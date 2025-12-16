台南聯昌中藥科技藥膳燉包，素食金線蓮肉骨茶，秋冬進補高CP值推薦。

傳承近五十年的台南「聯昌中藥科技」，結合傳統與科技推出 18 款藥膳燉包。無論是清雅的金線蓮或濃郁肉骨茶，皆採純草本原料，葷素皆宜，是秋冬居家輕鬆煲湯的美味首選。

創立於台南的「聯昌中藥科技」已有近五十年歷史，二代經營者保留藥食同源精髓，推出多達 18 款漢方草本燉包。產品主打真材實料與真空包裝，無論是想要溫補的御膳系列或涼補的草本系列應有盡有。本次實測「金線蓮燉包」與「肉骨茶燉包」，只需簡單搭配時蔬或豆製品，利用電鍋或瓦斯爐慢燉，就能在家輕鬆端出餐廳級的甘甜好湯，讓素食者也能享受暖心藥膳。

台南50年老字號，18款漢方燉包

「聯昌中藥科技」在地深耕近 50 年，致力於用科技賦予傳統中藥新生命。店內提供多達 18 款風味燉包，從草本涼性到御膳溫補應有盡有，且全數採用純草本原料。最大的優點是葷素皆宜，想吃肉的朋友可燉排骨，素食者則能搭配豆輪或蔬菜，如藥燉排骨、十全大補或四神湯，都是居家常備的湯底好幫手。

金線蓮燉包甘甜清雅，電鍋慢燉好方便

售價 220 元的「金線蓮燉包」一開封就能聞到肉桂與甘草的淡雅香氣。成分包含台灣金線蓮、黃耆、枸杞與紅棗等，屬性偏涼補，建議搭配山藥、玉米等根莖類燉煮，避免放入蘿蔔。利用電鍋慢燉約 30 分鐘，紅棗甜味滲入湯頭，口感甘甜清雅，起鍋前滴幾滴香油提香，美味程度讓家人搶著喝光，連煮粥或配麵線都非常適合。

素食肉骨茶濃郁厚實，比國外買還好喝

售價 150 元的「肉骨茶燉包」被譽為比新加坡、香港買的更對味！內含人蔘鬚、八角、當歸、川芎與胡椒粒等豐富香料，香氣沉穩厚實。素食煮法建議先將豆輪川燙去味，再加入紅白蘿蔔、芋頭與菇類同煮。滾沸後的湯頭帶有濃郁的胡椒與藥膳香，口感層次豐富，搭配陽春麵與芹菜珠，即是一碗充滿儀式感的素食肉骨茶麵。

居家煲湯零失敗食譜，蔬菜豆輪更對味

使用聯昌的燉包料理非常簡單，無需長時間顧火，用電鍋或瓦斯爐慢燉 40 至 60 分鐘即可。素食煲湯的秘訣在於食材投放順序，耐煮的玉米、山藥等根莖類可與藥包一同下鍋，葉菜類則建議起鍋前再放入，以保持翠綠口感。肉骨茶若想增加蛋白質，可用豆輪取代排骨，吸滿湯汁的豆輪口感一絕，絕對是冬季暖胃首選。

秋冬進補藥膳首選，真材實料回購率高

市面上超市販售的廉價湯包雖便宜，但口感與濃度往往不如預期。實際品嚐過聯昌中藥科技的燉包後，會明顯感受到真材實料的差異。無論是想喝燒酒雞風味還是養生的南瓜濃湯替代品，這裡都能找到適合的口味。一週安排一款湯品，剛好能溫暖度過整個冬天，推薦給喜愛藥膳的朋友們囤貨。