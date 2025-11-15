曼谷高CP值住宿！皇家本佳大酒店，市景豪華房坐擁180度夜景。

這次快閃曼谷兩天，選擇了位在曼谷BTS NANA站的四星級酒店《Royal Benja Hotel 皇家本佳大酒店》入住一晚。第一次入住這家飯店，他們位在20樓的豪華雙人房型讓麥仔與珍小姐印象非常深刻。雖然《Royal Benja Hotel》是比較有年份的飯店，但是整體的房間設施規劃還有交通便利性，都是值得收入口袋名單的好選擇。

交通位置與網路評價

《Royal Benja Hotel 皇家本佳大酒店》的位置在BTS NANA站附近，從NANA站步行約8到9分鐘就可以抵達。這家酒店在網路上擁有超過1800則的評論，分數維持在4.0顆星。許多評價都對於飯店的交通位置、飯店服務和房間舒適度給予很高的評價。

飯店大廳與服務

《Royal Benja Hotel》的大廳非常寬敞，採用挑高設計，讓人一進飯店就能感受到氣勢非凡。大廳的吊燈看起來也非常氣派。當抵達飯店接近晚餐時段時，櫃檯服務人員告知他們的 Benjamas Restaurant 是24小時營業的，隨時想要吃泰式料理都可以在他們的餐廳享用（費用是另外計算）。

市景豪華房與寢具優勢

麥仔與珍小姐這次預訂的是《Royal Benja Hotel》的市景豪華房，整個房間佔地不小，有46平方公尺。房間內除了提供一張單人床還有一張雙人床，對於兩大一小的小家庭來說，這個房型非常棒。更值得稱讚的是他們的床墊跟寢具，軟硬度恰到好處，棉被跟枕頭柔軟度也符合需求，尤其對睡眠很重視的珍小姐來說，這裡的寢具完全符合她的標準。

180度超美市景與夜景

他們入住的是市景套房，走到房間窗戶拉開窗簾，那景色真的是太驚豔了。兩邊窗簾拉開，是一個寬敞到將近180度的超美景色，白天和晚上是截然不同的兩種景緻。遊客可以直接在房間窗戶欣賞到這超美的市景，晚上也可以直接在房間裡看到超美夜景。這景色也顯示出《Royal Benja Hotel》的地理位置是相當熱鬧的區塊。

浴室與房間設施

市景豪華房的浴室也很寬敞，洗手台的設計完全符合麥仔與珍小姐的需求。浴室裡面有獨立浴缸，旅客可以來這裡泡個熱水澡，舒緩一天的疲勞。淋浴空間滿大的，同時提供洗髮跟沐浴乳。房間內除了兩張床，旁邊還有一個沙發跟茶几，可以坐在這裡放空看著窗外的美景。房間內提供的備品有礦泉水跟即溶咖啡，此外，房間裡也備有保險箱。

飯店設施：游泳池與健身房

飯店的游泳池維護得不錯，不論水質還是泳池的規劃都很完善。為了更好的體力來旅遊，麥仔對於飯店裡的健身房也很注重。他們家的健身設備屬於基本該有的都有，但美中不足的是器材稍微偏舊，如果可以再做一下汰換會更加分。

豐盛的早餐體驗

《Royal Benja Hotel》的早餐也是令人期待的一部分。用餐環境氣派，搭配質感木桌椅，窗邊的位置採光相當棒。餐點部分特別提供素食者的專用區，可以滿足吃素的旅客需求。其中，他們的鹹粥口味清爽帶點鮮味，裡面吃得到魚肉，搭配一點魚露更對味。沙拉區的品項多又很整齊，鹹食區的選項也不少，口味上也都挺合胃口。

貼心的客製化服務

在早餐的煎蛋區，服務人員的熱情讓人印象深刻。由於有健身習慣，對於蛋的攝取量較多，煎台廚師依照客人的需求，客製化了太陽蛋，服務非常貼心，而且笑容滿面。來泰國真的是天天都有好吃水果吃，尤其小麥仔最愛的西瓜，又甜又脆相當好吃。