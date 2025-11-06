2025邂逅故事江南D4. 10/21㊁ 🏨烏鎮堤上度假酒店➯📸烏鎮風景區➯🍜烏鎮明徽菜館➯📸上海思南公館、上海田子坊➯🍜...

早安，烏鎮。

今天天氣依舊陰陰的。

早餐在一樓的寶船閣西餐廳，供應時間是早上七點到十點，憑房卡即可入內享用。

這次在中國入住的飯店，搭電梯都需要刷房卡，感覺這樣既安全又能保護隱私，挺不錯的。

一樓的寶船閣西餐廳空間寬敞、光線明亮，佈置典雅，服務人員也十分親切，常常主動來整理桌面。

只是來到這裡真的會有選擇障礙，食材超豐富、種類又多，讓人看得眼花撩亂，不知道該從哪一道開始！？

中、西式餐點應有盡有，保證讓你吃得飽飽的。

這裡特別的是麵食可以現場烹煮，還有牛肉可依個人食量切片享用，連飲料選擇都超多樣，真的滿足各種口感需求！

這一餐真的是讓人吃得飽飽的。

稍作休息後，我們來到飯店大廳，請服務人員幫忙叫車。

接著再次前往烏鎮水市客舍，展開今天的白天遊鎮行程。

這裡的遊客要九點後才會入場，所以早上逛起來特別悠閒。

九點一過，人潮明顯變多，也熱鬧了不少，畢竟是熱門景點，這樣的情況也算理所當然。

水上市集的早茶客販售各式中國早點，不少住民宿的遊客都會來這裡吃早餐。

無論是蔥香濃郁的燒餅、風味十足的煎餅果子、香軟的炒栗子，還是煎餃、餛飩、大肉包，這裡通通都有。

⬆️通安客棧有著濃濃的中國風庭院，在這裡住上一晚，想必會是很不錯的體驗。

這裡的地圖(或是紙張地圖)標示都粉清楚，烏鎮主要分為左、右兩條街道，逛起來不太會迷路。

不過烏鎮真的很大，一天根本走不完！

接著我們又來到敘昌醬園⬆️，這次從另一個入口進入。

景色依舊迷人，只可惜少了點陽光，不然會更美。

烏鎮的每座橋幾乎都能俯瞰周邊建築，橋下偶爾還會有搖櫓船⬆️穿過，感覺相當特別。

只是這次我們沒有搭船體驗，有點可惜。

過了九點後，遊客逐漸增多。

我很喜歡在烏鎮漫步散策的感覺，沿著石板路悠閒逛街，享受城市中的寧靜。

漸漸地，我們走到了囍慶堂。

西柵老街的囍慶堂⬇️⬆️展示江南民間婚嫁與喜慶禮儀，內部分為前堂、婚禮堂、議事堂、轎廳、後堂、三尊堂、彩樓、洞房和後花園，充滿古代風格。

這裡還有古裝體驗和拍照服務，搭配中國風建築，非常有氛圍。

聽說烏鎮紅燒羊肉麵⬆️是當地傳統美食，紅燒羊肉選料講究，用民間秘方烹製而聞名。

雖然還沒到營業時間，但香氣已經讓人垂涎三尺。

再度來到草木本色染坊⬇️⬆️，這裡也是烏鎮的網紅打卡地。

長長的藍色印花布源自秦漢，盛行於宋代，烏鎮是其原產地之一。

染坊以傳統草木染色為特色，使用植物染料製作藍印花布和彩色紮染，歷史悠久，至今仍在傳承。

我們一路走到了昭明書院⬇️，據說這裡是南朝梁昭明太子蕭統讀書的地方，也兼作圖書館。

正門有明朝萬曆年間的六朝遺勝石牌坊，裡面還有販售小玩意和紀念品。

這裡的水果枝仔冰上還刻有烏鎮⬇️二字，並展示了古老印刷字體。

遊客也可以自己列印喜歡的文字，將個人印章作為紀念帶回家。

聽說這裡的元宵節非常漂亮，也有傳統的張恆興燈籠鋪⬇️，花燈五彩繽紛、生動可愛。

可惜昨天沒來，不然點燈時一定更美。

在烏鎮漫遊，可以感受獨特的水鄉風情和深厚文化。

在西柵景區悠閒散步時，偶爾有搖櫓船從身邊穿過，這就是古鎮的另一種魅力。

漫步間欣賞兩岸的明清古建築，像昭明書院、烏鎮郵局⬇️、敘昌醬園、三寸金蓮館，都讓人逛不膩。

沿途的美食街也能品嘗當地特色小吃，如臭豆腐、定勝糕、姑嫂餅等，都很值得一試。

烏鎮囡囡名稱取自當地人對孩子的暱稱囡囡。

店內販售各式可愛童玩，門口的立桶⬇️則展現昔日烏鎮人育兒的智慧與傳統風情。

就這樣一路閒逛，把昨天夜晚的美換成白天的悠閒，截然不同的烏鎮風情在眼前展開，這裡真的很美。

再次來到白蓮塔附近，夜晚喧鬧的酒吧，在白天卻呈現寧靜的另一面，真的很難想像同樣的空間晚上會如此熱鬧。

這裡每家店門口都擺滿了花卉和小玩意⬇️⬆️，有的小石獅子或木雕，每家店都有自己獨特的特色。

接著我們來到文昌閣和煙雨茶話·國潮茶飲⬇️⬆️附近，這裡景色優美，每個角度都很適合拍照，照片充滿濃濃中國風。

烏鎮很大，走累了就休息一下，在這裡吹吹微風、聊聊天，也是很好的放鬆方式。

還真與白蓮塔⬆️有緣，這次已是第 3次遇見。

白天的白蓮塔沉穩黑色，夜晚則金光閃耀，個人感覺夜景最美。

我們慢慢走回烏鎮堤上度假酒店，預計11:30集合出發前往下一個目的地。

11:30 集合後先去吃午餐，我們搭電動車前往烏鎮內的明徽菜館。

餐廳環境優雅，菜色以徽菜特色和湖羊料理為主。

飲料是可樂*1、雪花啤酒*2，這裡的菜色都很不錯。

吃飽後，我們搭電動車前往烏鎮西柵景區1號遊客服務中心，準備搭車離開。

這裡發生了一個小插曲。

我以為趁著大家去廁所的空檔時間，自己跑到大廳外拍烏鎮和合二仙⬇️，按了幾張快門後，回來才發現大家都不見了！？

急忙打電話給蓮大，但 eSIM信號不好。

幸好蓮大透過 LINE聯絡我，叫我往大門口方向走，台灣導遊 C.D已經在那等我(停車場入口處)，真是嚇壞了，完全是我的錯。

離開烏鎮後，我們前往上海的思南公館⬇️。

位於黃浦區的這個歷史街區以花園洋房為主，多為法租界時期的歐式建築，也被稱為上海最美的一條街。

思南公館⬇️⬆️由 51幢歷史建築組成，其中一些改成餐廳或商店，消費偏高。

這裡適合休閒散步，感受老上海風情，欣賞歐式建築。

接著我們來到上海田子坊(2號門)⬇️，這裡大多是石庫門建築，還有許多文創小店，每家店都很有特色。

導遊小曹給了我們一些時間自由活動。

剛下車就看到有人排隊買山東雜糧煎餅⬇️⬆️。

這是山東傳統美食，用五穀雜糧做餅皮，包入豐富配料，口感多層次。

煎餅分脆餅(人民幣 7元，約新台幣 30元)和油條(人民幣 8元，約新台幣 35元)，價格便宜，兩種都買，個人覺得脆餅好吃。

田子坊有許多小店，每家都很有特色，走著走著會讓人目不暇給。

這裡也有小酒吧，感覺晚上會更熱鬧。

區域大致呈四方形，基本上比較不容易迷路。

這裡的小玩意很多，有可愛的 Labubu吊飾⬆️，也流行冰箱小磁鐵⬆️，花樣多。

區域不大，很快就逛完，我們前往對面的星巴克(日月光店)準備集合。

星巴克對面有間茶米有言飲料店，我們買了鮮米豆花煎米茶⬆️來嘗試，味道不錯，特別的是茶裡有豆花，而且店員服務很好。

這裡是日月光中心泰康區⬇️⬆️，一樓大多是餐飲和商店，屬於複合式商場。

集合完後，我們準備去吃飯。

晚上我們來到上海 1號私藏菜(黄浦店)用餐。

導遊小曹說這裡以創新本幫菜為主，菜色豐富。

餐廳包廂豪華，環境融合海派復古與典雅裝飾，每個角落都很適合拍照。

這裡的菜色很好吃，這幾天幾乎天天都有松鼠魚⬇️，但我覺得這家最好吃。

飲料依舊是可樂*1和啤酒*2，同行林大哥還加碼一罐果香濃郁、酒精偏高的白酒，喝一點就覺得全身暖起來。

吃飽後，我們前往今天最後一站上海外灘。

先到上海外灘旅遊綜合服務中心，再步行到對面的十六鋪碼頭景觀平台，來感受一下浪奔浪流，萬里滔滔江水永不休。

導遊小曹說，因電視劇上海灘中許文強、丁力的影響，大家對外灘更憧憬，但劇中人物是虛構的，來這裡找不到他們。

今晚上海外灘風很大，拍照稍微模糊，但可以看到地標如東方明珠、上海中心大廈，黃浦江上還有郵輪行駛。

這裡也有專業攝影師幫你拍照(有料)，拍完可直接用平板挑選，喜歡的照片付費後傳到手機，非常的方便。

結束一天行程後，我們前往上海中優城市萬豪酒店下榻，聽說這裡離上海迪士尼樂園很近。

18樓的房間很大，窗戶可俯瞰都市夜景。

衛浴乾濕分離，附泡澡浴缸，房內還有小沙發，空間寬敞舒適。

第 4天走下來，共計 14,339步。

晚安，上海。