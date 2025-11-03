【新竹食記】游麵館關新店 - 被麵店耽誤的魯肉飯店，餛飩超大顆吃起來很過癮

游麵館在新竹有四間分店，分別是之前吃過的游麵館金山店、六家店、光明三店和這次吃的關新店，這間的魯肉飯醬汁極為入味，是被麵店耽誤的魯肉飯店，另一項特色的是大餛飩，大到一口都無法直接塞入，鮮蝦口味還吃得到兩隻鮮蝦，非常真材實料，香辣老虎麵辣得過癮也是老饕必吃，餛飩和魯肉飯愛好者一定要吃一下！

開車前往可停臺鐵新莊車站前汽機車停車場或關新路路邊停車格，搭乘火車至新莊車站步行五分鐘可抵達。

▲游麵館關新店位在關新路豪宅大樓一樓店面，這附近是竹科美食聚集地有許多餐廳。

▲店內用餐座位不多，但比金山店寬敞許多，木質色調餐桌椅和木地板增添不少溫暖感，牆上掛了些照片和畫作，用餐氛圍質感大大提升。

▲自助區提供各式醬料和小菜可自行取用，小菜再跟菜單一起至櫃檯結帳。

▲游麵館菜單：可掃桌上QR code或紙本畫單點餐，菜單品項有乾麵類、湯麵類、湯品、飯品、單品，也有販售生餛飩可自行回家料理。

▲魯肉飯 50元：魯肉飯是肥肉系，醬油顏色很深滷得極為入味，肥肉的油脂香氣和醬油的鹹香結合得極好，再搭配粒粒分明Q度十足的白飯，完全是我愛的類型，配菜有幾片爽口的小黃瓜，搭配著滷肉飯吃解油膩。

▲炸醬麵(白麵) 75元：表面鋪了滿滿一層小黃瓜絲，麵體使用寬白麵，將麵拌開後醬汁完全吸附在麵上超香，炸醬有些微辣度，會讓人越吃越開胃。

▲鮮肉紅油炒手麵(不辣) 95元：紅油炒手可選不辣，炒手超級大顆一口無法直接塞入，外皮口感滑順，外觀透薄可隱約看到內餡，內餡豬肉醃製得很入味，之前吃過鮮蝦口味覺得鮮蝦更有特色。

▲滷味我們點了豬耳朵和豆干，兩樣都蠻入味的。

▲燙青菜 50元：今天的青菜是空心菜，外觀翠綠，口感軟嫩帶點脆度，淋上招牌滷汁超香。

雞蛋糕短評：滷肉飯鹹香感足夠，餛飩很大顆味道不錯，敢吃辣可以點香辣老虎麵，醬汁香香辣辣讓人越吃越開胃。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



【游麵館關新店美食資訊】

地址：新竹市東區關新路199號

電話：036667626

官網：無

營業時間：11:00–16:00、17:00–20:30

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

檢視較大的地圖

