北海道烤羊肉名店！旭川成吉思汗大黑屋插旗雙連站，大黑拼盤羊肉必吃。

台北中山區美食新開店！日本北海道「旭川成吉思汗 大黑屋」登台，北海道烤羊肉名店羊肉控必吃。

日本北海道代表性美食，絕對是「成吉思汗烤羊肉」，在眾多名店中，創立於2002年的「旭川成吉思汗 大黑屋」更是被譽為排隊到天荒地老的指標性店家，現在羊肉愛好者們無須遠赴北海道，因為這間傳奇名店的海外首間旗艦店，已正式插旗台北市中山北路，帶來最原汁原味的北國風味，店家堅持使用澳洲空運的「冷藏」羊肉，而非一般冷凍品，搭配日本直送的炭火七輪與特製鑄鐵鍋，從踏入店門的那一刻起，就彷彿瞬間移動到了旭川本店。



台北中山區美食新開店，重現旭川本店的日式氛圍

「旭川成吉思汗 大黑屋」台北中山北路店，選址於精品店林立的中山北路二段上，鄰近捷運雙連站1號出口，步行僅需約3分鐘，交通極為便利，若開車前往，也可停放於中山運動中心地下停車場。店舖外觀延續了日本本店的經典風格，黑底白字的招牌與日式布幔，在夜晚的燈光下散發著濃厚的異國情調。店內共分為一、二樓用餐區，一樓以吧台座位為主，採用開放式設計，能近距離感受職人燒烤的熱烈節奏，整體空間以溫潤的木質調搭配柔和燈光，加上標誌性的銀色排煙管，營造出典雅又溫暖的用餐氛圍。



台北日式燒肉，兼具隱私與舒適的用餐空間

二樓的用餐空間則轉為更靜謐雅緻的氛圍，同樣設有單人及雙人座位，並規劃了適合4至6人聚餐的半圓形沙發區，以及可容納多人的半開放式包廂，無論是情侶約會、家庭用餐或公司聚會，都能找到最合適的角落。最貼心的是，每個座位均配置了獨立的烤爐與排煙系統，讓顧客在享受炭火香氣的同時，也能保持空氣清新，安心享受熱氣騰騰的烤肉饗宴。



成吉思汗烤羊肉大黑屋菜單，北海道職人精神的極致展現

「大黑屋」的成功不僅在於肉品，更在於對所有細節的極致堅持，一樓入口處的展示牆，便陳列著象徵品牌靈魂的鑄鐵鍋、竹炭與特製醬料。店內使用的白米，是從日本北海道直送的優質糙米，堅持每日在店內新鮮研磨，並以傳統鍋釜當天現煮，確保米飯的香氣與甜度都維持在巔峰狀態。烤爐上那座中央隆起的特製山形鑄鐵鍋，更是來自擁有超過80年歷史的「岩見澤鑄物株式會社」，其高導熱性與耐磨特質，能瞬間鎖住肉汁，搭配火力穩定、煙氣少的竹炭，完整帶出羊肉的鮮甜。



台北烤羊肉，專人示範的道地吃法

來到「大黑屋」，即便是初次品嚐成吉思汗烤肉也不用擔心，第一份肉品上桌時，店內專業的服務人員都會親自示範，並細心解說最佳的燒烤方式。開烤前的儀式感十足，服務人員會先放上一塊「靈魂羊油」，在炙熱的鑄鐵鍋上滋滋作響，隨著羊油融化滲入紋路，濃郁香氣瞬間爆發。接著將綜合蔬菜鋪滿鍋邊凹槽，讓蔬菜在慢火中釋放甜味，同時吸收從上方滴落的精華肉汁，這才是最道地的成吉思汗時間。



大黑屋菜單必吃大黑拼盤，一次嚐遍四大經典部位

對於初次造訪或有選擇困難的饕客，點一份「大黑拼盤」絕對不會錯，這份拼盤集結了店內四大人氣部位，分別是「羊肩里肌」、「羊菲力」、「羊腿肉」與「羊里肌」，讓人能一次體驗不同口感的層次。羊肩里肌油花豐富、肉質極為柔軟，香氣濃郁，羊菲力則是極度稀少的部位，嫩度最高，而羊腿肉筋肉分明、口感紮實，羊里肌則肉質細嫩帶彈性，每一款都展現了冷藏羊肉特有的鮮甜與純粹香氣，完全沒有惱人的腥羶味。



成吉思汗烤肉，多樣化的獨家羊肉料理

除了原味拼盤，菜單上還有多款獨家調味的羊肉。「草本香料調味羊肉」選用精修後的羊肩里肌，以香草與岩鹽醃漬，風味清爽更能襯托肉香，「羊肩丁骨」則保留了骨邊肉，香氣更為濃烈，上桌後由專人協助剪切，外焦內嫩的口感媲美頂級牛排。而北海道最具代表性的「肩胛肉捲片」，則是將薄切羊肉鋪在豆芽菜上燒煮，讓肉汁的甜美與蔬菜的清甜完美交織，口感鮮嫩多汁。



北海道直送，馬鈴薯與冷麵等必點副餐

「大吉屋」的副餐同樣充滿北海道特色，必點的「炸印加之覺醒」，是使用產量稀少的夢幻馬鈴薯品種，連皮下鍋油炸，外皮酥脆，內層口感卻如同栗子般綿密香甜，讓人一吃就停不下來。而「冷麵沙拉」與「泡菜風味冷麵」，則是在享用濃郁烤肉時，最能清爽味蕾的轉場選擇，麵條Q彈、醬汁開胃。



大黑屋必吃，銷魂鐵板炒飯與絲滑布丁

在享用完所有肉品後，內行饕客絕對不會錯過最後的隱藏版料理「鐵板炒飯」，服務人員會利用鑄鐵鍋上剩餘的滿滿肉汁與羊油精華，加入北海道米飯、蔥花與芝麻一同快炒，米粒吸飽所有香氣，帶著微焦的鍋氣，是整餐最完美的收尾。餐後甜點「絲滑布丁」同樣來自北海道，綿密細緻的口感在口中化開，濃郁的奶香與蛋香，為這場烤羊饗宴劃下幸福的句點。



旭川成吉思汗大黑屋，台北中山店開幕活動

為慶祝台北中山北路店盛大開幕，店家也推出了限定活動，只要在店內用餐並完成指定社群任務，就能免費獲得一個超可愛的限定版「巾著袋」，三款和風圖樣的袋子質感極佳，數量有限，送完為止，羊肉控們想朝聖可得抓緊機會。



旭川成吉思汗 大黑屋（ASAHIKAWA JINGISUKAN DAIKOKUYA）台北中山北路店

旭川成吉思汗 大黑屋電話:02-2536-8668(16:00後開放接聽)

旭川成吉思汗 大黑屋營業時間: 17：00 ~ 23：00 （最後點餐22：00）

詳見官網或google商家資訊

旭川成吉思汗 大黑屋官網:點我

旭川成吉思汗 大黑屋ＦＢ:點我

旭川成吉思汗 大黑屋ＩＧ:點我

旭川成吉思汗 大黑屋地址:台北市中山區中山北路二段74號



歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO 粉絲團 & line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199