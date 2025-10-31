來到小琉球，就是要到大小海灘踩點，享盡美好仲夏。鄰近白沙尾觀光碼頭的「中澳沙灘」，是一處很適合放鬆腳步、享受陽光與海水的景點。這裡不像鬧區般人潮洶湧，卻有著潔白的沙灘與清澈的海水，非常適合親子玩水、浮潛，甚至只是坐在沙灘上發呆看海，都能讓人感受到滿滿的度假氛圍。

小琉球中澳沙灘｜親子玩水、生態探索、看海放空的療癒秘境!

中澳沙灘位在小琉球渡船頭港口不遠處，從港口步行就能輕鬆抵達。因為地點便利，很適合當成小琉球旅遊第一站，下船就可以先來這裡踩踩海水、看看海，開啟美好的旅程。沙灘範圍沒有太大，但海天一色的景色與細緻的沙子，立刻就能讓人卸下旅途的疲憊。

白色沙灘延伸到藍綠色的海面，浪花拍打在腳邊，孩子們在這裡打水仗、趴在沙灘上讓海浪推上岸邊，玩得不亦樂乎。

如果不想下水，坐在岸邊靜靜看海，也是很棒的享受。海面上偶爾能看到漁船與潛水客的身影，而沙灘上也能發現一些被沖上岸的貝殼、寄居蟹、螃蟹等，對小朋友來說，就像一場小小的生態探索。

跟孩子漫步在沙灘上時，還遇到了一個特別的插曲。當時沙灘上有一對外國觀光客，看起來應該是日本人，手裡拿著石頭拼湊著，見到我們經過，就送給我們家小朋友。一看，居然把石頭拼裝成了一張「人臉」，模樣既有趣又充滿童趣。這小小的互動，成了旅行中難忘的回憶，也讓我們感受到旅途中不期而遇的溫暖。

在沙灘玩水雖然很愜意，但還是有幾個小細節需要注意：

• 穿溯溪鞋或防滑鞋

• 注意安全及氣候

• 注意防曬與補充水分

• 愛護環境及生態

小琉球的中澳沙灘，或許不像其他景點那樣有名，但也因為如此，才能保有一份悠閒與自在。無論是帶著孩子戲水、觀察生態，還是單純想放空看海，中澳沙灘都能帶給大家一個簡單卻難忘的午後。不過，好天氣時真的很熱很曬，一定要注意防曬！

