魚/比目魚/扇貝/螺肉/鮑魚/鮭魚卵

看到這一盤壽司的時候，我們真心覺得自己的強大？!

是怎麼叫的？會叫出這一份綜合拼盤？!

鮮度尚可、口味普通，但我們還是吃光光了!哈!

起司焗烤生香菇

烤功發揮的很好!

香菇的有烤到熟沒有生味、吃來又有香菇的湯汁配上濃郁的焗烤

好好吃喔!我們每個人都好喜歡，一個人都點了3盤

脆皮香辣炸雞翅

厲害~

外皮薄脆、輕咬噴汁、肉質軟嫩

續盤2盤

焗烤帶殼鮮蠔

喜歡吃蠔的人一次都點了好幾點，個人對蠔就還好

小小品嚐一下味道就打住了!

壺燒螺肉

殼大大、肉小小，但香氣好、螺肉很Q

吃飽後一定要有甜點做結尾才是完美

水果杯

一杯水果杯可以吃到6種不同的水果

柳丁/草莓/蘋果/紅火龍果/奇異果/白火龍果

香草冰淇淋

在日本還真的沒有吃過不好吃的冰淇淋

感謝蓮霧兄幫忙訂位還幫忙剝螃蟹、從頭到尾還幫忙陪吃

所謂在家靠父母、出外靠朋友說的就是這樣吧!

感謝北海道可遇不可求的蓮霧!

店址：北海道札幌市中央区大通西３丁目7番地 北洋大通センター

從大通站步行 1 分鐘。 大通站 BISSE 三樓，與地下人行道直接相連

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