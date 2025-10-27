宜蘭礁溪最強伴手禮！短腿阿鹿起司曲奇餅，酥鬆化口口感迅速爆紅。

宜蘭礁溪伴手禮新寵兒短腿阿鹿，主打酥鬆入口即化的起司曲奇餅，外盒有泡湯小鹿設計，建議事先預訂，是礁溪中山路一段的超人氣名店。

近期在宜蘭礁溪，一家以酥鬆口感和超萌外觀迅速竄紅的短腿阿鹿礁溪店，成了旅客爭相搶購的伴手禮新寵兒，這間店就開在礁溪中山路一段上，正好位於礁溪包子饅頭專賣店的斜對面，位置相當醒目，無論是路過的在地人還是外地來的遊客，很難不被那個巨大的招牌以及從柱子旁探出頭來的可愛阿鹿造型吸引，萌度滿分的設計，讓這裡立刻成為超人氣的打卡熱點，短腿阿鹿礁溪店堅持只主打單一口味的起司曲奇餅，以其濃郁的香氣和入口即化的酥鬆口感，成功收服了每個人的心，許多顧客都是一買就是十幾盒，可見其受歡迎的程度與市場的權威性。



短腿阿鹿礁溪店交通與環境

短腿阿鹿礁溪店的地址位於宜蘭縣礁溪鄉中山路一段173號，由於地理位置極佳，距離礁溪車站開車不到3分鐘即可抵達，交通非常便捷，對於開車的顧客，店家也提供了停車資訊，附近有全聯旁的停車場或是礁溪國小地下停車場可以利用，讓顧客能輕鬆完成美食與伴手禮的採購行程，這間店的營業時間是每日的中午12點00分到晚上19點00分，每星期三公休，顧客在規劃行程時需要留意，店裡寬敞的購物空間設計，讓顧客在等待時不會感到擁擠，同時後方就是烘烤曲奇餅的地方，一走進來就能聞到濃郁的餅乾香氣，店員也會熱情地遞上曲奇餅給顧客試吃，許多顧客幾乎是試吃之後就決定購買。



起司曲奇餅的獨特體驗

短腿阿鹿礁溪店只專注於單一口味，即起司曲奇餅，這份專注讓他們將產品的品質推向極致，這款曲奇餅選用帕瑪森乾酪製作，起司的香氣非常濃郁，口感則是其最大的特色，酥鬆如雲，入口即化，完全不需要費力咀嚼，就好像在嘴裡融化了一樣，一口一片的經典螺紋造型設計，讓顧客吃起來非常順口涮嘴，在味道方面，起司濃郁的風味與淡淡的鹹味緩緩鋪開，最後在味蕾上留下一抹清甜，整體口感酥香鬆軟，不會感到厚重或油膩，搭配熱茶或咖啡更是絕配，是一款讓人一口咬下就停不下來的療癒小零食。



宜蘭伴手禮的限定包裝

這款起司曲奇餅不僅自身美味，連外盒的設計也充滿巧思，礁溪店特別推出限定的「泡湯小鹿」插畫，作為外盒的主視覺，這份可愛的設計將礁溪的溫泉特色與地方風土民情收進包裝裡，遠處還勾勒出龜山島的意象，讓這盒曲奇餅作為宜蘭伴手禮，顯得更有故事性與紀念價值，無論是自用當作療癒小零食，或是帶回家送人，都非常體面又充滿記憶點，價格方面，小盒售價是350元，大盒售價為650元，由於人氣極高，經常在很短的時間內就被搶購一空，因此強烈建議顧客，為了確保能順利買到心儀的曲奇餅，最好事先透過電話預訂再前往取貨。



礁溪美食行程規劃建議

短腿阿鹿礁溪店的周邊有許多礁溪美食名店，顧客可以將其納入一趟完整的礁溪美食行程，在這附近，走路就能輕鬆到達熱門的柯氏蔥油餅和吳記花生捲冰淇淋，因此，顧客可以先品嚐完這些街邊小吃，再順道前往短腿阿鹿礁溪店帶一盒曲奇餅回家當作伴手禮，這樣不僅能滿足味蕾，也能輕鬆搞定美食與購物的行程，礁溪店成功地將在地靈魂包裝得漂亮，成為遊客來到礁溪旅行時，想帶點「宜蘭味」回家時的絕佳選擇。