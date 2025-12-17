【順進蜜餞行】宜蘭冬山必買伴手禮，菜單價位。

談起宜蘭冬山鄉的大進村，或許大家沒什麼印象，但要是提及這裏有家遠近馳名「順進蜜餞行」，可能很多人就會說~對對對，我去過這裏，或者說喔～電視上有介紹過！
- 名稱：順進蜜餞行
- 地址：宜蘭縣冬山鄉大進路438號
- 營業時間：09:00–18:00
- 電話號碼：03 951 2263
在梅花湖、三清宮下的圓環往寒溪的出口，一般初次到訪的人，只要找對前頭的路，在偏僻的山路上走一走，沿著這條路就可以到大進村了
看到突然出現的小市集，就知道目的地到了，對面還有大停車場供免費停車，實在得豎起拇指佩服大進村的民眾們合作互利的精神。
順進蜜餞行｜菜單價位
這裏的蜜餞種類多達100多種，以自助式的方式購買產品， 清楚的價目表，客人可依自己的需求採購，並且都以批發價錢銷售。
順進蜜餞行｜空間環境
每逢假日這裏便會人潮湧現，不過，這麼熱鬧的景象全是被順進蜜餞廠所吸引而來，所以這裏也聚集一些攤販，假日的時候更成了一個小市集，變成一處休憩、買名產的小地方。
而且拜媒体所賜，連在地的我們都不知從電視上看到多少回對它的介紹了，難怪位於這麼偏遠的地方也能人氣搶搶滾~~
順進蜜餞行｜心得評價
新冠疫情之後，現在已經無法試吃了～很可惜!!
來這裏的遊客幾乎都是人手一大包啊
說這裏像是蜜餞百貨公司也不為過啊
我們這次是夏天來的，所以店家也有不少冷飲及冰品
以下是2008年的日記，現在沒試吃囉！！
店裏倒處是試吃的人潮，我拍完照片等著Ben回來…他吃得很高興，不時跟我報告哪種口味很特別…我是對蜜餞有抗體的人，除非朋友要我幫忙買，不然我也很少吃。
雖然此地離市區有點遠，但沿途都是宜蘭典型的田園風情，滿眼的綠意也是別有一番樂趣，而且來到大進村觀光果園，還可以到「順進蜜餞行」免費試吃及選購產品，也算滿值得的啦
這裡的袋子很厚，還有密封的拉鍊夾，很貼心的服務。
各式各樣，五顏六色的蜜餞，看起來就很可口。
當然，就算住宜蘭的朋友，開車至此也要花上一段時間，所以來此的遊客，下車買買蜜餞，著人潮進去一面可以試吃，不用不好意思，真是過癮!
這麼多，全部都可以試吃，原本有大湯匙可用，但是，不知是不夠用或者是先嚐為快，許多人用自己乾淨的小手用力的拿~~~不過，你確定”別人的手”是乾淨的嗎!? ……… 呵呵呵
這是宜蘭鴨肉的副產品，比較精緻些，縣內到處都可以買的到，口味可是不輸國外的產品哦 !
我只試吃了這個，覺得還不錯，趕緊去抓了Ben來吃，沒多久被吃光光了…
順進蜜餞行｜附近景點美食住宿
