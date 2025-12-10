> 美食 > 2026年節禮盒推薦上信饌玉！馬年限定綻躍系列素食禮盒首選，必買夏威夷豆塔與南棗核桃糕。

2026年節禮盒推薦上信饌玉！馬年限定綻躍系列素食禮盒首選，必買夏威夷豆塔與南棗核桃糕。

2025-12-10 

上信饌玉以頂級天然堅果與健康養生概念聞名，是2026年節禮盒與素食禮盒的熱門首選，常溫保存特性更讓送禮輕鬆無負擔。

上信饌玉屢獲食品界米其林 iTQi 大獎肯定，以天然食材製作的堅果點心聞名。其產品大多不用冷藏即可常溫保存，解決了年節送禮的保鮮難題。加上貼心推出多款素食禮盒，無論是送給長輩或茹素親友，都能傳遞兼具美味與健康的真心實意，是近年來極具人氣的台灣伴手禮代表。

嚴選南棗核桃糕與純素椰棗，健康養生甜點長輩最愛

經典南棗核桃糕經改良後軟糯不黏牙，濃郁棗泥與核桃完美融合。針對素食族群設計的椰棗系列，分別搭配日式黃豆粉與荷蘭精品可可粉，前者散發溫潤香氣，後者呈現如生巧克力般的絲滑口感，保留天然果實甜味，是過年品茗的最佳良伴。

榮獲風味絕佳獎章肯定，必買夏威夷豆塔與太妃糖

鎮店之寶夏威夷豆塔選用優質法國鮮奶油塔皮，包裹飽滿堅果與蔓越莓，酸甜酥脆不油膩。人氣商品太妃糖則顛覆黏牙印象，主打獨特脆口與焦糖香，咀嚼時能感受糖體結晶的跳躍感。喜愛咖啡者更不能錯過咖啡豆塔，醇厚香氣讓人回味無窮。

2026年節禮盒推薦馬年限定包裝，綻躍系列寓意奔騰前行

迎接 2026 馬年，上信饌玉推出綻躍系列禮盒，以駿馬奔騰英姿結合新春繁花意象，象徵新的一年扶搖直上。整體色調採用典雅水墨藍與低調奢華紅，既保留傳統喜氣又具現代時尚感，隨盒附贈的紅包袋巧妙結合幸運馬蹄鐵元素，展現細膩的設計巧思。

過年伴手禮推薦三款人氣組合，滿足企業送禮與親友需求

輕巧的馳曉禮盒內含夏威夷潛艇等點心，適合年輕族群互贈。躍昇禮盒集結咖啡豆塔與雙口味椰棗，寓意步步高升，是送給長輩的體面選擇。頂級繁錦禮盒則網羅全系列熱銷甜點，展現低調奢華風格，彷彿將大地豐饒美味盡收盒中，是大氣送禮的最佳代表。

台灣伴手禮首選上信饌玉，堅持天然無添加安心好味道

品牌創立以來堅持不使用防腐劑與人工香精，致力呈現食材天然風味。除經典品項外，濃郁奶香的夏威夷牛軋糖也是必吃隱藏版。建議有大量訂購需求的企業或消費者把握早鳥預購優惠，在春節時刻用一份兼具健康與美感的禮盒，傳遞滿滿的溫暖心意。

上信饌玉 永康店

地址：臺北市大安區永康街12巷4號1樓
電話：02-23215589

