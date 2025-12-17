> 美食 > 【順進蜜餞行】宜蘭冬山必買伴手禮，菜單價位。

【順進蜜餞行】宜蘭冬山必買伴手禮，菜單價位。

2025-12-17 09:30文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

談起宜蘭冬山鄉的大進村，或許大家沒什麼印象，但要是提及這裏有家遠近馳名順進蜜餞行，可能很多人就會說~對對對，我去過這裏，或者說喔～電視上有介紹過！

  • 名稱：順進蜜餞行
  • 地址：宜蘭縣冬山鄉大進路438號
  • 營業時間：09:00–18:00
  • 電話號碼：03 951 2263

順進蜜餞行｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入大進社區順進蜜餞行即可到達

停車場：有專屬免費停車場

在梅花湖、三清宮下的圓環往寒溪的出口，一般初次到訪的人，只要找對前頭的路，在偏僻的山路上走一走，沿著這條路就可以到大進村了

看到突然出現的小市集，就知道目的地到了，對面還有大停車場供免費停車，實在得豎起拇指佩服大進村的民眾們合作互利的精神。

📍延伸閱讀⇒「大進休閒農業區

順進蜜餞行｜菜單價位

這裏的蜜餞種類多達100多種，以自助式的方式購買產品， 清楚的價目表，客人可依自己的需求採購，並且都以批發價錢銷售。

順進蜜餞行｜空間環境

每逢假日這裏便會人潮湧現，不過，這麼熱鬧的景象全是被順進蜜餞廠所吸引而來，所以這裏也聚集一些攤販，假日的時候更成了一個小市集，變成一處休憩、買名產的小地方。

而且拜媒体所賜，連在地的我們都不知從電視上看到多少回對它的介紹了，難怪位於這麼偏遠的地方也能人氣搶搶滾~~


假日人潮多多，不過，這裏沒有停車的問題~~

順進蜜餞行｜心得評價

新冠疫情之後，現在已經無法試吃了～很可惜!!

來這裏的遊客幾乎都是人手一大包啊

說這裏像是蜜餞百貨公司也不為過啊

我們這次是夏天來的，所以店家也有不少冷飲及冰品

以下是2008年的日記，現在沒試吃囉！！

店裏倒處是試吃的人潮，我拍完照片等著Ben回來…他吃得很高興，不時跟我報告哪種口味很特別…我是對蜜餞有抗體的人，除非朋友要我幫忙買，不然我也很少吃。

雖然此地離市區有點遠，但沿途都是宜蘭典型的田園風情，滿眼的綠意也是別有一番樂趣，而且來到大進村觀光果園，還可以到順進蜜餞行免費試吃及選購產品，也算滿值得的啦

這裡的袋子很厚，還有密封的拉鍊夾，很貼心的服務。

各式各樣，五顏六色的蜜餞，看起來就很可口。

當然，就算住宜蘭的朋友，開車至此也要花上一段時間，所以來此的遊客，下車買買蜜餞，著人潮進去一面可以試吃，不用不好意思，真是過癮!

這麼多，全部都可以試吃，原本有大湯匙可用，但是，不知是不夠用或者是先嚐為快，許多人用自己乾淨的小手用力的拿~~~不過，你確定”別人的手”是乾淨的嗎!? ……… 呵呵呵

這是宜蘭鴨肉的副產品，比較精緻些，縣內到處都可以買的到，口味可是不輸國外的產品哦 !

我只試吃了這個，覺得還不錯，趕緊去抓了Ben來吃，沒多久被吃光光了…

順進蜜餞行｜附近景點美食住宿

飯店住宿推薦：

    1. 綠舞國際觀光飯店
    2. Villa V 頂級精緻包棟民宿
    3. The one樂灣民宿
    4. 冬山鄉飯店住宿推薦
    5. 香格里拉冬山河渡假飯店
    6. 卡布雷莊園

店家/景點資訊

店家名稱：順進蜜餞行

所在地址：臺灣宜蘭縣冬山鄉大進路438號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-18:00
店家電話：03 951 2263
評價：★★★★★

