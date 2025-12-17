> 美食 > 【義豐蔥油派】羅東在地銅板美食可以宅配，最新菜單價位。

【義豐蔥油派】羅東在地銅板美食可以宅配，最新菜單價位。

tiger Walker 玩樂季宜蘭美食羅東美食台式小吃羅東夜市推薦
2025-12-17 09:00文字：紫色微笑 
義豐蔥油派這是去羅東夜市不可忘記的美味，在夜市的郵局側邊，每天下午兩點多營業就會大排長龍，皆是為了嚐試所謂宜蘭最好吃的蔥油餅一味。不過，Jean不喜歡排隊，所以至今只吃過兩次。那天為了郵局辦事，Ben停車在旁邊等我，平日還沒人排隊~為了犒賞他，就買來一起吃囉!!

  • 名稱：義豐蔥油派
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮民生路130號
  • 營業時間：13:30–21:00
  • 電話：03 955 3223

義豐蔥油派｜空間環境

原本在羅東郵局旁的「義豐蔥油餅」原本只是個小攤子
出名之後搬家有了店面，正名為「義豐蔥油派」

買完馬上排隊了，太誇張^^

義豐蔥油派｜菜單價位

現在一個蔥油餅加蛋價位並不便宜
好在網路都有宅配，價格較便宜一些

網路宅配價格

採10片一包裝，每包290元，12包(含)以上免冷凍運費

  1. 如採貨到付款需另加代收手續費30元
  2. 外島運費除依下表金額外，每箱另收運費差額200元，每箱以20包爲限。
  3. 本貨品採冷凍運送，每次訂購以40包為上限

義豐蔥油派｜心得評價

宜蘭有兩種蔥油餅，目前吃過有炸蛋餅和蔥油餅兩種，好吃的口味就是不一樣

炸蛋餅蔥多，幾乎是灑一把，餅皮滑嫩，多了香酥的酥脆的口感
蔥油餅較硬些、蔥較少，但是多種層次的口感和微焦的口味，就令人難以忘懷


一份30元，加蛋40元，用的可是宜蘭三星蔥
蔥油派本身已經有調味了，所以我不加調味

幫Ben加點小辣，味道更讚!!

蔥花依然很多，還好吃起來不會太油膩
層層的麵皮與蔥的搭配，真的是平民小吃的幸福

我們曾經在冬山仁山苗圃下的攤販和台北火車站，看過義豐蔥油餅的分店
味道差不多，至少沒人會排隊，偶而吃到也滿感動的
但不論哪種口味，都讓人齒頰留香、回味無窮喔，經過時會不經看上一眼
如果沒人排隊，呵呵呵~~怎能錯過

義豐蔥油派｜附近景點美食

以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活義豐蔥油派文章推薦給你知道。

