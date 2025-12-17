【義豐蔥油派】羅東在地銅板美食可以宅配，最新菜單價位。

「義豐蔥油派」這是去羅東夜市不可忘記的美味，在夜市的郵局側邊，每天下午兩點多營業就會大排長龍，皆是為了嚐試所謂宜蘭最好吃的蔥油餅一味。不過，Jean不喜歡排隊，所以至今只吃過兩次。那天為了郵局辦事，Ben停車在旁邊等我，平日還沒人排隊~為了犒賞他，就買來一起吃囉!!
- 名稱：義豐蔥油派
- 地址：宜蘭縣羅東鎮民生路130號
- 營業時間：13:30–21:00
- 電話：03 955 3223
宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店
本文重點｜快速連結Toggle
義豐蔥油派｜空間環境
原本在羅東郵局旁的「義豐蔥油餅」原本只是個小攤子
出名之後搬家有了店面，正名為「義豐蔥油派」
買完馬上排隊了，太誇張^^
義豐蔥油派｜菜單價位
現在一個蔥油餅加蛋價位並不便宜
好在網路都有宅配，價格較便宜一些
網路宅配價格
採10片一包裝，每包290元，12包(含)以上免冷凍運費
- 義豐蔥油餅⇒網路訂購
- 如採貨到付款需另加代收手續費30元
- 外島運費除依下表金額外，每箱另收運費差額200元，每箱以20包爲限。
- 本貨品採冷凍運送，每次訂購以40包為上限
義豐蔥油派｜心得評價
宜蘭有兩種蔥油餅，目前吃過有炸蛋餅和蔥油餅兩種，好吃的口味就是不一樣
炸蛋餅蔥多，幾乎是灑一把，餅皮滑嫩，多了香酥的酥脆的口感
蔥油餅較硬些、蔥較少，但是多種層次的口感和微焦的口味，就令人難以忘懷
一份30元，加蛋40元，用的可是宜蘭三星蔥
蔥油派本身已經有調味了，所以我不加調味
幫Ben加點小辣，味道更讚!!
蔥花依然很多，還好吃起來不會太油膩
層層的麵皮與蔥的搭配，真的是平民小吃的幸福
我們曾經在冬山仁山苗圃下的攤販和台北火車站，看過義豐蔥油餅的分店
味道差不多，至少沒人會排隊，偶而吃到也滿感動的
但不論哪種口味，都讓人齒頰留香、回味無窮喔，經過時會不經看上一眼
如果沒人排隊，呵呵呵~~怎能錯過
義豐蔥油派｜附近景點美食
宜蘭碳烤燒餅、蔥油餅推薦
更多宜蘭美食推薦
精選宜蘭14大必吃美食懶人包，宜蘭好吃的一次打包帶走！
更多宜蘭景點推薦
推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了
- ⇒ 礁溪溫泉平價湯屋
你會需要的宜蘭景點優惠券
以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活的「義豐蔥油派」文章推薦給你知道。
- 【食聚咖啡】必吃TOP5推薦，最新店址與菜單價位，宜蘭員山鄉間媲美日本HARBS甜點店的水果千層
- 【養蜂人家蜂采館】免費蜜蜂生態導覽，員山觀光工廠親子餐廳
- 【礁溪美食必吃推薦】2026礁溪美食餐廳咖啡廳、吃到飽海鮮無菜單料理、甜點冰品全攻略
- 【礁溪長榮鳳凰酒店Buffet】桂冠自助餐廳評價｜海鮮+異國料理菜色超豐富
- 【宜蘭美食燒烤餐廳TOP 11】宜蘭燒肉吃到飽、居酒屋串燒店，自助吧生蠔牡犡吃到飽、火烤兩吃通通有
- 【宜蘭110家咖啡館】最新甜點TOP12，海景餐廳、下午茶與網美甜點一次掌握！
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點