【義豐蔥油派】羅東在地銅板美食可以宅配，最新菜單價位。

「義豐蔥油派」這是去羅東夜市不可忘記的美味，在夜市的郵局側邊，每天下午兩點多營業就會大排長龍，皆是為了嚐試所謂宜蘭最好吃的蔥油餅一味。不過，Jean不喜歡排隊，所以至今只吃過兩次。那天為了郵局辦事，Ben停車在旁邊等我，平日還沒人排隊~為了犒賞他，就買來一起吃囉!!

名稱：義豐蔥油派

地址：宜蘭縣羅東鎮民生路130號

營業時間：13:30–21:00

電話：03 955 3223

義豐蔥油派｜空間環境

原本在羅東郵局旁的「義豐蔥油餅」原本只是個小攤子

出名之後搬家有了店面，正名為「義豐蔥油派」

買完馬上排隊了，太誇張^^

義豐蔥油派｜菜單價位

現在一個蔥油餅加蛋價位並不便宜

好在網路都有宅配，價格較便宜一些

網路宅配價格

採10片一包裝，每包290元，12包(含)以上免冷凍運費

如採貨到付款需另加代收手續費30元 外島運費除依下表金額外，每箱另收運費差額200元，每箱以20包爲限。 本貨品採冷凍運送，每次訂購以40包為上限

義豐蔥油派｜心得評價

宜蘭有兩種蔥油餅，目前吃過有炸蛋餅和蔥油餅兩種，好吃的口味就是不一樣

炸蛋餅蔥多，幾乎是灑一把，餅皮滑嫩，多了香酥的酥脆的口感

蔥油餅較硬些、蔥較少，但是多種層次的口感和微焦的口味，就令人難以忘懷

一份30元，加蛋40元，用的可是宜蘭三星蔥蔥油派本身已經有調味了，所以我不加調味

幫Ben加點小辣，味道更讚!!

蔥花依然很多，還好吃起來不會太油膩

層層的麵皮與蔥的搭配，真的是平民小吃的幸福

我們曾經在冬山仁山苗圃下的攤販和台北火車站，看過義豐蔥油餅的分店

味道差不多，至少沒人會排隊，偶而吃到也滿感動的

但不論哪種口味，都讓人齒頰留香、回味無窮喔，經過時會不經看上一眼

如果沒人排隊，呵呵呵~~怎能錯過

