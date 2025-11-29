咖啡香氣飄滿百年小鎮！箭鎮「Wolf Coffee Roasters」精品風味讓人一口愛上。

在紐西蘭箭鎮想喝到一杯「穩定又乾淨」的精品咖啡，「Wolf Coffee Roasters」會是旅人與在地人共同點名的選擇。自家烘豆、香氣明亮，是到皇后鎮旅遊時非常值得繞過來的一站。

「Wolf Coffee Roasters」位在箭鎮主街 Buckingham Street，周邊是保存良好的百年木造街區，逛起來充滿古樸氣息。這裡不只是觀光客必訪，在地居民也會固定來買咖啡豆或外帶一杯。整體氛圍乾淨舒服，是會讓人想一進門就坐下休息的那種小店。

白色系店裝與烘豆香氣，踏進店裡就被收服

店內空間不大，但風格統一的白色牆面與木質桌椅讓整體明亮又清爽。現場擺放一台烘豆機，空氣裡瀰漫著微微堅果香與烘烤甜香，是「Wolf」的靈魂之一。咖啡控走進店裡大概三秒就會愛上。

主打自家烘焙豆，風味乾淨、平衡、帶堅果調

Wolf 的豆子大多呈現平衡系的風味，入口乾淨，酸度柔和，帶著堅果與一點淡淡果酸，很符合紐西蘭精品咖啡風格。店內也販售自家烘焙豆，可以買回台灣手沖，延續旅途中的味道。





Flat White 與 Latte 是招牌，細緻奶香超耐喝

Flat White 是最推薦的必喝款，奶泡細緻綿密，咖啡本體味道清晰，入口柔滑而不膩，是最能代表紐西蘭咖啡文化的一杯。Latte 牛奶比例更高一些，但風味仍乾淨，喝起來順口舒服，適合想要溫和口感的人。





美式與單品也受好評，想喝更乾淨可選單一產區

美式咖啡保留豆子的焙香與清爽酸甜，如果平常習慣喝黑咖啡，可以放心點。若想喝更細緻的風味，「Wolf Coffee Roasters」的 Single Origin（單品手沖）在網路上評價很穩定，是喜歡酸甜層次者的好選擇。

輕食點心快速補能量，千層蛋糕與派很受歡迎

除了咖啡，店內也販售輕食烘焙。這次沒遇到鹹派，不過千層是現場很熱門的品項。若想吃到更多選擇，可以順路去附近的 Arrowtown Bakery，他們的 Steak & Cheese Pie 是許多人心中箭鎮必吃。

旅程的節奏在這裡慢下來，走訪箭鎮時最可靠的補給

「Wolf Coffee Roasters」在咖啡表現、環境與氣氛上都很穩定，是許多旅人到箭鎮散步、挖金砂、拍照時會順便過來喝一杯的咖啡館。無論是想外帶提神，或坐下來享受紐西蘭式的悠閒咖啡時光，都會覺得這間值得一訪。

延伸閱讀